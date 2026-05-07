【丸善ジュンク堂書店グループ店舗で開催】QUOカードPay1,000円分が抽選で1,000名様に当たるプレゼントキャンペーンが5月7日（木）より開催

株式会社クオカード

株式会社クオカード（以下当社、本社:東京都中央区、代表取締役社長:近田 剛）が展開するスマートフォンで使えるデジタルギフト「QUOカードPay（クオ・カード ペイ）」は、株式会社丸善ジュンク堂書店（以下丸善ジュンク堂書店）が5月7日（木）より開催する「初夏の丸善ジュンク堂書店専用QUOカードPayプレゼントキャンペーン」賞品として採用されました。

本キャンペーンでは、期間中に対象店舗にて書籍・文具を税込1,500円以上購入のうえ、購入レシートで応募すると、抽選で1,000名様に丸善ジュンク堂書店専用QUOカードPay1,000円分が当たります。本賞品は、丸善ジュンク堂書店グループ店舗で使える"特別仕様"のQUOカードPay。次の一冊との出会いや、お気に入りの文具選びなど、当選された方だけが楽しめる特別な読書・文具体験をお届けします。

■キャンペーン概要

キャンペーン期間中、対象店舗で書籍・文具を税込1,500円以上購入のうえ、購入レシートで応募すると、丸善ジュンク堂書店専用QUOカードPay1,000円分が抽選で1,000名様に当たります。

※対象店舗や応募条件、注意事項などの詳細はキャンペーンサイトをご確認ください

▼キャンペーンサイトはこちら

https://vdpro.jp/maruzen_junkudo.cp2026earlysummer.8/

【キャンペーン期間】

レシート有効期間：2026年5月7日（木）～6月4日（木）

応募締切：2026年6月4日（木）23:59まで

【対象店舗】

丸善ジュンク堂書店グループ店舗

※magmabooks、函館栄好堂および一部の戸田書店を含みます。

※一部対象外の店舗があります。対象店舗の詳細はキャンペーンサイトをご確認ください。

【賞品】

丸善ジュンク堂書店専用QUOカードPay1,000円分 1,000名様

※丸善ジュンク堂書店グループ店舗のみでご利用いただけます（一部使用不可の店舗があります）。その他のQUOカードPay加盟店ではご利用いただけませんのでご注意ください。

【応募方法】

１．対象店舗にて書籍・文具を税込1,500円以上購入

２．応募サイトにアクセスし、メールアドレスを入力のうえ、購入レシートをアップロードし、アンケートに回答して応募

※税込1,500円以上の購入レシート1枚につき応募1口となります。

※当選者の発表は厳正なる抽選のうえ、2026年6月下旬以降、賞品の配信をもって行われます。

■『QUOカードPay』の特長

面倒な情報登録一切なし！「もらう」「ひらく」「みせる」の3ステップで利用可能

『QUOカードPay』は、面倒な銀行の口座登録やクレジットカード情報、名前やメールアドレスなどの登録なし、専用アプリのダウンロードも不要、受け取ってすぐに利用でき、不足分は現金と併用できます。

※一部の加盟店では、現金等を併用してお支払いできない場合がございます。 詳しくはQUOカードPayの「使えるお店」ページをご参照ください。

最短即時発行！手間も送料もなし！オリジナル画面の作成で贈り手の気持ちが伝わるデジタルギフト

最短即時で納品ができ、発行されたURLをメールや各種SNSなどで贈るだけなので、手間も送料もかかりません。残高が表示されるだけでなく、店頭で利用するたびにカード画像が表示されるため、ブランドとの接点を生み出す新たなコミュニケーションツールになります。

【株式会社クオカードについて】

コンビニエンスストアやドラッグストア、書店、カフェなど全国の身近なお店で利用でき、一般消費者の認知度90.8％※を誇るギフトカード「QUOカード」と、１.アプリ不要でスマホで「簡単に使える」、２.オリジナル画像で贈れて「気持ちが伝わる」、３.メールやSMSで「すぐに贈れる」デジタルギフト「QUOカードPay」の発行会社です。贈る人も、もらう人も、どちらも”嬉しい”「QUOカード」と「QUOカードPay」の発行数量は1987年の創立以来、累計約10億枚/コード。

いずれも企業によるキャンペーンなどのインセンティブや挨拶品、福利厚生、株主優待品での利用のほか地方自治体やNPO法人、学校法人等による各種助成など用途や業態を問わず多数採用されています。

当社は、「贈る想いに寄り添い、つなぐ。小さな「うれしい」で、笑顔あふれる未来を創る。」をパーパスとして掲げ、これからも人と人、人と会社、人とビジネス、人と社会といった様々なステークホルダーを“つなぐ”という価値を創造し続け、「リアル」と「デジタル」の2つの「QUO」で贈る想いを人から人へ、未来へとつないでまいります。

※全国約4万人を対象に当社調べ

【株式会社クオカード公式サイト】https://go.quocard.com/pr/

【QUOカードPay（クオ・カード ペイ） 商品サイト】https://go.quocard.com/quopay/pr/