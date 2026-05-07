【Renta!】オリジナル作品『【アニコミ】異世界転生したと思ったら早速オークションへ出品されてしまいました』のサブスク配信を開始！

株式会社パピレス

株式会社パピレス（東証スタンダード3641、所在地：東京都千代田区、代表取締役：松井康子）は、2026年5月7日（木）に、Renta!オリジナル作品『【アニコミ】異世界転生したと思ったら早速オークションへ出品されてしまいました』のサブスク配信が開始したことを発表いたします。

この度、マルチデバイス対応電子書籍レンタルサイト「Renta!」（https://renta.papy.co.jp/）にて配信中の、Renta!オリジナル作品『【アニコミ】異世界転生したと思ったら早速オークションへ出品されてしまいました』のサブスク配信が開始いたしました。

メインキャストに梅田修一朗さん、羽多野渉さん、その他豪華キャストを起用した人気異世界BLアニコミ。不器用な王子×元サラリーマン転生者（奴隷）の明るくピュアな恋と、2人を中心に巻き起こる壮大なストーリーをサブスク配信でもお楽しみください！

■あらすじ

悲壮感0パーセント保障！！

王子×転生者（奴隷）のゆるふわ異世界BL漫画がアニコミ化！

諏訪秀也（31歳）は、飲み会に向かう道中でおばあさんを庇いトラックに轢かれてしまった。

目覚めるとそこは、見ず知らずの国を走る馬車の荷台で、愛らしい男子が何十人も乗せられていた。

しかもこの後、自分たちは奴隷オークションに出品されるらしく！？

少しでも金持ちの主人に落札してもらおうと、性的なアピールをノリノリでする仲間たちにドン引きしつつも、オークション会場からの脱出を試みる秀也。

そこで出会ったのは、嫌々オークションに連れてこられた第三王子で――！？

■出演キャスト

シュウ（リト）：梅田修一朗

ジェダイト：羽多野渉

アル：小林大紀

アダマス：木島隆一

ルシアン：田丸篤志

スフェン：大野智敬

クォーツ：河西健吾

※サブスク配信では、Renta!配信版から一部描写をカットしたものを配信いたします。(DMM TVではノーカット版の配信あり)

【配信中の動画配信サービス一覧】

アニメタイムズ https://www.amazon.co.jp/gp/video/channel/551005cf-1b44-435e-a2a2-bbc007ea37d2

Lemino https://lemino.docomo.ne.jp/

【配信予定の動画配信サービス一覧】

〇2026年5月10日（日）10時より配信開始〇

dアニメストア https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/tp_pc

DMM TV https://tv.dmm.com/vod/

（※ノーカット版の配信もあり）

Prime Video https://www.amazon.co.jp/gp/video/channel/

〇2026年5月20日（水）0時より配信開始〇

ABEMA https://abema.tv/video/genre/animation

※詳細は各配信サービスにてご確認ください。

※配信日時は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

■アニコミとは

マンガにモーションと音声を付加した弊社独自開発の次世代動画コンテンツです。全編フルカラー＆フルボイスで、キャストにはアニメや吹替えで活躍する人気声優を採用しています。

アニコミ公式BL＆TLYoutubeチャンネルはこちら

https://www.youtube.com/@anicomichannel

アニコミ公式X（＠renta_anicomi）はこちら

https://x.com/renta_anicomi

■Renta!で配信中のアニコミ作品はこちら！

【アニコミ】『異世界転生したと思ったら早速オークションへ出品されてしまいました【Renta！限定特典付き】』

原作：うたみつほ

制作：RentAnime

発行：RentAnime

【主要キャスト】

シュウ（リト）：梅田修一朗

ジェダイト：羽多野渉

アル：小林大紀

アダマス：木島隆一

ルシアン：田丸篤志

スフェン：大野智敬

クォーツ：河西健吾

https://renta.papy.co.jp/renta/sc/frm/item/409122

【主演を務めた梅田修一朗さん、羽多野渉さんによるキャストトークの豪華特典付き！】

※1話には本編第1話～第6話＋特典Vol1、2話には本編第7話～第12話＋特典Vol2が収録されております。

株式会社パピレスは、今後もより多くのユーザーにご満足いただける電子書籍サイトを目指して、サービスの充実に邁進してまいります。

■マルチデバイス対応電子書籍レンタルサイト「Renta!」について

URL：https://renta.papy.co.jp/

「Renta!」は「誰でも、手軽に、安価に」電子書籍の閲覧ができるサービスとして、2007年にオープンいたしました。

現在までに多数のユーザーにご利用いただき、2025年には、会員数1050万人を突破いたしました。コミックや小説・実用書、タテコミやアニコミ等の次世代コンテンツに加えて、SNSで話題のショートドラマやアニメなどの動画も続々入荷しており、いつでも・どこでも・簡単に・好きな端末で楽しめます。※1

価格設定は48時間閲覧方式の「レンタル」を採用し、安価な書籍閲覧を実現しております。また、レンタルだけではなく「購入」も可能で、「手軽にちょっと読みたい」と「繰り返し何度でも読みたい」という、異なるニーズに対応しています。

なお、Renta!では書籍の作品データやユーザーの利用状況を、株式会社パピレス提供のクラウド上に保管します。これにより、利用シーンによる閲覧デバイスの使い分けは勿論、モバイル端末の紛失・故障・機種変更等に際しても、引き続き別の端末から作品を楽しめます。

※1 閲覧期間と価格の設定は個々のコンテンツによって異なります。予めご了承下さい。

【会社概要】

■会社名 株式会社パピレス

■代表者 代表取締役 松井 康子

■資本金 4億1,446万円

■設 立 1995年3月31日

■所在地 〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3-12 紀尾井町ビル

■TEL 03-6272-9533（代表）

■FAX 03-6272-9563

■URL https://papy.co.jp/corp_site/

■事業内容 電子書籍販売

【本件に関するお問い合わせ】

■会社名 株式会社パピレス

■担当 広報担当

■TEL 03-6272-9533

■FAX 03-6272-9563

■Email press@papy.co.jp