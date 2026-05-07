【湿気・カビ対策】nishikawaの大ベストセラー寝具用除湿シートがもっと便利に！『#006 suyara ドライウェル(R) ミニ』2026年5月7日(木)から「Makuake」で先行販売開始

西川株式会社

西川株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役 COO 竹内 雅彦、以下「nishikawa」）は、極薄・軽量・コンパクト設計の除湿シート『#006 suyara（スヤラ） ドライウェル(R) ミニ』を、2026年5月7日(木)から応援購入サービス「Makuake（マクアケ）」にて先行予約販売を開始します（一般販売予定価格：3枚セット3,300円/税込、Makuakeサポーター向け各種割引あり）。

Makuakeプロジェクトページ

https://www.makuake.com/project/suyara006/(https://www.makuake.com/project/suyara006/)

『#006 suyara ドライウェル(R) ミニ』は、5年累計販売額40億円を超える※1、nishikawaのベストセラー寝具用除湿シートシリーズの新商品として、高い吸湿力はそのままに大きさによる扱いづらさを解消し、「極薄」「軽量」「コンパクト」設計を実現しました。縦40×横40cm、薄さ2mm、重さ約100gのコンパクトサイズなので、置く・動かす・洗う・干すの全てが手軽に行えます。素材は、nishikawa独自の高吸放湿繊維「FINEDRYTM」を採用。人が寝る位置の敷き寝具の下に敷けば優れた吸湿力を発揮し、干して乾かすだけで繰り返しご使用いただけます。また、洗濯機で洗っても吸湿力を保ち、抗菌防臭・防カビ・消臭（アンモニア臭）機能も備えているので、衛生的にお使いいただけます。

コンパクトサイズの『#006 suyara ドライウェル(R) ミニ』は、寝具以外にも、クローゼットや脱衣所、ソファや椅子の下に敷くなど、湿気が気になる様々なシーンで活躍します。見える場所にも馴染む、ナチュラルなデザインもポイントです。「Makuake」限定商品として、靴の中や楽器、カメラケースなど小さいスペースの湿気対策にお使いいただける、より小さいサイズの『#006 suyara ドライウェル(R) ミニミニ』も登場。『#006 suyara ドライウェル(R) ミニ』とのセットで販売します。

人は寝ている間にコップ約1杯分の汗をかくといわれ、その水分は敷き寝具の中や下に湿気として停滞します。また、湿度は梅雨や夏だけでなく、冬も加湿器の使用によって高まります。こうした湿気は、ジメジメとした不快感だけでなく、カビ繁殖の原因や、寝具の劣化にも繋がるため、年間を通して対策が必要です。湿気をしっかり吸収して、サラッと快適な環境に整える『#006 suyara ドライウェル(R) ミニ』をぜひご活用ください。

※1 累計販売期間：2021年2月～2026年1月

「suyara」ブランドについて

「suyara」は、仕事と家庭の両立で忙しい30～40代の共働き世帯が抱える、慢性的な「時間不足」と「睡眠不足」という課題に応えるために誕生しました。ブランド名は、「スヤスヤと眠り、毎日を心地よくすこやかに、笑顔で過ごしてほしい」という想いを込めています。Makuakeで大好評いただいた高コスパマットレス「#001 Dotsマットレス」をはじめ、「#003 torofuwa 通年使い羽毛ふとん」「#005 punitoro まくら」などを「suyara」ブランドの商品としてラインナップし、『#006 suyara ドライウェル(R) ミニ』はMakuake先行販売商品の第４弾です。

『#006 suyara ドライウェル(R) ミニ』 商品特徴

１. nishikawa独自の高吸放湿繊維が湿気をしっかり吸収

nishikawa独自の高吸放湿繊維「FINEDRYTM」を採用。当社従来品※と比較して約2倍の吸湿力で、薄くて小さくてもしっかり湿気を吸収します。

※SV5021除湿シート

耐久性にも優れ、洗濯機での洗濯が可能（洗濯ネット使用）。繰り返し洗濯しても高い吸湿力とやわらかな素材感を保ちます。

【除湿シートの役割】

敷きふとんやマットレスは寝汗や空気中の水気を吸って、気づかないうちに湿気が溜まっています。湿気対策をすることで、敷き寝具の長持ちに繋がります。

２. 使いやすさを追求した「極薄」「軽量」「コンパクト」設計

縦40×横40cm、薄さ2mm、重さ約100g（キウイフルーツ約1個分）の極薄・軽量・コンパクト設計を実現。寝具用除湿シートの「大きくて扱いづらい」という不満を解消しました。置く・動かす・洗う・干すの全てが手軽に行えます。

【使い方】

敷きふとんやマットレスの下に敷いてお使いください。背中やお尻まわりなど、汗のかきやすい部位に合わせて、お一人あたり2枚の使用が目安です。寝返りが多い方や汗をかきやすい方は、複数枚の使用をおすすめします。

３. 干して乾かせば繰り返し使える

シート内の湿度状態を色で知らせる吸湿センサー付き。干すタイミングがわかり、乾かせば繰り返し使えます。

※洗濯の際は吸湿センサーを取り外してください。

４. 汚れや匂いにも安心

汚れても洗濯機で洗え（洗濯ネット使用）、抗菌防臭・防カビ・消臭（アンモニア臭）機能を完備。衛生的にご使用いただけます。

５. コンパクトなので、湿気が気になる様々なシーンで活躍

寝具以外にも、暮らしのあらゆる場面の湿気対策にご使用いただけます。

● Makuake限定商品「#006 suyara ドライウェル(R) ミニミニ」のセットも！

小さいスペースの湿気対策に便利なMakuake限定商品「#006 suyara ドライウェル(R) ミニミニ」と、『#006 suyara ドライウェル(R) ミニ』を合わせたセット商品も販売します。

「Makuake」先行販売 概要

左）「#006 suyara ドライウェル(R) ミニ」、右）「#006 suyara ドライウェル(R) ミニミニ」

販売商品：

●「#006 suyara ドライウェル(R) ミニ」 3枚セット

一般販売価格（税込）：3,300円

Makuakeリターン：Makuake割15%OFF

●「#006 suyara ドライウェル(R) ミニ」 6枚セット

一般販売価格（税込）：6,600円

Makuakeリターン：早割18%OFF、Makuake割15%OFF

●「#006 suyara ドライウェル(R) ミニ」 3枚

＋「#006 suyara ドライウェル(R) ミニミニ」 6枚 / 合計9枚セット

一般販売価格（税込）：6,050円

Makuakeリターン：超早割20％OFF、早割18%OFF、Makuake割15%OFF

●「#006 suyara ドライウェル(R) ミニ」 6枚

＋「#006 suyara ドライウェル(R) ミニミニ」 12枚 / 合計18枚セット

一般販売価格（税込）：12,100円

Makuakeリターン：超早割20％OFF、早割18%OFF、Makuake割15%OFF

※各割引は先着順で、先着人数は割引率により異なります。

※送料はnishikawaが負担します。

取り扱い場所：

応援購入サービス「Makuake」

プロジェクトページ

https://www.makuake.com/project/suyara006/

予約開始日：

2026年5月7日(木)から先行予約販売を開始。6月8日(月)終了予定。

※商品は6月中旬までにお届け予定です。

組成：

除湿シート ポリエステル70％、アクリレート30％

ニット糸 ポリエステル100％

サイズ：

・「#006 suyara ドライウェル(R) ミニ」 縦40×横40cm、薄さ2mm、重さ約100g

・「#006 suyara ドライウェル(R) ミニミニ」 縦8×横20cm、薄さ2mm、重さ約10g

一般販売：

2026年6月下旬予定

〈 お客様からのお問合せ先 〉

nishikawaお客様相談室

［TEL.］ 0120-36-8161（受付時間：平日10:00～17:00）

［WEB］ https://www.nishikawa1566.com/