【WabiSabi TOKYO】英語対応可能なエグゼクティブ鮨シェフによる「出張鮨サービス」を5月7日より受付開始

ボンディッシュ株式会社英語対応可能な出張鮨サービス

ケータリングの企画運営を行うボンディッシュ株式会社が展開するWabiSabi TOKYOは、船越良太をエグゼクティブ鮨シェフとして迎え、英語対応の鮨職人がゲスト先に出張し、鮨提供するサービスを本格始動しました。

鮨職人がイベントの場へ赴き

ゲストの目の前で鮨を握る粋なおもてなしや、カウンター越しに生まれる会話

その場に満ちる高揚感までも含めた“体験”を届ける

新たなホスピタリティを提案します。

国内外のVIPを迎えるレセプション、ブランドイベント、プライベートダイニングなどに向けて、

日本文化の魅力をより現代的に、より洗練されたかたちで届けます。

世界のゲストに向けて開かれた、日本文化の新しい届け方

いま、ゲストを迎える場に求められているのは、料理のおいしさだけに留まりません。

レセプションやブランドイベントの場では、

空間演出、おもてなしのホスピタリティ、ゲストへのサプライズ

記憶に残る体験をデザインすることが重視されています。

WabiSabi TOKYOが提案する出張鮨サービスは、そうした時代感に応えるものです。

近年、和食、とりわけ鮨は、グローバルな感性を持つ人々にとっても

特別な存在になっています。

その背景には、

素材への向き合い方、鮨職人の粋なおもてなし、場の余白を大切にする感覚など、

日本文化ならではの風情があります。

今回のサービスでは、英語での対応も可能にすることで、

海外ゲストやエグゼクティブ層に向けても、より深いコミュニケーションのなかで、船越が作り出す本格鮨のストーリーをお届けすることができます。

言語の壁を越えながら、

日本の食文化をひとつのエンターテイメントとして届けることは、

現代の国際的なホスピタリティの一つのあり方でもあります。

エグゼクティブ鮨シェフ・船越良太がもたらすもの

エグゼクティブ鮨シェフ_船越良太

船越良太氏は、外資系コンサルティング会社を経てオンラインスクール事業を立ち上げ、バイアウトを経験。その後、国内外のVIPや国賓を迎えてきた歴史ある名門ホテルで板前として腕を磨いてきました。

ビジネスの視点と、格式ある現場で培った料理人としての職人気質。

その両方を持つことが、彼の大きな特徴です。

WabiSabi TOKYOが今回目指すのは、

ただの鮨提供ではなく、

ゲスト体験全体を設計すること。

味、所作、会話、空間、時間。

そのすべてを通じて、上質なレセプションシーンをつくり上げます。

サービス概要

本サービスは、ボンディッシュグループが展開する各ケータリングブランドにてご利用いただけます。催事の規模やゲストに合わせて、軽やかに鮨を楽しむ演出から、本格江戸前鮨による特別なおもてなしまで、シーンに応じたご提案が可能です。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/36259/table/427_1_4d3e149ea547476a292d4162d6ad67fa.jpg?v=202605071051 ]オプション出張鮨職人 3,000円(税込)～オプション出張鮨職人3,000円(税込)～

お一人様3貫～。大規模なパーティーやレセプションに、鮨のライブ感を添えるプラン。

マグロ大トロ、真鯛長熟昆布締め、ブリ、季節の特選ネタが中心。

(ヴィーガン寿司、グルテンフリー寿司対応可能)

出張鮨職人 本格江戸前鮨コース20,000円(税込)コース出張鮨職人 本格江戸前鮨コース20,000円(税込)コース

お一人様12貫+おつまみ2品。本厳選食材を用い、役員会食や海外ゲスト対応、プライベートダイニングなどをおもてなしするハイエンドプラン。ウニトロドッグ、真鯛長熟昆布締め、鯵、燻製エビ、大トロタク太巻き、コハダ、イカ、ウニ、他季節のネタ。(海外のお客様には、スパイシーサーモン巻きなど、ビジュアルで魅せるネタも対応可能)

WABISABI TOKYOが描く、これからのもてなし

WABISABI TOKYOはこれまでも、

食を通じて人と人の間に豊かな時間を生み出すことを目指してきました。

今回の出張鮨サービスは、その延長線上にある新たな挑戦です。

日常の延長ではなく、少し背筋が伸びるような特別な時間。

けれど、過度に形式ばらず、いまの感覚に寄り添ったしなやかな上質さ。

WABISABI TOKYOはこれからも、現代のレセプションカルチャーにふさわしい、日本発のホスピタリティを提案していきます。



【会社概要】

会社名 ：ボンディッシュ株式会社

代表 ：代表取締役 上形 秀一郎

本社 ：〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋1丁目2-2 竹橋ビル 16階

事業内容：・社員食堂、キャラクターカフェのプロデュースと運営

・法人向け社員食堂「BONDISH OFFICE LUNCH」の運営

https://www.bondish.co.jp/office-lunch

・ケータリングサービス「ORDERMADE CATERING」の運営

https://www.bondish-ordermade-catering.com/

・法人向けフードデリバリー「BONDISH DELIVERY」の運営

https://bondish-delivery.com/

・カフェ/コーヒー豆販売サイト「R.O.STAR」の運営

https://plus.rostar.jp/

・藤子・F・不二雄ミュージアムカフェの運営

URL ：https://www.bondish.co.jp/