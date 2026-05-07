和食麺処サガミ　『天然活じめ“真あなご”と九州産“真鯵”』フェア販売開始!!

株式会社サガミホールディングス

和食麺処サガミを展開するサガミレストランツ株式会社（本社：名古屋市守山区八剣2丁目118番地 代表取締役社長 鷲津 年春）は、2026年5月13日（水）より、初夏の味覚『天然活じめ“真あなご”と九州産“真鯵”』の販売を開始します。

旬を迎える【真あなご】は“天然活じめにこだわり、鮮度抜群で臭みがなく、肉厚でふっくらとした食感と濃厚な旨みが味わえます。同じ時期に旬を迎える【真鯵】も真鯵天国”九州産“のものを厳選、豊かな海の恵みに育まれた、脂のり抜群で身が引き締まった高品質なアジが特徴です。初夏に合わせ【旬】を迎える二つの味わいを一番おいしい時期にご提供いたします。

【天然活じめ“真あなご”と九州産“真鯵”】フェア_販売概要

販売期間：2026年5月1３日（水）～

対象店舗：和食麺処サガミ163店舗

■詳細URL：https://www.sagami.co.jp/ma-anago_to_ma-aji/

【販売商品】

『真あなごと大海老天丼と麺』 税込1,840円

厳選した天然活じめ真あなごとサガミ自慢の大海老、“黒舞茸【真】” など、様々な食材をサクサクな衣をまとった天ぷらに仕上げ、食材が織りなす旨味をサガミ秘伝のタレでまとめた渾身の一杯です。

『炙り大煮あなご丼と麺』 税込2,080円

大きな煮あなごは、ふわっととろける食感です。表面を炙ることで香ばしさが加わり、食感・旨さ・香りを楽しめるメニューです。濃厚なあなごの旨味と甘辛いタレとの相性は食欲をそそり、食べ応え十分です。

また、味わいの変化を楽しんでいただけるように、まろやかな口当たりになる大和とろろ芋や、お茶漬け用だしを添えています。

『真あなご天ざるそば』 税込1,770円

揚げたて、サクサクの天然活じめ真あなごの天ぷらと、「挽きたて」「打ち立て」「湯がきたて」にこだわった、店内製麺のサガミ自慢の“そば”。“旬”の食材とサガミのこだわりで提供する、期間限定のメニューです。

『真あなごと真鯵御膳』 税込2,470円

天然活じめ“真あなご”と九州産“真鯵”を、多彩な料理で一度に楽しめる贅沢な御膳。揚げたてサクサクの「真あなご天ぷら」と、濃厚な旨みの「ごま鯵」、肉厚な「真鯵フライ」など、旬の食材を楽しめる、今だけの特別な味わいをご堪能ください。

『真鯵フライ付き_真鯵の彩り三色丼と麺』 税込2,080円

厳選した九州産“真鯵”を、まぐろやするめいかと共に彩り豊かな丼に仕立てました。

旬の真鯵は脂のりが良く、丼ではとろけるような食感を、フライではふっくらジューシーな食べ応えをお愉しみいただけます。異なる二つの調理法で、真鯵の魅力を余すことなく詰め込んだ贅沢なメニューです。

『涼風絹うどんとごま鯵ミニ丼』 税込1,960円

愛知県産小麦「きぬあかり」を50％配合し、透き通る絹のような喉ごしが楽しめる、自社製麺の絹うどん。濃厚ごまだれ・梅干し・薬味の三種で味わう、この時期だけの限定メニューです。旬の九州産“真鯵”を使用した、ごま鯵ミニ丼とセットでお楽しみください。

おすすめ逸品メニュー

『九州産真鯵のお刺身』 税込700円

旬な九州産真鯵をお刺身で提供。脂のり抜群な旬の贅沢をお楽しみください。

『ごま鯵』 税込750円

旬な九州産真鯵を使用し、サガミ特製の濃厚ごまだれをかけて仕上げました。ごまの風味と香ばしさが真鯵の旨味をより一層引き立たせます。

『真あなご1本揚げ』 税込470円

厳選した天然真あなごを、丸ごと一本揚げた贅沢な天ぷらです。

ご注文ごとに揚げる天ぷらは、サクッと小気味よい音を立て、中からは肉厚で柔らかな身のふっくらとした食感が広がります。天然物ならではの真あなごの旨みと、揚げたてでしか味わえない至福の食感をお楽しみください。

『黒舞茸【真】1株揚げ』 税込690円

肉厚でシャキッとした食感があり、濃厚な旨みと豊かな風味を楽しめるブランドきのこ“黒舞茸【真】”。この極上素材を贅沢に１株使用し、サクサクの天ぷらにしました、噛みしめるほどに溢れ出す黒舞茸の芳醇な香りと、一株ならではの圧倒的なボリュームをお愉しみいただける、逸品です。

【和食麺処サガミのこだわり】

東海地方を中心に、関東、関西、北陸で166店舗を展開しております。挽きたて、打ちたて、湯がきたての“三たて”にこだわり、全店舗に石臼を設置し毎日そば粉を挽いています。

そば・うどんなどの「麺料理」、みそ煮込、手羽先などの「なごやめし」、四季折々の素材を活かした「和膳」など、幅広いメニューを取り揃えております。

テイクアウト専用麺、うどん、きしめん、更科そば（海外産そば粉使用）は弊社工場にて製造しております。

■石臼挽き国産そば

厳選素材「国産そば」を「挽きたて」「打ち立て」「湯がきたて」にこだわり、毎日店頭の石臼でそばの実を挽き、毎日かかさず店頭で製麺し、注文のたびに湯がくことを全店行っています。

店内製麺だから感じる「香り・喉ごし」が自慢の逸品です。

■みそ煮込

販売数日本一※の名古屋名物「みそ煮込」。秘伝の味噌は、赤・白・八丁味噌の黄金バランスが味の決め手。

みそ煮込専用麺を生麺から煮込むことで独自の風味、コシを引き出します。味噌の効能は、「味噌は医者いらず」と言われる程、栄養価が高いとされています。※レストラン部門

■手羽先

サガミ不動の人気No.1の一品メニュー「自慢の手羽先」。その味は認められた味で、2018年手羽先サミットで殿堂入り認定を受けた逸品。タレ・塩・旨辛より選べて、パリッとした皮とジューシーな肉の味わいが人気の商品です。

■白寿真鯛０(ゼロ)

白ごま由来のセサミンで、「美味しさ」と「健康」を両立。水産資源を一切使用せず、植物性たんぱく質を原料とした飼料で育てた真鯛です。

■自社工場製品『細うどん』

サガミの冷たいうどんは、愛知県産の小麦粉「きぬあかり」をブレンドし、のど越しともちもち感を楽しめる『細うどん』を使用しています。

ホームページ：https://www.sagami.co.jp/

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サガミアプリ：https://misesystem.com/store/?u=NA2200719(https://misesystem.com/store/?u=NA2200719)

【記載内容に関するお問合せ】

サガミレストランツ株式会社 価値創造支援部 企画・販促チーム

担当：朝比 TEL：052-737-6000

E-mail：f_asahi@sagami.co.jp

～心ほどけるおいしさを～ 今日もサガミで「おいしい“ね”」があふれてる