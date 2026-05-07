クラシル、メーカー・卸・小売の業務を自動化するAIエージェント「Kurashiru AI Supply Chain OS」の提供を開始

クラシル株式会社

クラシル株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：堀江 裕介）は、メーカー・卸・小売企業に特化したAIエージェント「Kurashiru AI Supply Chain OS」の正式提供を開始いたしましたのでお知らせします。

■「Kurashiru AI Supply Chain OS」公式サイト

https://scos.kurashiru.co.jp/

当社はこれまで、国内No.1のレシピ動画サービス「クラシル」や節約アプリ「レシチャレ」で培ったレシピデータ、レシートデータ、チラシ閲覧データなどの独自データ資産に加え、累計4,400万ダウンロードを超える顧客基盤、3.5万店舗の小売ネットワーク、ナショナルクライアントとの取引基盤を活用し、販促・購買領域におけるサービスを展開してきました。こうした事業基盤をもとに、このたびメーカー・卸・小売企業に特化したAIエージェント「Kurashiru AI Supply Chain OS」の正式提供を開始します。

本サービスは、メーカー・卸・小売企業特有の商習慣や業務プロセスを踏まえたオントロジー（組織内に分散するデータに付与する一貫した意味づけ）を中核に、企業内に分散する構造化データ・非構造化データを横断的に活用し、複雑な判断を伴う業務の効率化と意思決定の迅速化を支援するものです。業務システムやデータを横断し、AIエージェントが業務文脈を理解して動くための共通基盤として機能することから、本サービスを「Supply Chain OS」と位置づけています。

提供開始の背景

メーカー・卸・小売企業では、労働力不足や採用難、物価上昇を背景に、業務効率化や生産性向上の重要性が一段と高まっています。一方で、AIの基盤モデルの進化により、定型業務だけでなく、複数のデータや業務文脈を踏まえた判断を必要とする業務においても、AI活用の現実性が高まっています。

その一方、現場では個別ソリューションが部門ごとに導入され、業務やデータが分断された状態になりやすいという課題があります。

こうした状況を踏まえ、当社は個別最適化されたソリューションをつなぎ、業務全体を横断してAIエージェントが機能する基盤として、「Kurashiru AI Supply Chain OS」の提供を開始しました。

サービス概要

本サービスは、以下の3つのレイヤーで構成されます。

- AIエージェントレイヤー複数のAIエージェントが、各業務領域におけるタスク実行や判断支援を行います。- オントロジーレイヤー組織内に散在する多様なデータに共通の意味づけを行い、AIエージェントが業務文脈を理解しやすい状態を構築します。- 情報レイヤー当社独自データに加え、POS、EDI、CRMなどの構造化データ、商談会話データ、FAX、手書き帳票などの非構造化データを取り扱います。

現時点で提供を開始するAIエージェント領域は、以下の4つです。今後、導入企業のニーズや対象業務の広がりに応じて、対応領域と提供機能を順次拡充していく予定です。

- セールス＆販促エージェント商談記録、販促実績、POSデータなどをもとに、提案作成や条件確認、販促企画立案を支援します。- 受発注エージェントFAX、帳票、EDIデータなどを横断し、受注確認や入力補助、例外対応を支援します。- サプライチェーンエージェント需要、在庫、出荷情報などをもとに、需給判断や在庫最適化、発注計画の支援を行います。- 経営管理エージェント部門横断の業績、コスト、販促投資データなどを可視化し、経営判断やモニタリングを支援します。

なお、本サービスは既存の基幹システムを置き換えるものではなく、既存システムと連携しながら、業務文脈を解釈し、AIエージェントが業務を支援・実行するレイヤーとして機能します。

サービスの特長

今後の展望

- メーカー・卸・小売企業特化のオントロジーメーカー・卸・小売企業における商習慣や業務プロセスを踏まえ、組織内に分散するデータに一貫した意味づけを行います。これにより、サイロ化したデータを横断的に扱いやすくし、AIエージェントの活用精度向上を支えます。- タスク処理ごとの従量課金モデル月額固定型ではなく、AIエージェントが実行したタスク数に応じた従量課金モデルを採用しています。導入企業は、対象業務を限定してスモールスタートしやすく、効果検証を進めながら活用範囲を拡大できます。- 業務時間の短縮と高付加価値業務へのシフトを支援たとえば販売条件管理業務の一部では、取引条件と実績の照合・計算に多くの工数を要するケースがあります。本サービスでは、こうした業務をAIエージェントが支援することで、担当者の作業負荷軽減と、分析・提案・交渉などの高付加価値業務への時間配分見直しを支援します。

当社は、レシピ動画サービス「クラシル」、節約アプリ「レシチャレ」を起点に、販促領域のデジタル活用を進めてきました。今後は「Kurashiru AI Supply Chain OS」を通じて、メーカー・卸・小売企業における業務基盤の高度化を支援してまいります。

対象業種については、まず食品・飲料メーカーを中心に展開し、その後、日用品・化粧品を含む消費財メーカー領域へと段階的に拡大していく方針です。あわせて、AIエージェントの対応領域についても段階的に拡張し、メーカー・卸・小売企業のより広範囲な業務を支援していきます。

当社は今後も、メーカー・卸・小売企業の現場課題に即したテクノロジー提供を通じて、業務変革と産業全体の生産性向上に貢献してまいります。

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【会社概要】

社名：クラシル株式会社（英文：Kurashiru, Inc.）

代表取締役社長：堀江 裕介

設立：2014年4月

所在地：〒108-0023 東京都港区芝浦3丁目1-1

msb Tamachi 田町ステーションタワーN 23階

https://kurashiru.co.jp/



【本件に関するお問い合わせ先】

クラシル株式会社 広報

E-mail：contact.pr@kurashiru.co.jp