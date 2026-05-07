起業家の事業課題を伴走支援、多摩信用金庫・株式会社町田新産業創造センター・株式会社AGORAがビジネスコンテスト「LEVEL UP STAGE2026」を開催。5月7日（木）より募集を開始します。

株式会社キープ・ウィルダイニング

カフェや居酒屋など、飲食店を経営する株式会社キープ・ウィルダイニンググループ会社であり、都内でコワーキングスペースを展開し創業支援を推進する株式会社AGORA（読み：アゴラ、本社：東京都町田市、代表：長谷部 信樹）は、ビジネスの加速を目的としたビジネスコンテスト「LEVEL UP STAGE2026」を開催します。

今年で7回目となる今回は2025年と同様、町田市として初めての起業支援施設を立ち上げ運営している株式会社町田新産業創造センター（所在地：東京都町田市、代表：堀 哲）と、創業サポート融資や創業塾など創業に力をいれる多摩信用金庫（本店：東京都立川市、理事長：金井 雅彦）と共同で開催します。エントリー期間は2026年5月7日（木）～6月23日（火）で募集を行い、最終選考会は、2026年11月10日（火）に開催予定です。



｜ LEVEL UP STAGEとは





課題に本気で向き合う起業家のビジョンを、地域リソース、ネットワークとつながり、レベルアップさせ、次のステージへ導くビジネスコンテストです。事業の成長・社会実装へ向けて事業を加速させます！



｜ サポーター制度とは



LEVEL UP STAGEでは、起業家の事業成長と社会実装に向けた一歩を後押しするため、「サポーター制度」を導入しています。

サポーター制度とは、企業・専門家・支援機関など、本コンテストの趣旨に共感し、起業家の挑戦を応援するパートナーです。

最終選考会やセミファイナルなどの機会を通じて、起業家とサポーターが出会い、今後の事業成長につながる関係性が生まれる可能性もあります。

また、サポーターの皆様には、ロゴ掲載などによる広報機会の提供に加え、イベント当日の参加や交流を通じて、起業家との接点を持っていただけます。

｜ 開催への想い





株式会社AGORAは2019年に「夢が加速する」をキーワードに東京都認定インキュベーション施設としてスタートし、これまでに数多くの起業家を輩出してきました。

コロナ禍で働き方が大きく変化し、ライフワークについて考える機会が増えた今、個人自業主として働く「起業」という選択肢を選ぶ方々への支援として、LEVEL UP STAGEでは選考段階に伴走型のレベルアッププログラムにより事業実現化をサポートしています。

単なるビジネスアイデアの発表の場ではなく、一人でも多くの応募者が「事業化の第一歩」としてのスタートを切る機会となり、地域や社会の活性化に少しでも寄与することが私たちの目的であり使命であると考えています。

・主催：株式会社AGORA、多摩信用金庫、株式会社町田新産業創造センター

・協賛：株式会社ココペリ、相模女子大学、フリー株式会社

・協力：関東学院大学、明星大学、株式会社小田急ＳＣディベロップメント、

株式会社GLOCALGUNS HI、株式会社地域デザインラボさいたま、

株式会社日本政策金融公庫、GOB株式会社

・後援：公益財団法人東京都中小企業振興公社、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、

府中市、 昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、

国立市、福生市、 狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、

羽村市、あきる野市、 西東京市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町、相模原市、

東京農工大学、一橋大学、株式会社さがみはら産業創造センター、株式会社まちづくり三鷹、

八王子商工会議所（サイバーシルクロード八王子）、立川商工会議所、

むさし府中商工会議所、町田商工会議所、相模原商工会議所









｜ LEVEL UP STAGE2026概要







公式サイト：https://www.levelupstage.com/2026

名称：事業支援型ビジネスコンテスト LEVEL UP STAGE2026

最終選考会開催日：2026年11月10日（火）

開催場所：たましん地域/未来共創センターme:rise立川

応募期間：2026年5月7日（木）～6月23日（火）

応募対象：次に掲げる全ての項目に該当する。

（1）以下のいずれかに該当する方。

・起業または創業を予定している方

・ビジネスアイデアをお持ちの方

・既に事業を営んでいる創業後５年以内の方

・既に事業を営んでいる方で新規事業の立ち上げを検討している方

・既に事業を営んでいる方で新規事業の立ち上げ後５年以内の方

（2）BUSOブロックまたはTAMAブロックの2次選考および最終選考に参加できる方。

（3）以下要件に該当する方。

・暴力団もしくは暴力団員の統制の下にある個人又は法人その他団体ではないこと。

・宗教法人や政治活動を主たる目的とする法人及びその他団体ではないこと。

・応募いただくビジネスプランが、公の秩序または善良の風俗を害しない、社会通念上適当と認められる事業であること。

（4）過去に本コンテストでGOLD賞を受賞していない方

（5）その他本募集要項の内容に反さない方

選考スケジュール：

（1）エントリー期間

5月7日（木）から6月23日（火）

（2）1次選考用書類提出期間

5月7日（木）から6月30日（火）

（3）1次選考（書類審査通過後面接審査）

7月中旬から8月上旬（予定）

（4）2次選考（レベルアッププログラム及びプレゼンテーション審査）

・BUSOブロック

（概 要）

創業支援のオンラインコンテンツを活用しながら、個別面談で話し合いながら事業のブラッシュアップを図るプログラム。専門的なアドバイスを受けながら実践的な事業計画を構築し、より競争力のあるビジネスを発展させることが可能なプログラムです。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/24845/table/493_1_a6c3106f7eb37ac64365389b0c9ecaa5.jpg?v=202605071051 ]



・TAMAブロック

（概 要）

交流を重視したリアル中心のスクール型＋1on1メンタリングのハイブリッド型プログラム。プログラムでは講義＋ワークで基礎からビジネスプランのブラッシュアップが可能で何より起業家同士の交流・コミュニケーションが最大の特徴です。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/24845/table/493_2_1d97aeedcdf6476fe62eedb6cea6beca.jpg?v=202605071051 ]



（5）最終選考（プレゼンテーション審査）

日時：11月10日（火）16:00～20:30 (予定）

会 場：たましん地域/未来共創センター me:rise立川

審査基準 ：

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/24845/table/493_3_ae0a411a45873b87367b5a796dd756f8.jpg?v=202605071051 ]



エントリー方法：

指定のエントリーフォームにて必要事項をご入力のうえ、お申し込みください。

エントリーフォームURL：https://www.web-tamashin.jp/contact/event-lus

エントリーの完了に続いて、１次選考資料の提出が必要となります。

1次選考資料提出フォームURL：https://www.web-tamashin.jp/contact/event-lus_1st



留意事項：

(1) 応募いただいたビジネスプランの知的所有権については、応募者に帰属します。

(2) 応募いただいたビジネスプランに機密事項がある場合には、応募者の責任で権利保全をお願いいたします。

(3) 応募書類は返却いたしません。

(4) 受賞したビジネスプランについては、応募者名、内容等を公開させていただきます。

(5) 応募いただいたビジネスプランは選考過程で主催者の他、2次選考及び最終選考の過程で審査員等に共有される場合があります。

(6) 本コンテストの参加費は無料です。ただし、交通費・通信費・その他費用については、各自でご負担ください。

(7) 審査内容や審査結果に対する個別のお問い合わせには応じられません。

(8) 応募書類に虚偽の記載があった場合には、失格または、受賞取消とする場合があります。

(9) 本コンテスト事務局から必要に応じて連絡させていただくことがあります。

(10) 賞金にかかる税務上の取扱いについては、税理士等の専門家にご相談ください。

(11) 各種選考や審査会の様子をホームページやメディアに掲載する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

(12) 全選考期間を通じて原則応募者本人による参加が必要です。同じ事業者や団体に所属しているかどうかに関わらず代理人による参加は認められません。

｜受賞特典

GOLD賞（1名） 賞金30万円

SILVER賞（1名） 賞金10万円

BRONZE賞（1名） 賞金5万円

｜ファイナリスト特典

・4拠点全てで利用可能「AGORA/me:rise立川一時利用6ヶ月間フリーパス」（＊）

・町田新産業創造センターの個別ブース席6カ月無料利用

（＊） 4拠点すべて

主催である株式会社AGORAならびに多摩信用金庫が運営するBUSO AGORA、Agora Hon-atsugi、AGORA KGU KANNAI、たましん地域未来/共創センターme:rise立川で使用可能。

｜特別賞

・相模女子大学女性社会起業特別賞 賞金5万円

・ フリー賞 法人freee会計3ヶ月分割引、個人freee会計1ヶ月分割引

・TAMA Big Advance賞 TAMA Big Advance1年分利用権

｜主催企業賞

・たましん賞 たましん地域/ 未来共創センターme:rise立川1年間利用無料

このほかにも協賛・協力団体より特別賞が提供される場合があります

｜ こんな方におすすめ

・自身のプランを成長させたい方

・実現に向けた一歩を踏み出したい方

・地域のつながりを広げたい方

｜ 2025年度LEVEL UP STAGEの結果

・GOLD賞：伊純 明寛（いすみ あきひろ）氏

腐敗および排泄物特化型 産業用持続消臭剤「さふ(TM)︎」

【プレスリリース】

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000450.000024845.html

【伊純氏のインタビュー記事】https://www.levelupstage.com/post/20251104

【動画】最終審査会の様子：https://www.youtube.com/watch?v=J748OYQAsAY

*50:45~ GOLD賞を受賞した株式会社ICSI 伊純氏のプレゼンの様子

【その他の受賞者】

-SILVER賞

ARTOY 小澤 美和（おざわ みわ）氏

手で描く汚れないフィンガーペイントで、情操教育と親子の幸福度を育む

日本語アカデミー株式会社 代表取締役 塩谷 理紗（しおや りさ）氏

NihonGO OnBoard：ビザ「待機期間」活用型定着支援プログラム

-BRONZE賞

Quickry株式会社 坪井 勇介（つぼい ゆうすけ）氏

～待たされるを終わらせる～待ち時間を回遊と収益に変える、スマート整理券「Quickry」

株式会社Fauve 代表取締役 法本 蘭（ほうもと らん）氏

誰もが自分らしく装える社会を創る、インクルーシブ・マップメディア

MetaGrow株式会社 代表取締役 矢地 宏毅（やち ひろき）氏

信頼を資本へ。Web3時代の新成長インフラ“Gojo!”

-特別賞｜相模女子大学社会起業特別賞（提供：相模女子大学）

株式会社Fauve 代表取締役 法本 蘭（ほうもと らん）氏

誰もが自分らしく装える社会を創る、インクルーシブ・マップメディア

-特別賞｜TAMA Big Advance賞（提供：株式会社ココペリ）

祖父江 俊介（そぶえ しゅんすけ）氏

介護業界向けAI BPO事業

-特別賞｜ミライクルラボ賞（提供：株式会社ミライクルラボ）

株式会社見えまストレス 板垣 一志（いたがき かずし）氏

アイドルの「推し活（応援の力）」を起点に観光・産業振興、地域活性化と交流人口拡大を図る事業

｜ 株式会社AGORA運営の拠点概要

・BUSO AGORA（町田駅徒歩3分）

カフェのようなオシャレで開放感のある空間スペースが特徴的。

コミュニティ充実、ビジネスマッチングも多数！

通話やオンライン会議はもちろん、会議室、テレフォンボックス、商談スペースも利用可能。

HP：https://www.incubation-office-agora.com/





・AGORA Hon-atsugi（本厚木駅直結）

株式会社小田急ＳＣディベロップメントより委託を受け2022年7月から受託運営。

1h500円～ご利用いただけます。

個室の一時利用も可能。テレワークや、サクッとWeb会議におすすめ。

駅直結の本厚木ミロード１.の6階にあり、アクセス抜群。

HP：https://www.agora-office.com/





・たましん地域/未来共創センター me:rise 立川（立川駅北口徒歩5分）

多摩信用金庫より委託を受け2023年2月より受託運営。

多摩信用金庫旧本店を、新たな地域の交流拠点として、コワーキングスペース・シェアオフィスにリノベーション。地域交流・文化イベントの開催、創業・事業相談カウンターの設置等サポート充実。

HP：https://www.merise-tamashin.net/





・AGORA KGU KANNAI （関内駅徒歩3分）

2023年3月7日OPEN。関東学院大学の中にある一面ガラス張りの開放的な空間。

学生だけでなく、近くにお住まいの方のテレワークスポットとして、通話やWeb会議専用の個室もあるためリモート会議の場にも便利。

HP：https://www.agora-kgu.com/







｜ 主催者情報

・株式会社AGORA

所在地：東京都町田市原町田6丁目9番地8 AETA町田4F

代表者：長谷部 信樹（はせべ のぶき）

設立年月日： 2023年9月1日

事業内容：コワーキング施設立ち上げ・運営支援

URL：https://www.agora-localincubate.com/





・株式会社町田新産業創造センター

所在地：東京都町田市中町一丁目4番地2

代表者：堀 哲（ほり さとし）

設立年月日：2013年1月29日

事業内容：創業支援を主としたコンサルティング業務、インキュベーション等施設管理

URL：https://mbda.jp/





・多摩信用金庫

所在地：東京都東京都立川市緑町3番地4

代表者：金井 雅彦（かない まさひこ）

設立年月日：1933年12月26日

事業内容：金融業務

URL：https://www.tamashin.jp/







