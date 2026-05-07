おっさんが転生したのは…機械の身体!? 美少女と合体して世界を救え――。『武装転生 美少女と合体したおっさん伝説になる』第1巻5月7日(木)えちえちロボアクション始動!!
株式会社竹書房（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：宮田 純孝）は、『武装転生 美少女と合体したおっさん伝説になる』（著者：吉舎和幸）第1巻を2026年5月7日（木）に発売いたします。
『武装転生 美少女と合体したおっさん伝説になる』書影
❑あらすじ
社畜だったおっさんが転生した先はロボットだった！
しかもそのロボットは女の子と「合体」することで力を発揮できるという代物。
おっさんは、装着者である「シルク」と共に荒廃した世界を旅することになるが…
❑見どころ
新たな人生は最強無双の合体ロボ!?美少女たちと一緒に全部初体験!!!!
❑書誌情報
『武装転生 美少女と合体したおっさん伝説になる』書影
『武装転生 美少女と合体したおっさん伝説になる』第１巻
著者：吉舎和幸
発売日：2026年5月7日（木）
判型：B6判
ページ数：144ページ
定価：880円（税込）
竹書房公式サイト詳細：
https://www.takeshobo.co.jp/book/b10160057.html
竹コミ！連載ページ：
https://takecomic.jp/series/3b94d60d4a1dd
❑作家情報
▼著者：吉舎和幸
ロボ娘とSFをこよなく愛する。
前作「セクサロイドにAIをこめて」https://amzn.asia/d/0jil2Crb
著者X：https://twitter.com/kisakazuyuki
❏書店購入特典
・COMIC ZIN：イラストカード
https://shop.comiczin.jp/products/detail.php?product_id=10042283
・ゲーマーズ：描き下ろしブロマイド
https://www.gamers.co.jp/pn/【コミック】武装転生+美少女と合体したおっさん伝説になる%281%29/pd/10878700/(https://www.gamers.co.jp/pn/%E3%80%90%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%AF%E3%80%91%E6%AD%A6%E8%A3%85%E8%BB%A2%E7%94%9F+%E7%BE%8E%E5%B0%91%E5%A5%B3%E3%81%A8%E5%90%88%E4%BD%93%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%8A%E3%81%A3%E3%81%95%E3%82%93%E4%BC%9D%E8%AA%AC%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8B%281%29/pd/10878700/)
・メロンブックス：描き下ろし4Pリーフレット
https://www.melonbooks.co.jp/detail/detail.php?product_id=3531636
COMIC ZIN：イラストカード
ゲーマーズ：描き下ろしブロマイド
メロンブックス：描き下ろし4Pリーフレット
❑連載サイト「竹コミ！」情報
毎日更新！株式会社竹書房が運営するWEBコミックサイト！
『メイドインアビス』『今泉ん家はどうやらギャルの溜まり場になってるらしい～DEEP～ 』『魔法少女にあこがれて』『ポプテピピック』などが好評連載中。
公式サイト：https://takecomic.jp/
編集部公式X
竹コミ！【公式】：https://x.com/takecomic_O
竹コミ！編集部【公式】：https://x.com/takecomic_hen
竹コミ！編集部2【公式】：https://x.com/takecomic_hen2
❑試し読み
続きは『竹コミ！』でお楽しみください！：https://takecomic.jp/series/3b94d60d4a1dd