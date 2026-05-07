府中市と自治会や地域活動の情報発信、交流促進の支援を開始。地域コミュニティアプリ「ピアッザ」に府中市エリアが5/7オープン

PIAZZA株式会社

地域コミュニティアプリ「ピアッザ」を運営するPIAZZA株式会社（代表取締役 CEO：矢野 晃平、以下 PIAZZA）は、東京都府中市（市長：高野 律雄）、府中市自治会連合会（会長：山岡 法次）と、町会・自治会等の情報発信支援による地域コミュニティ活動の活性化を目的とした協働協定を締結し、2026年5月7日(木)よりピアッザ「府中市エリア」を開設いたします。

これにより、町会・自治会をはじめとする府中市内の地域活動の情報発信や地域交流を促進し、多世代の人々がつながる地域プラットフォームの構築を目指します。

自治体によるピアッザ導入は、東京都では15例目、全国79自治体となります。なお、PIAZZAと町会・自治会との協定締結は、本協定が２例目となります。

◼︎連携背景

府中市では核家族化・ライフスタイルの多様化に伴う地域のつながりの希薄化による、自治会加入率の低下傾向が続き、自治会役員・運営の担い手不足、高齢化による活動の持続可能性低下が懸念されており、地域活動を担う次世代の自治会加入率向上による地域活性化が課題となっています。

ピアッザは、住民同士のゆるやかなつながりを形成することを目的とし、どなたでも無料で地域情報の発信・交換ができる地域のプラットフォームです。地域に関する匿名質問、不要品の譲り合い等にも活用でき、市民同士のゆるやかな“つながり”を創出します。自治会や地域の活動についても、市民に向けて継続的な情報発信を行うことで、自治会未加入世帯の理解促進から加入率の向上へ、また地域活動への興味から参加につながるよう、PIAZZAで情報発信支援を行います。これにより、府中市、府中市自治会連合会と協働協定が実現しました。

「人々が支え合える街をつくる」ことをミッションに掲げるPIAZZAは、全国78の地方自治体と連携し、110以上のエリアで地域コミュニティアプリ「ピアッザ」を展開しています。デジタルとリアルを掛け合わせた地域コミュニティの活性化支援に取り組み、持続可能なまちづくりに貢献してまいります。

◼︎代表者コメント

府中市 高野 律雄 市長

協定式の様子(2026年4月22日実施)左からPIAZZA代表 矢野 晃平､府中市 高野 律雄 市長､府中市自治会連合会 山岡 法次 会長

本市では、地域の繋がりの希薄化や自治会加入率の低下を課題として捉え、自治会加入率の向上をはじめとした地域コミュニティの活性化に取り組んでまいりました。そうした中で、本市の協働・共創の窓口へのご提案を契機としたPIAZZA株式会社及び府中市自治会連合会とのこの度の協働協定は、自治会をはじめとする地域活動の情報発信や交流を支援し、地域コミュニティの活性化を図る重要な取組です。本協定に基づく取組を通じて、デジタル技術を活用しながら地域活動に関する情報に触れる機会を広げていくことで、世代や立場を超えたゆるやかな繋がりが生まれ、自治会活動への理解や関心が高まるとともに、市民一人ひとりが地域に関心を持ち、参加するきっかけとなることを期待しています。今後も、地域の皆様と手を携え、市民協働による支え合いのまちづくりの実現に努めてまいります。

府中市自治会連合会 山岡 法次 会長

自治会・町会は地域コミュニティの中心的な組織として、行政と連携しながら、様々な活動を行い、安全・安心で快適な、暮らしやすい地域コミュニティづくりを目指しています。しかし生活様式の変化や価値観の多様化等により町会・自治会を取り巻く課題も見えてきました。課題の一つにデジタル化の遅れが挙げられます。自治会・町会は地域コミュニティの更なる活性化に向けて、デジタル化推進を行政と進めています。その為に誰でもが使いやすく、安全で安価なコミュニティアプリを検討してきました。この度PIAZZA株式会社から、これらの要求に沿った提案がありました。今後地域コミュニティアプリ「ピアッザ」の展開を通して地域コミュニティの活性化につながることを期待したいと思っています。

PIAZZA株式会社 代表取締役 矢野 晃平

このたびの府中市様、府中市自治会連合会様との協働協定の締結を心より嬉しく思います。今回、自治体だけでなく自治会連合会との三者協定という形で連携できたことに、大きな意義を感じています。全国で地域コミュニティの担い手である自治会は、加入率の低下や役員の高齢化といった課題に直面しています。しかし、自治会の活動そのものの価値が今も存在し、その魅力や情報を多様な世代に届けることこそが重要です。ピアッザを通じて自治会の日々の活動を可視化し、まだ参加していない住民にも届けることで、「知る」から「関わる」へのきっかけを生み出すことを目指します。デジタルの力だけに閉じず、府中市・自治会連合会と連携しながらリアルな地域活動の活性化にも取り組み、「人々が支え合える街をつくる」というミッションの実現に向けて尽力してまいります。

◼︎ピアッザ「府中市エリア」の概要

ピアッザに府中市専用のタイムライン「府中市エリア」が5月7日（木）にオープンします。

地域の情報交換、イベントの告知、匿名での質問・相談、不要品の譲り合い等ができる、まちのオンライン広場です。どなたでも無料でご利用いただけます。また、自治体からのお知らせや、「府中市メール配信サービス」から防犯、不審者などの安全・安心情報を自動連携し、アプリ内で閲覧できるようになります。

＜府中市公式アカウント＞

アカウント名：府中市地域コミュニティ課

公式アカウントURL：https://www.piazza-life.com/users/284694

◼︎グループの活用

ピアッザのグループ機能では、グループ参加者同士による情報交換はもちろん、活動にまだ参加していない地域住民に向けて日頃の活動やイベントのお知らせや参加者・担い手募集など、新たなつながりを創出する場としても活用できます。

今回府中市エリアでは、自治会をはじめとする、地域の活動団体や、これから活動やサークルを立ち上げたい方、どなたでもグループの申請をいただけます。なお、グループ開設には申請手続きが必要となります。

＜グループ開設申請方法＞

Web申請フォーム： https://forms.gle/74jeRajESX24Z3DYA

（Googleアカウントのログインが必要となります。）

問い合わせ（メール）： alliance@piazza-life.com

【開設窓口】 PIAZZA株式会社 府中市エリア担当

◼︎エリアオープン記念！府中市限定 投稿キャンペーン

府中市エリアオープンを記念して、ハッシュタグ「#府中市ここが好き」を付けて府中市内の遊び場やグルメ、風景などをピアッザに投稿いただくと、抽選で150円分の電子マネーが当たる府中市限定プレゼントキャンペーンを実施します。

- 実施期間：2026年5月7日(木)～６月7日(日)- 対象 ：ピアッザ「府中市エリア」で該当のタグをつけた投稿- 参加特典：抽選で電子マネー150円分プレゼント- ピアッザ登録方法：以下URLよりアプリをダウンロードし会員登録（無料）https://www.lp.piazza-life.com(https://www.lp.piazza-life.com/areas/142)※会員登録にはメールアドレスが必要です。- 参加方法：

１. 「ピアッザ」をダウンロードし、ホームエリアを「府中市エリア」に設定

２. アプリホーム画面の鉛筆マークボタンから投稿を作成

３. ハッシュタグ「#府中市ここが好き」を付けて投稿

◼︎地域コミュニテイアプリ「ピアッザ」とは

地域コミュニティアプリ「ピアッザ」は、同じ地域で暮らす人々が集まり、地域の情報交換や不要品の譲り合い等を通じて、ゆるやかな交流や助け合い、新たなつながりが生まれる地域プラットフォームです。また、ピアッザ利用者がアプリ内で投稿したイベント情報は、「ピアッザ 地域のイベント（https://event.piazza-life.com/）」のWebサイト上でも公開され、どなたでも閲覧・共有できます。

＜ピアッザの特徴＞

・ 地域住民同士のリアルなつながりを創出

デジタル上での気軽な情報交換ができるだけでなく、不要品のお譲りやイベント参加を通じてリアル

でつながる機会を創出。同じエリアで暮らす人同士、心地よい距離感で地域交流ができます。

・ 地域住民を「コミュニティデザイナー」に採用

エリア内の安心・安全な交流を見守るため、コミュニティデザイナーには実際に地域住民の方を採

用。地域コミュニティの活性化に欠かせない存在として活躍しています。

・ 暮らしの合間に地域貢献ができる「まち活」

地域住民が、自身のスキルや得意なこと、「やってみたい」という気持ちを活かして地域の“しごと”を

有償で手伝う地域貢献プロジェクト。年齢や性別を問わず、だれもが地域で活躍できます。

【サービス概要】

◼︎PIAZZA株式会社について

- 名称：地域コミュニティアプリ「ピアッザ」- 運営会社：PIAZZA株式会社- 連携自治体：全国79自治体- 展開エリア：116エリア- 首都圏や地方都市を中心に、14都道府県116エリアで展開しています。（2026年5月7日現在）※詳細はこちら：https://note.com/piazza_life/n/n6b7ac39acd0c- 費用：無料

社名：PIAZZA株式会社（https://www.about.piazza-life.com/）

所在地：東京都中央区日本橋茅場町 1 丁目 10 番 8 号 グリンヒルビル 5 階

代表者：代表取締役 矢野 晃平

設立日：2015年5月

ミッション：人々が支え合える街をつくる

事業内容：まちづくりプラットフォームの開発・運営／エリアマネジメント事業／エリアプロデュース事