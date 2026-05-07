【好評につき再実施決定】名古屋大学推薦入試の過去問・面接内容を徹底分析するオンライン講演会を5月12日・19日に開催

Loohcs株式会社

Loohcs志塾は、名古屋大学推薦入試を志望する受験生・保護者を対象に、オンライン講演会「名大推薦 分析・対策講演会」を、2026年5月12日（火）・19日（火）に再実施いたします。

本講演会は、2026年3月に実施した同テーマのイベントが好評だったことを受け、再実施が決定したものです。名古屋大学推薦入試の過去問や面接内容、実際の合格者情報をもとに、名古屋大学推薦入試で求められる力や、今後の対策の方向性について解説します。

名古屋大学推薦入試の過去問・面接から見える対策とは？

近年、国公立大学でも推薦入試や総合型選抜の導入が進み、名古屋大学でも一部の学部で推薦入試が実施されています。

しかし、国公立大学の推薦入試では

- 過去問- 面接の内容- 大学が重視しているポイント

などを分析し、傾向を踏まえた対策を行うことが重要です。

一方で、国公立大学の推薦入試は過去問や面接の情報が公開されていないことも多く、情報が手に入りにくいという現状があります。

そこで本イベントでは、

- これまで難関大学の受験指導を行ってきた講師- 名古屋大学の推薦入試に合格した講師

が登壇し、実際の合格者情報や過去問・面接内容をもとに、名古屋大学推薦入試の対策を解説します。

「どんな対策をすればいいのか」

「大学はどんな受験生を評価しているのか」

など、名古屋大学推薦入試の対策を考えていきます。

対象者

講演内容

- 名古屋大学を志望している受験生・保護者- 国公立大学の推薦入試に興味がある受験生- 一般入試と推薦入試のどちらで受験するか悩んでいる方日付

2026年5月12,19日 19:00~20:00

オンライン

講演内容- 名古屋大学推薦入試の過去問の特徴- 面接で実際に聞かれた内容- 大学が評価しているポイント- 推薦入試に向けて準備しておくべきこと

など、合格者と講師がトーク形式で解説します。

現在お話しできる学部

本講演では、現在情報を共有できる以下の学部について解説します。

- 文学部- 経済学部- 工学部- 医学部 保健学科

現在も合格者より学部の過去問・情報を収集中です。集まり次第、お話しできる学部も増やしていく予定です。

登壇者

難関大学受験を指導してきたベテラン講師と、名古屋大学推薦入試に合格した講師による講演となります。

お申し込み

お申し込みはこちらのURLより

https://loohcs-shijuku.com/campaign/p154097/

Loohcs志塾について

Loohcs志塾は、総合型選抜・推薦入試に特化した専門塾です。志望理由書・小論文・面接・活動実績づくりなど、総合型選抜や推薦入試で求められる多様な力を育てる指導を行っています。

難関大学を目指す高校生・既卒生に対し、一人ひとりの関心や志望分野に合わせた個別指導を提供し、受験対策にとどまらない進路選択のサポートを行っています。

運営

Loohcs株式会社

代表取締役：嶺井 祐輝

所在地：150-0031 東京都渋谷区桜丘町16-12 桜丘フロントビル 3階（渋谷本校）

Webサイト：https://loohcs.co.jp/