アクションリンク、「イーコマースフェア大阪2026」に出展・EC事業者向けセミナーを開催

株式会社ファブリカホールディングス

株式会社ファブリカホールディングスの完全子会社である株式会社ファブリカコミュニケーションズ（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役社長CEO：谷口政人）は、同社が提供するEC特化型CRMツール「アクションリンク」の取り組みとして、2026年5月27日（水）・28日（木）にマイドームおおさかで開催される「イーコマースフェア大阪2026」に出展し、あわせてEC事業者向けセミナーを開催します。

近年、EC市場では新規獲得コストの高騰により、既存顧客との関係性を深め、リピート売上を伸ばすためのCRMの重要性が高まっています。

こうした課題が顕在化する中、「アクションリンク」は、EC事業者の購買・行動データをもとに、顧客一人ひとりに最適なコミュニケーションを自動化するEC特化型CRMとして、EC事業者のCRM施策を支援しています。

詳細１. 関西ECのCRM成功事例をテーマにしたセミナーを実施

本展示会では、同サービスによる取り組みや成果を紹介する場として、会期中の2026年5月28日（木）にプロダクト責任者・中村隆嗣が登壇するセミナーを実施します。

本セミナーでは、アパレル・食品・雑貨など複数業界の導入企業の実例をもとに、リピート売上につながった具体的な施策設計を、実例とともに解説します。

＜セミナー開催概要＞- タイトル：リピート売上2倍！関西ECのCRM成功事例を大公開（アパレル・食品・雑貨など）- 日時：2026年5月28日（木）13:50～14:35- 詳細・申込：https://imj.ecfair.jp/form/imj-event/emo2026/seminar/#B-15

登壇者

株式会社ファブリカコミュニケーションズ

アクションリンク プロダクト責任者 中村 隆嗣

詳細２. 展示ブースでは導入事例と個別相談を実施

会期中の展示ブースでは、「アクションリンク」を導入した企業におけるリピート売上向上の具体的事例をデモ画面を交えて紹介するとともに、DX推進やLTV最大化に向けた実践的な戦略について個別相談を承ります。

出展概要

会社概要

【展示・ご相談内容】- 導入事例のご紹介： 飲食料品、化粧品、アパレルなど、多岐にわたる業界のEC事業者様が「アクションリンク」を導入し、いかにリピート率やLTVを向上させたか、具体的なデータとともにPCデモ画面にて機能と効果をご紹介します。- リピート売上UPのご相談受付：既存顧客のデータ活用や、休眠顧客の掘り起こし、セグメント配信の最適化など、お客様のEC事業における課題に対し、専門のコンサルタントが最適なアプローチについてご相談を承ります。[表: https://prtimes.jp/data/corp/22939/table/291_1_c200f9be0377cd6901dc4b82b288c33d.jpg?v=202605071051 ]【株式会社ファブリカコミュニケーションズ】- 代表者：代表取締役社長CEO 谷口政人- 本社所在地：愛知県名古屋市中区錦3-5-30 三晃錦ビル8F- 事業内容：自動車販売支援システム開発・販売事業、インターネットメディア事業、WEBマーケティング支援事業、自動車修理・レンタカー事業- 出資比率：株式会社ファブリカホールディングス100％- コーポレートサイト：https://www.fabrica-com.co.jp/＜お問い合わせ先＞

株式会社ファブリカコミュニケーションズ

ビジネスコミュニケーション事業本部 アクションリンク事業部

TEL：0120-063-851

E-mail： actionlink@fabrica-com.co.jp