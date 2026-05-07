『2026年、米国BtoBマーケティング最新動向』というテーマのウェビナーを開催

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■購買行動の激変：なぜ、あなたの営業提案は「遅すぎる」のか？

Gartnerのレポートによると、米国のB2B買い手の67%が「営業担当者を介さない購買体験」を好むとの結果が出ています。

顧客は問い合わせ前にAIやWebで自ら調査を完了させており、営業が接触する頃には比較基準や候補がすでに固まっていると言えます。

Forresterの予測では、最終判断において製品専門家よりも生成AIを信頼する層が増加しており、これからのマーケティングは、営業と会う前の「空白の時間」にどう介入するかが勝負の分かれ目です。



■単なる「情報提供」ではなく、「理解形成」の重要性

AIによりコンテンツが溢れる現代、買い手は情報の量ではなく「自社にとっての価値の明確さ」を求めています。

単なる資料提供では不十分で、顧客が「自社に合う」と確信できる「理解形成」のプロセス設計が不可欠です。

発見され、比較の中で選ばれ、深く納得してもらう。

この3つのステップをスムーズに進める体験を提供できなければ、どれほど優れた製品でも検討の土台に乗ることすら叶いません。



■ウェビナーを「最強の商談準備の場」に変える戦略

営業を急がず、かつ信頼を築く接点として今、ウェビナーの重要性が再認識されています。

売り手の話したいことではなく、買い手が知りたい「比較基準」や「失敗しない要点」をテーマに据えることで、ウェビナーは商談への強力な橋渡しとなります。

マジセミでは、適切なテーマ設計と開催直後の全申込者フォローにより、13%という高い商談化率を実現しています。

本ウェビナーでは、その具体的な成功の型を伝授します。



■主催・共催

マジセミ株式会社

■協力

株式会社オープンソース活用研究所

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マジセミは、今後も「参加者の役に立つ」ウェビナーを開催していきます。

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