『複雑化する法人スマホ運用、端末・アプリ・社内ルールの“判断と整理”が情シスに集中していませんか？』というテーマのウェビナーを開催

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■スマホ1台でも「端末×アプリ×社内ルール」が重なる現実

DXの進展により、業務で使う端末はPCだけでなく、法人スマホやタブレットまで広がり、運用対象は増え続けています。

一方で、運用の負荷は「台数が増えたから」だけではありません。スマホ1台の運用でも、「端末」「アプリ」「社内ルール」という3層それぞれに別の知識・判断が必要になり、管理の論点が一気に増えやすいのが実態です。

見た目はシンプルでも、裏側では確認・判断の論点が積み上がり、情シス／総務の運用担当者のリソースが削られていく――この“3層が重なる状態”が、法人スマホ運用をじわじわ重くしていきます。



■複雑化した情報の判断と整理が情シスに集中するジレンマ

端末、回線、キッティング、アプリ、社内手続き――それぞれで担当や対応範囲が分かれていると、故障や設定変更、入退社・異動のたびに、情シスが「誰に何を確認するか」「どの順で進めるか」を組み立て、投げ分け、前提を揃えながら取りまとめる必要が出てきます。

このとき情シスは、単に問い合わせるのではなく、複雑化した情報の判断と整理をせざるを得ません。結果として、判断業務そのものが担当者の経験・知識に依存しやすくなり、「知識の限界」や「判断のムラ・属人化」といった構造的な課題を抱えがちです。

このように、個人のスキルに頼った調整や判断が不可欠な状況では、現場の負荷が増える一方であり、だからこそ、運用を“持続可能な体制”として標準化していくことが難しくなります。



■判断・調整を委託先に集約し、ムラ・属人化を減らす進め方

本セミナーでは、法人スマホ運用で起きがちな「端末・アプリ・社内ルールの3層が重なり、判断が重くなる構造」を踏まえ、複雑化した情報・対応をアウトソース先に集約して“一元運用”へ変えていく進め方を解説します。

具体的には、現状業務を棚卸しし、どこで判断・調整が発生しているのかを可視化したうえで、委託先に寄せるべき役割（窓口／実務／ルール整備）の切り分け方と、運用設計のポイントを整理します。

また、近年ヘルプデスクではAI活用も進んでいますが、運用を回すためには社内ルールの言語化・更新、例外処理を含む実務の設計が欠かせません。単なる作業代行ではなく、「委託しても運用が回る」状態をどう作るか――自社の状況に当てはめて検討を前に進めるヒントを持ち帰っていただく内容です。



■こんな人におすすめ

・法人スマホ運用で、端末／アプリ／社内ルールの確認・調整が増え続けている方

・端末・回線・アプリ・手続きで担当や対応範囲が分かれ、取りまとめに時間を取られている方

・複雑な前提を揃える判断が担当者の経験頼みになり、「判断のムラ」や属人化に不安がある方

・判断・調整だけでなく、発注／設定／事務実務まで管理側に残っている方

・アウトソースを検討したいが、「どこまで任せるか／どう運用設計するか」を整理したい方



■主催・共催

コネクシオ株式会社

■協力

株式会社オープンソース活用研究所

マジセミ株式会社

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マジセミは、今後も「参加者の役に立つ」ウェビナーを開催していきます。

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