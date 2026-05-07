ブライダルブランド【atelier ST,CAT】新体制に。新ディレクターに狩野明歩が就任。経営とクリエイティブを分離し、事業成長を強化。

ビーエイチ・ロング株式会社

ブライダルブランド【atelier ST,CAT（アトリエ・エスティーキャット）】は、このたびクリエイティブディレクター（以下、CD）に狩野明歩が就任しましたことをお知らせいたします。

新クリエイティブ・ディレクター 狩野明歩代表取締役 林聖子

経緯

創業以来、代表・林はブランド経営とクリエイティブ統括を担ってまいりましたが、好調な事業成長に伴い、より戦略的な経営基盤の強化が今後の事業拡大の急務となっています。

このたびの体制変更は、林が経営・事業開発に専念できる環境を整えるとともに、長年にわたりブランドの現場を支えてきた狩野にクリエイティブの全権を委ね、ブランドの一貫性と表現力をさらに高めることを目的としています。

新CDの狩野は、atelier ST,CATの立ち上げ期からデザイナー兼職人として、ブランドの中核を担ってきました。ものづくりを通して培った経験を活かしながら、新鮮な目線でブランド全体のクリエイティブディレクションを統括します。

ブランドについて

素材・デザイン・磨き・オプションを組み合わせ、人生のうつろいに寄り添う「ふたりらしい」デザインに。

これまでの価値観には捉われない、デザイン性の高いオーダーメイド結婚・婚約指輪を、代々木上原の店舗に併設した自社アトリエで、職人の手作業で製造。

2014年、元ファッションエディターの林聖子により、ハンドメイドブランドとしてデビュー。2022年より結婚指輪事業をスタートし、2023年にブライダル専門ブランドに事業転換。

強みは、自社アトリエ製造とファッションジュエリーで培ったデザイン性の掛け合わせ。「ふたりの人生に拡がる、未完成の余白」を想わせる、手作業のゆらぎを残した風合いが特徴。新たな結婚指輪の選択肢として、幅広い層から支持を集めている。

新店舗について

新店舗（本店同様、アトリエを併設。設計は本店と同じく、MILESTONEが担当）

2026年6月下旬、atelier ST,CATは本店(代々木上原)より徒歩3分の立地に、婚約指輪・ダイヤモンドリングに特化した新店舗をオープン予定です。設計は本店と同じく、MILESTONEが担当。

天然ダイヤモンドに加え、ラボグロウンダイヤモンドも取り扱い、婚約指輪だけでなく、記念ジュエリーにも、多様な選択肢をご提案します。

新店舗の詳細については、決定次第あらためてご案内いたします。

atelier ST, CAT

渋谷区上原1-32-3 CABO uehara 205

10-18:00 火曜休 *予約制

info@st-cat.com

会社概要

ビーエイチ・ロング株式会社

代表取締役：伊藤(林)聖子

web : https://st-cat.com/(https://st-cat.com/)

instagram : https://www.instagram.com/atelierstcat/(https://www.instagram.com/atelierstcat/)

本リリースに関するお問い合わせ

atelier ST,CAT 広報担当者 ｜ info@st-cat.com