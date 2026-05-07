森田美勇人 初の全国ツアー『Myuto Morita Live Tour 2026』を5/12(火)19:00～ニコニコで独占生中継　＜渋谷 WWW X公演＞

株式会社ドワンゴ森田美勇人『Myuto Morita Live Tour 2026』

株式会社ドワンゴは、2026年5月12日（火）に渋谷 WWW Xにて開催される、森田美勇人『Myuto Morita Live Tour 2026』を、ニコニコ生放送にて独占生中継いたします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/56982/table/1314_1_fd2b9da3d9aaad0ad9a3873e75969b4b.jpg?v=202605070951 ]



■アーカイブ視聴期間

2026年6月11日(木)23時59分まで

※期間中であれば何度でも、生放送終了後に番組を視聴することが可能です。

※上記期間を過ぎると、視聴の途中であっても番組を見ることができなくなります。

■本番組の一部はニコニコプレミアム会員限定視聴となります。

番組を最後までお楽しみいただくには、会員登録が必要です。

https://x.gd/MOPO0(https://premium.nicovideo.jp/payment/registration?site=nicolive&ref=WatchPage-ProgramInformation-Description-Anchor&sub=description&sec=nicolive&next_url=%2Fwatch%2Flv350375470)

関連リンク

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公式サイト：https://flatland.jp/(https://flatland.jp/)

プロフィール：森田 美勇人（Myuto Morita）

1995年10月31日生まれ、東京都出身。 9歳からエンタテインメント業界での活動を開始し、ボーイズグループの一員として長年キャリアを積む。2024年8月、シングル「Time」でソロアーティストとしてデビュー。 2024年に1st EP『SIKI』、2025年には20代の集大成となる2nd EP『29』をリリース。R&BやSoulをベースにしつつ、バンドサウンドを織り交ぜた独自の音楽性を確立している。 2026年に入り、yonigeの牛丸ありさやフレンズ、SPENSRといった実力派アーティストとのコラボレーション楽曲を立て続けに発表。同年3月からは、初となる5都市全国ツアー『Myuto Morita Live Tour 2026』を開催するなど、シーンを横断して精力的に活動中。 また、自身がプロジェクトディレクターを務めるブランド「FLATLAND」を展開するなど、ファッション、アート、ダンスの境界を超えた独自のスタイルで、次世代のクリエイティブを牽引している。