【柏高島屋】1,000点を超える黄金の世界「大黄金展(R)」。5月13日（水）より開催！

株式会社高島屋

柏高島屋では5月13日（水）～18日（月）の6日間、1,000点以上の金製品が一堂に会する展示販売会「大黄金展(R)」を開催いたします。

いま注目を集める黄金の価値。資産としての金、芸術としての金。

その確かな存在感と美しさを、実物を前にして感じる貴重な機会を柏でご覧ください。

■5月13日（水）～18日（月）※最終日は午後5時閉場

■本館地下2階 高島屋 催会場

■特別展示■

［特別展示］黄金の二刀流 大谷翔平

MLB ロサンゼルス・ドジャース所属の大谷翔平選手の等身大黄金像「黄金のバッター 大谷翔平」と「黄金のピッチャー 大谷翔平」で、二体揃って展示いたします。

こちらの黄金像は金製品のパイオニアである株式会社SGCが大谷選手公認のもと、約2年間の歳月をかけて製作しました。

黄金のバッター像は金箔約1,550枚使用し、高さは大谷選手の身長と同じく約1.9m（台座からバットの先端までは約2.4m）、黄金のピッチャー像は金箔約1,450枚使用し、高さは約1.7m。

参考価格は、2024年に大谷選手が打ち立てた前人未到の50-50（1シーズン50本塁打＆50盗塁）の記録を樹立したことに因み、それぞれ税抜5,000万円（税込5,500万円）、二体あわせて税抜1億円（税込1億1,000万円）です。

■展示品一例■

※金相場の変動により、価格改定となる場合がございます。

［SGC］K24 ゴジラ （1954）

約25ｇ、約高さ5.5×幅3.0×全長7.5ｃｍ

2,794,000円（販売予定価格）

※金相場の変動により、価格改定となる場合がございます。

［SGC］K18おりん1.8寸＜上川宗照作＞

約90ｇ、約高さ3.5×幅5.4ｃｍ

5,665,000円（販売予定価格）

※金相場の変動により、価格改定となる場合がございます。※売切れの節はご容赦ください。※お渡しまで約4か月を予定しております。混雑状況によってはさらにお時間を頂戴する場合がございます。あらかじめご了承ください。

［SGC］K24 流鏑馬小判

約17g、約縦7.2×横4.0cm、桐箱入り

1,144,000円(販売予定価格)

勇壮な流鏑馬のバックには、太陽（ソレイユ）の黄色、柏市の花"シバザクラ”のピンクが描かれています。

開運招福、心願成就を祈念した柏高島屋特別販売の小判です。

柏高島屋50枚限定販売

詳細を見る :https://www.takashimaya.co.jp/kashiwa/stemo/departmentstore/topics/8_1_20240501123346/