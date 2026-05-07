【鹿嶋市×鹿島アントラーズ】地域課題解決プロジェクト「ウィッシュリスト」開始および感謝状贈呈式実施のお知らせ

株式会社鹿島アントラーズFC

鹿嶋市と鹿島アントラーズは、地域課題の解決に向けた新たな官民連携プロジェクト「ウィッシュリスト」を開始することとなりましたので、お知らせいたします。

本プロジェクトは、自治体単独では対応が困難となっている教育・福祉・インフラといった多岐にわたるリアルな課題をリスト化し、アントラーズが「ハブ」となり、『地域創生を共に目指す』会員制の組織「ANTLERS BUSINESS CLUB（アントラーズビジネスクラブ）」加盟企業の技術やサービスと直接マッチングさせることで、スピーディーな解決につなげる画期的な仕組みです。

第1弾として、ICT教育環境の整備や遊具の安全対策といった教育現場からの切実な要望に対し、アントラーズビジネスクラブ加盟企業4社による迅速な支援が実現しました。

これを受け、本日5月7日（木）、支援をいただいた各社へ鹿嶋市より感謝状が贈呈されました。

プロジェクト発足の背景

本プロジェクトは、2025年10月9日に実施された「鹿嶋市長懇談会」において、田口伸一市長よりリアルな課題が共有されたことを機に誕生しました。自治体が抱える課題を、企業ネットワークを介して解決へと導く、新たな地域創生のモデルケースを目指しています。

第1弾の取り組み事例：子どもたちの教育環境支援

■ 株式会社セイビ堂・東洋計測株式会社：ICT教育環境の向上

教室や体育館などにおいて、明るい場所では映像が見えづらいという学校現場の課題に対し、セイビ堂からはプロジェクター20台を、東洋計測からは大型プロジェクターおよび大型スクリーンを寄贈いただきました。これにより、明るい環境での円滑な授業や行事運営が可能となりました。

■ 株式会社ミヤザキ・大海工業株式会社：安全な遊び場の創出

予算の都合で対応が遅れていた市内13施設の老朽化した遊具を、企業の解体・撤去ノウハウを活用して無償で撤去いただきました。児童の安全を確保するとともに、撤去費用の削減、新たな教育スペースの創出が可能となりました。

今後の展望

鹿島アントラーズは、本プロジェクトを鹿嶋市における持続的な地域課題解決のプラットフォームと位置づけ、今後も教育現場のみならず、福祉、環境、インフラ整備など、行政が直面する多岐にわたる「お困りごと」に対して、継続的に支援の輪を広げてまいります。

同時に、この鹿嶋市でのモデルを、ほかのホームタウン各市へも順次展開していくことを目指します。アントラーズが「橋渡し役」となり、アントラーズビジネスクラブ加盟企業の持つ多様なリソースを地域社会へ最適に還元し続けることで、ホームタウン全域の持続可能な発展に寄与してまいります。