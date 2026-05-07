シンガポール航空、次世代の高速機内Wi-Fi提供に向けてスターリンクを採用

シンガポール航空- 2027年第1四半期より段階的に導入を開始し、2029年末までに全対象機材への搭載を完了する予定です。- シンガポール航空のエアバスA350-900（長距離・超長距離）型機、およびA380型機にご搭乗のすべてのお客様は、スターリンクによる高速かつシームレスな接続環境をご利用いただけます。- スターリンク搭載機においても、シンガポール航空が提供する従来の「無制限の無料Wi-Fiサービス」を継続してお楽しみいただけます。

シンガポール航空（本社：シンガポール、CEO：ゴー・チュン・ポン）をご利用のお客様は、2027年第1四半期よりエアバスA350-900（長距離・超長距離）型機およびA380型機に順次導入されるスターリンクの低軌道（LEO）衛星ブロードバンドサービスにより、さらに進化した機内Wi-Fi体験をお楽しみいただけるようになります。

1万基以上の衛星を低軌道に展開しているスターリンクは、アンテナ1基あたり最大1Gbpsの通信を実現する「Aero Terminal」を通じて、航空機へマルチギガビットの接続を提供します。これにより、すべてのお客様は離陸から着陸まで、ビデオストリーミングやSNSでのコンテンツ共有、オンラインゲーム、大容量ファイルの送信といったアクティビティを、より高速かつシームレスに、ストレスなくお楽しみいただけるようになります。



スイート、ファーストクラス、ビジネスクラスをご利用のお客様、PPSクラブ会員のお客様、およびプレミアムエコノミークラスまたはエコノミークラスにご搭乗のクリスフライヤー会員のお客様は、スターリンク搭載機においても、引き続きシンガポール航空の無制限の無料Wi-Fiサービスをご利用いただけます[1]。

シンガポール航空シニアバイスプレジデント（カスタマーエクスペリエンス担当）ヨー・ピーテックは次のように述べています。

「高速でシームレスな接続環境は、今や旅の体験に欠かせない要素です。シンガポール航空はすでに、全機材において世界で最も充実した無料機内Wi-Fiを提供しておりますが、スターリンクの採用により、このサービスを次世代の高速通信へとさらに進化させます。これにより、離陸から着陸まで、お客様がお気に入りのコンテンツを楽しんだり、仕事を効率的に進めることができる、これまで以上にスムーズで快適なネット環境を実現します」

スペースX社のスターリンク・エンタープライズ・セールス バイスプレジデント ジェイソン・フリッチ氏は次のように述べています。

「シンガポール航空にスターリンクを提供できることを、大変嬉しく思います。お客様や乗務員の皆様は、間もなく空の上でも、地上と変わらないスムーズで低遅延な通信環境を体験いただけるようになります。長距離・超長距離のどちらのフライトであっても、スターリンクはレジャーやビジネスで旅をする方々の『空の過ごし方』を刷新し、すべてのフライトをより楽しく、そして世界と無限につながる体験へと変えてまいります」

[1] プレミアムエコノミークラスおよびエコノミークラスをご利用のお客様は、ご予約時またはチェックイン時にクリスフライヤーの会員情報を入力いただく必要があります 。未入会のお客様は、オンライン、または機内エンターテインメントシステム「クリスワールド（KrisWorld.com）」よりお手持ちのモバイル端末から無料で入会いただけます。