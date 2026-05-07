シンク・ネイチャー、自然資本ビッグデータと衛星モニタリングを統合したSBTi-FLAG評価サービスを開始

株式会社シンク・ネイチャー

株式会社シンク・ネイチャー（本社：沖縄県浦添市、代表取締役CEO：久保田 康裕、取締役社長COO：舛田 陽介、以下「当社」）は、当社が所有する自然関連ビッグデータと時空間分析技術を活用し、森林・土地・農業に依存する産業セクターにおける温室効果ガス（GHG）排出量算定基準「SBTi-FLAG」に対応した「SBTi-FLAG評価システム」を開発し、関連企業へのサービス提供を開始しました。

背景

気候変動対策が加速する中、SBTイニシアチブ（SBTi）は、森林、土地、農業（FLAG：Forest, Land, and Agriculture）に関連するGHG排出の算定・削減を義務付ける「SBTi-FLAG」を公表しました。FLAG関連のGHG排出量が全排出量の20%を超える企業は、個別の目標設定が求められます。しかし、企業活動におけるFLAG由来のGHG排出量評価においては、自社が事業上依存する木材や農産物などの原材料のトレーサビリティが十分に把握できない状況が一般的です。このようなトレーサビリティが不透明な制約条件にも関わらず、企業は原材料調達における土地改変由来のGHG排出量を、過去長期間に遡って算定する必要があり、実際上、この算定の困難さが、スコープ３インパクトの定量と削減アクションの大きな障壁となっています。

自然資本ビッグデータと衛星モニタリングを統合したSBTi-FLAG評価システム

以上のような課題を解決するため、当社は、森林・土地・農業に依存するあらゆるコモデイテイの生産地域を高解像度で可視化した自然資本ビッグデータと、衛星モニタリングを統合した分析手法で、世界中の森林・土地・農業に由来するGHG排出量を高解像で定量するシステムを開発しました。



本システムは、従来的に困難であったサプライチェーン上流の「過去20年間にわたる土地改変履歴（LUC）」や「地域固有の排出係数」の特定を可能にします。このような科学的アプローチは、企業の事業活動におけるスコープ３インパクトをベストエフォートで可視化し、SBTi-FLAG対応などの情報開示を支援すると同時に、ビジネスにおける気候変動対応の実効性を推進します。

株式会社シンク・ネイチャーについて

https://think-nature.jp/

当社は、生物地理学・マクロ生態学などの基礎科学と、生物多様性保全・システム化保全計画など応用学の知見を、ビジネス文脈において運用するネイチャーポジティブ系スタートアップです。

私たちのビジョンは「自然資本への投資が評価され、豊かな社会へとつながる世界を実現すること」です。データテクノロジーで「自然の価値」を見える化し、企業・金融・行政・市民の各活動において、“自然の可視化情報“に基づいて意思決定ができる状態を、私たちは作ろうとしています。

当社の強みは、陸海フィールドワーク現地観測と人工衛星観測に由来するビッグデータ（地球の生物多様性の高解像度可視化マップ）、社会経済情報（物流統計、産業連関、株式・先物取引き情報、地政学リスクなど）を統合した最高度のデータ分析、そして地球環境の危機に適応するためのビジネスインテリジェンスの提供です。

当社の事業ポートフォリオは多面的で、企業向けIR開示支援（TCFD・TNFDやSBT対応）と自然資本経営の支援、カーボンニュートラルとネイチャーポジティブの調和的な実装支援、機関投資家・金融機関向け気候・自然デューデリジェンス、自治体の自然資本可視化システムに基づいたネイチャーDX支援、生き物見える化アプリによる市民向け生物多様性主流化（教育普及）のサービスを取り揃えており、「科学技術を起点に 、企業活動とファイナンス、制度、そして 文化を同時に推しにいく」統合戦略で事業成長を狙っています。