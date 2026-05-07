アルコール検知システム、自動点呼システム、運行管理システム、安全運転管理システム、労働安全衛生システムを開発・販売する東海電子株式会社(本社：静岡県富士市 代表取締役 杉本 哲也)は、このたび、安全運転管理DXシステム「アンソバー！PRO」において、安全管理、車両管理、過労運転防止に関する機能を拡充したことをお知らせいたします。

１．主な機能拡充内容

https://www.tokai-denshi.co.jp/uploads/pdfs/20260507/69fc696d100ee.pdf

今回の大型アップデートでは、アルコールチェック管理に加え、運転者、車両、運行状況／リスクを一体的に可視化、未測定や検知の見落とし防止、免許証確認となりすまし抑止、運行中リスクの即時把握、過労運転リスクの早期発見を実現します。これまでの紙での日報管理やExcel運用から脱却し、リアルタイムで一元管理できるクラウド運用へ移行。煩雑な管理業務の効率化を支援します。

（１）リアルタイム管理機能の強化

ダッシュボードに未測定者、検知者、免許証期限切れ対象者などの対応情報を集約。管理者が必要な確認事項を見落とさず把握でき、通知機能により迅速な初動対応を実現します。 【主な追加機能】：未測定者表示 ／ 検知者表示 ／ 各通知機能 ／ 動態位置確認 ／ 注意情報表示

（２）運行中リスクの可視化

走行中車両の現在地をリアルタイムに可視化し、気象警報・渋滞情報を重ねて表示。車両ごとの位置と外部リスクを一目で把握でき、荒天時の運行判断や迂回指示、スケジュール調整など迅速な対応を支援します。 【主な追加機能】：動態位置マップ表示 ／ 気象警報・注意報の重畳表示 ／ 渋滞情報の重畳表示

（３）免許証確認・本人確認機能の強化

IC免許証・マイナ免許証のNFC読取りに対応し、有効期限を一覧で可視化。期限切れリスクを早期に把握でき、顔認証との連携でなりすましや確認漏れも抑止。アルコール測定、顔認証、免許証確認を一連で実施し、運転前確認の確実性と記録の信頼性を向上します。 【主な追加機能】：IC・マイナ免許証NFC読取り／ 免許証有効期限一覧表示 ／ 顔認証

（４）危険運転・過労運転リスク対策

急制動検知により危険挙動を記録・把握し、ヒヤリハット段階での個別指導に活用できます。また、月間走行距離・運転時間の閾値設定により、注意・警告対象者を可視化し、過重運転リスクの早期発見を支援します。 【主な追加機能】：急制動検知 ／ 走行距離閾値設定 ／ 運転時間閾値設定 ／ 注意・警告表示

２．すべて込みのオールインワンパッケージ

「アンソバー！PRO」は、アルコール検知器本体・システム利用料・センサー校正費用をすべて含んだ、オールインワンのワンパッケージサービスです。煩雑になりがちな個別契約や追加費用は不要。導入後すぐに、安心して運用を開始いただけます。 クラウドシステムとアルコール検知器を一体で提供し、導入から日々の運用、センサー校正管理、サポートまでを東海電子が一貫して対応。これにより、管理者の手間や業務負担を大幅に軽減します。

＜システム構成図＞

＜ダッシュボード・気象・交通情報＞

３．無料体験で、すべての機能をお試しください

導入をご検討いただく企業様向けに、全機能を１ヶ月間無料でご体験いただけるプログラムをご用意しています。届いたその日からすぐにご利用開始でき、体験期間中の費用はかかりません。 紙やExcelでの管理との違いを、実際の業務の中でご確認ください。 ※管理画面用PC本体、スマートフォン端末、通信環境はお客様にてご準備をお願いいたします。

４．受注開始日・月額利用料

□受注開始 ：2026年5月7日 □自動配信 ：2026年5月7日 （※既にご利用のお客様） □月額利用料：1,760円（1人1アカウント） □上記製品のサービス、価格、お申込み（無料体験）については、アンソバー！PRO特設サイトをご覧ください。https://lpfo.tokai-denshi.co.jp/ansoberpro

■本件に関するお問い合せ先： 東海電子株式会社 営業部 東京都立川市曙町2-34-13オリンピック第３ビル203号室 E-mail: info@tokai-denshi.co.jp ■東海電子は安全・安心な社会へ向けて無料オンラインセミナーを開催しています https://www.tokai-denshi.co.jp/exhibitions/index.html

■点呼機器及びアルコール検知器を開発・販売する東海電子は、 社会の「安全」「安心」「健康」を創造し、 社会に貢献する企業です。 東海電子コーポレートサイト： https://www.tokai-denshi.co.jp/ 東海電子公式 EC サイト ： https://shop.tokai-denshi.co.jp/ 東海電子メディアサイト ： https://transport-safety.jp/