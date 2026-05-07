Vtuberと1対1で話せる通話アプリ「BackStage」にて、男性キャスト限定イベント『BackStageEVO』の開催が決定！優勝者にはLive2Dモデル制作権を贈呈

株式会社VIC

キャストと1対1で会話できる通話アプリ「BackStage」は、2026年6月22日（月）より、男性キャスト限定のランキングイベント『男性Bster発掘企画』を開催いたします。

本イベントでは、BackStageで活動する男性キャストが、期間中にユーザーからの通話によって獲得したポイントを競い合います。



優勝者には、VTuber活動などに活用できる「Live2Dモデル制作権」を贈呈。その他、参加人数や順位に応じた特典も予定しています。

男性キャストの新たなスターを発掘するランキングイベント

『男性Bster発掘企画』は、BackStageで活動する男性キャストを対象とした期間限定イベントです。

イベント期間中、参加キャストはユーザーとの通話によってポイントを獲得し、ランキング上位を目指します。

イベント終了時点で最も多くのポイントを獲得したキャストが優勝となり、豪華報酬としてLive2Dモデル制作権が贈られます。

BackStageでは、キャストとユーザーが1対1で会話を楽しむことができます。

ユーザーは気になるキャストと通話をしながら応援でき、キャストはファンとの交流を通じて自身の活動を広げていくことができます。

本イベントでは、キャストだけでなくユーザー向けのキャンペーンも同時開催予定です。

推しのキャストを応援しながら、イベントならではの盛り上がりをお楽しみいただけます。

活動経験がなくても参加可能。アバター作成から始められる

本イベントへの参加条件は、イベント開始時点でBackStageのキャストとして活動していることです。

すでにBackStageで活動している方はもちろん、これからキャストとして活動を始めたい方も参加対象となります。

また、BackStageではアプリ内でアバターを作成できるため、Live2Dモデルや配信環境をまだ持っていない方でも活動を始めることができます。



「VTuber活動に興味はあるけれど、何から始めればいいかわからない」

「顔出しをせずに、ファンと交流できる場所を探している」

「自分の声や会話を活かして活動してみたい」

そんな方にとって、BackStageは新しい一歩を踏み出しやすいコミュニケーションアプリです。



今回のイベントをきっかけに、ファンとの出会いや活動の幅を広げ、BackStageから新たな男性スターを目指すことができます。



応募フォーム：https://forms.gle/6XJCuJYpgESu4KP88

イベント概要

イベント名

男性Bster発掘企画

開催期間

2026年6月22日（月）00:00 ～ 2026年6月28日（日）23:59



対象者

18歳以上のアバターと本人が男性

現時点でBackStageでキャスト活動をしていない方

配信経験がない方も参加可能です。



主な報酬

ランキング1位にLive2Dモデル制作権を贈呈

また、接客人数最多賞で、全身立ち絵イラストを贈呈

BackStage公式サイト

https://back-stage.app/

BackStageについて

BackStageは、「通話の向こうに物語がある」をテーマに、キャストと1対1で会話を楽しめるコミュニケーションアプリです。

一般的なライブ配信のように多くの視聴者へ向けて配信する形式ではなく、ユーザーとキャストが1対1で通話できることが大きな特徴です。

ユーザーは、自分の好きなタイミングでキャストと会話を楽しみながら、夢や活動を応援することができます。

アプリ内では、Live2Dや3Dアバターを使用したキャストが活動しており、顔出し不要・匿名で利用できるため、気軽に自分のペースで交流できます。

通話予約機能、ギフト機能、通話後のメッセージ機能なども用意されており、ただ話すだけではなく、キャストとの関係性を少しずつ深めていくことができます。



BackStageは、日常の中で少し誰かと話したい時、推しともっと近い距離でつながりたい時、自分だけの特別な会話時間を楽しめるアプリです。

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■ 採用や本リリースに関する問い合わせは下記よりお願いいたします。

企業HP：https://www.vic-inc.jp/

BackStage公式サイト：https://back-stage.app/

採用：https://www.wantedly.com/companies/vic-inc/projects