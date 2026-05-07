【ルイ・ヴィトン】新作ハイジュエリー・コレクション「MYTHICA(ミシカ)」を発表

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社(C)Laziz Hamani

2026年、メゾンは、ルイ・ヴィトン ウーマンを讃える壮大でパーソナルな旅を表現する「Mythica(ミシカ)」と共に、その探求の旅へと乗り出します。

神話に宿る普遍的な構造とエレメントに着想を得た新作ハイジュエリー・コレクション「Mythica」。自らの物語のヒロインであり、そして同時にその物語の作者としてのルイ・ヴィトン ウーマンを讃えます。試練、啓示、変容を経て、最後には究極の勝利へといたる象徴的な冒険──それは、自らを創り上げる物語です。

11のテーマ、110点におよぶ作品で構成され、卓越したジェムストーンとLV モノグラムカットダイヤモンドのきらめきに彩られた本コレクション。その各章は「Mythica」の物語における重要な一歩を刻みます。

冒険の幕開けを飾るのは、進むべき方向を示し、前進する力を象徴する矢のモチーフをテーマとした「Conquest(コンクエスト)」。そこから生まれた躍動が、ヒロインが誇り高く身にまとう守護のエンブレムである「Totem(トーテム)」へと導きます。メゾンのイエローゴールドとホワイトゴールドのシグネチャー、そしてシェブロン・モチーフが体現するエンブレムには、受け継がれる象徴性とコンテンポラリーな洗練が融合。力強いラインと存在感溢れるストーンを通して、ヒロインの勇気と気高さを描く「Fortitude(フォーティチュード)」では、ハイジュエリーではほとんど見ることのない天然石、ジルコンとの出逢いが待っています。

あらゆる神話に宿る神秘と秘密を、幾何学的なコードとアクアマリンが織り成す謎めいたメッシュの中に包み込む「Enigma(エニグマ)」。物語に漂う神秘性は、光彩を放つダイヤモンドが印象的な「Spell(スペル)」へと受け継がれ、ハイジュエリーに新たな解釈をもたらします。

「Mesmerism(メズマリズム)」では、「Mythica」を象徴する最も重要なストーンの1つである17.18カラットのコロンビア産エメラルドが、その深く豊かなグリーンの輝きで主役を飾ります。魅惑の章「Enchantment(エンチャントメント)」は、ダイヤモンドとサファイアに彩られた、空気のように軽やかな「Whisper(ウィスパー)」へと移ろい、天空からの導きと神聖なインスピレーションを呼び起こします。やがてヒロインは自然と夜空へと導かれ、そこでは宵の明星「Sirius(シリウス)」が彼女の進むべき道を照らします。

旅の終わりが近づく中、ヒロインの歩みを締めくくる最後の章、「Fortune(フォーチュン)」は、手にすることのできる豊かさであると同時に、超越的な価値を宿すプライズです。黄金色に輝くジュエリーと、オレンジを帯びたイエローダイヤモンドとホワイトダイヤモンドによって象徴されます。続いて現れる「Triumph(トライアンフ)」では、不死鳥の飛翔と、卓越した技巧によってルイ・ヴィトンの「V」シェイプにセットされた、彫刻的なゴールドのピースを通して、しなやかな強さと再生を讃えます。そしてこれまでの旅路のすべては、ヒロインにとっての勝利を意味する「Victory(ヴィクトリー)」へと結実。豊かな色彩のスペクトラムを描くカラーダイヤモンドが、壮麗な月桂冠を想わせるホワイトゴールドの精緻な重なりに美しくセッティングされた作品が、コレクターズピースに相応しい光彩を放ち、フィナーレを華やかに飾ります。

CONQUEST

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ヒロインの壮大な旅は、あらゆる旅のはじまりを告げる眩い閃光、「Conquest」から幕を開けます。「Mythica」を高貴な力で前進させる本テーマの主役となるのは、壮麗な矢のモチーフ。メゾンを象徴するアイコニックなモチーフであり、自らの運命に立ち向かう意志と、あらゆる神話を導く確かな方向性を体現しています。この力強いダイナミズムは、合計21.86カラットにおよぶ21石の鮮やかなレッドルビーをあしらったネックレスに表現されています。それぞれのルビーはバゲットカットダイヤモンドで縁取られ、個々の矢のモチーフはオニキスで輪郭を描くことで、さらなる存在感とコントラストを生み出しています。センターにルビーと1.07カラットのLV モノグラムスターカットダイヤモンドが配されたネックレスの製作には、合計1,200時間が費やされました。

TOTEM

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ヒロインのスピリットと力強さを捉えた「Totem」は、自然体のフェミニンなエネルギーが脈打つ魅惑的なエンブレムとして輝きます。「Totem」のジュエリーは、誇り高く身にまとうことで、直感的な力と守護、そして究極的には彼女自身のアイデンティティを表現します。全10点で構成されるこのテーマのジュエリーは、「Vuitton」の「V」を想起させ、エネルギーと進むべき方向をもたらすグラフィカルなシェブロン・モチーフなど、メゾンのハイジュエリーを象徴するコードを軸に創り上げられています。ボリューム感と構築的なフォルムを湛えたバイカラーゴールドが、光の戯れと建築的なハーモニーを奏でながら、首元を洗練された存在感で包み込みます。

FORTITUDE

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勇気、気高さ、そして偉大な魂──これらはあらゆる神話に宿る本質的な資質であり、ここでは「Mythica」の次なるテーマ「Fortitude」においてヒロインを導く内なる力として描かれます。力強いラインと圧倒的な存在感を放つストーンを中心にデザインされた「Fortitude」は、このパーソナルな旅路を彩る変容と成長を映し出し、ホワイトゴールド、ダイヤモンド、そして深く鮮やかなカンボジア産ブルージルコンによって描かれる各ピースはいずれも、グラフィカルかつタイムレスな魅力を湛えています。ハイジュエリーの世界では極めて稀少な存在である天然ジルコンは、世界最古の結晶の1つとして知られ、鮮やかな色彩と、内側から放たれるような透明感で高く評価されています。洗練されたシルエットを描く精緻なネックレスにあしらわれた、82.14カラットのクッションステップカットのブルージルコンは、まるで宙に浮かんでいるかのよう。大胆でアイコニックなLV ロープが視線をネックレスの細部へと導き、オーガニックなスノーセッティングとメゾンを象徴するグラフィカルなダミエ・パターンとの対比が、首元の曲線に沿うしなやかなラインを描き出します。

ENIGMA

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どんな探求の旅にも、神秘や謎めいた魅力、そしてもちろん本質的な試練は欠かせません。「Enigma」は、明かされる時を待つ秘密に満ちています。水底に眠る世界からきらめく秘宝が姿を現し、語られざる物語を映し出します。「Enigma」はヒロインを秘められた深淵へ、そして自らの神話を創り上げるよう導きます。

流れるようなリボンを想わせるデザインのネックレスでは、メゾンのシグネチャーであるリボン・モチーフとグラフィカルなダミエ・パターンが再び融合。幾何学的なコードが織りなすメッシュの中で、合計70.18カラットのアクアマリン5石、合計80.5カラットのグレイッシュブルーキャッツアイトパーズ4石、そして目を見張る127.66カラットのオーバルカボションカットキャッツアイトパーズや、カボション＆ステップカットストーンが豊かな調和の中で揺れ動きます。視線を惹き付けるホワイトゴールドのラインが、立体感と奥行き、そしてコントラストをプラスし、官能性と輝きを添える、ひときわ印象的な存在感を生み出します。

2つめのネックレスも同様の美学を響かせます。ロープ・モチーフは、メゾンを象徴するダミエ・パターンを再解釈し、彫刻的なリボンのアイデンティティを、洗練された縦長のシルエットを持つペンダントへと昇華しています。ネックレスには、カボションとファセットカットのストーンが織り成す調和のトリオとして、52.55カラットのアクアマリン、29.69カラットと27.12カラットの2石のキャッツアイトパーズをセット。その頂点に輝く3.56カラットのLV モノグラムスターカットダイヤモンドを含む構成が一体となり、ボリュームと奥行きが流れるように対話するフォルムを生み出しています。完成までに1,532時間を要したこのネックレスは、10通りの装いが可能な、ひときわ優れたトランスフォーマブルピース。ハイジュエリーにおける多様な装いへのルイ・ヴィトンのこだわりを雄弁に物語ります。リング1点とイヤリング2組が、このテーマの魅惑的で謎めいたオーラを添えています。

SPELL

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神秘と幻想性がさらなる高まりを見せる「Spell」は、秘密のヴェールに包まれた、驚きに満ちた神秘の宇宙へとヒロインを迎えます。「Mythica」の中でも、ひときわ革新的で大胆なジュエリーが揃う「Spell」。そこに秘められた謎めいた魅力は、特別なダイヤモンドが放つ、青みを帯びた鮮やかな輝きによって明かされます。UVライトの下でのみ蛍光に発光するダイヤモンドによって、ヒロインの直感と内なる光が映し出され、彼女が進むべき道をはっきりと照らします。こうした魅惑的で稀少なストーンの調達には、品質と蛍光性に一切妥協を許さない厳格な基準のもと、膨大な時間と労力が注がれました。これもまた、ルイ・ヴィトン ハイジュエリーの新境地を切り拓く初の試みです。

インペリアルオレンジピンクトパーズとムーンストーンをセットした1連ネックレスの主役は、蛍光を放つパヴェダイヤモンドを敷き詰めたディスク。UVライトの下で、暗闇の中に神秘的なパターンが浮かび上がり、LV シグネチャーがゆっくりとその姿を現します。さらにその上部に配されたLV モノグラムスターカットダイヤモンド4石が、いっそうの華やぎを添えます。これらの蛍光を湛えたダイヤモンドのパターンと美しく響き合うのが、合計65.97カラットのラウンドカットキャッツアイムーンストーンと、モノグラム・スター フラワーを想起させるフォルムに配置された、合計44.13カラットのオレンジピンクトパーズが織り成す魅惑的な対話です。

MESMERISM

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フェミニンな魅惑の力が際立つ「Mesmerism」は、詩情と繊細な洗練に満ちたテーマ。流れるような曲線と精緻なレースワークが、心を捉えて離さないダイヤモンドの傑作を特徴付けます。緻密に編み上げられたダイヤモンドのメッシュが、豪奢なレースワークのネックレスを形づくり、ルイ・ヴィトンのモノグラム・フラワー モチーフへのさりげないオマージュを捧げます。その澄み切ったホワイトのフォルムは、しなやかな構成の中で繊細さと精巧さを融合させ、時代を超えながらも極めて現代的なエレガンスを湛えています。こうしたテクスチャーとボリュームの妙から揺れ動くように配されたのは、鮮やかなブルーのニュアンスを帯びた深いグリーンカラーを誇る、17.18カラットの卓越したコロンビア産エメラルド。「Mythica」を象徴する重要なマスターストーンの1つであるこのジェムストーンは、魔性の力を宿し、3.03カラットのLV モノグラムフラワーカットダイヤモンドと組み合わせられています。

WHISPER

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かすかな囁きのように、「Whisper」は空気と息吹を繊細に呼び起こし、天空からの導きを招き寄せます。それは夢の中でヒロインを目覚めさせ、神話的な力が彼女を静けさと叡智、そして夢の世界へと誘います。自信と優雅さをもたらし、柔らかさと光、しなやかな動きに満ちた「Whisper」の魅力は、首元へ軽やかに寄り添う、澄み切ったホワイトゴールドにパヴェで描かれた渦巻き状のモチーフを備えた優美なメインネックレスに捉えられています。製作に1,850時間を要したネックレスは、さまざまなシーンに合わせて姿を変えることができるトランスフォーマブル仕様。極めて稀少な11.56カラットのロイヤルブルーのペアステップカットサファイアがペンダントとして配され、Dカラー、FLクラリティを誇る4.11カラットのLV モノグラムスターカットダイヤモンドが組み合わされています。

SIRIUS

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魅惑的な夜空を見上げるヒロインを導くのは、宵の明星「Sirius」。それは、神話の守護神たちが見守る天空の聖域です。驚きと神聖な静けさを湛えた深く鮮やかなブルーとグリーンの色彩が、夜空にきらめく星々のかけらのように輝き、13石の壮麗なジェムストーンが並ぶ1連ネックレスに表現。トルマリン6石、アクアマリン3石、そしてタンザナイト4石が、合計249.31カラットにおよぶ星座を描き出し、それぞれのストーンを結ぶ構築的なダイヤモンドのロープ構造が、豊かな質感ときらめきを添えます。13石それぞれのジェムストーンの裏面に施された、全面パヴェセッティングのストーンシェルは、グリーンエメラルド、ブルーサファイア、そしてトルマリンに彩られています。さらに、はるか彼方に輝く星座を想起させるモノグラム・スター フラワーのモチーフがあしらわれ、完成までに1,494時間を要したこのマスターピースは、表裏いずれも等しく貴重な作品へと昇華されています。

FORTUNE

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あらゆる神話の中心にあるのは、究極の褒賞。手にすることのできるものでありながら、同時に超越的な価値を宿すプライズ。「Fortune」は、繁栄を語ると共に、ヒロイン自身の運命をも想起させます。試練と苦難の果てに辿り着く華麗なる褒賞というテーマを体現するのは、2点の壮麗なネックレスです。1つめは、ルイ・ヴィトンのハイジュエリーの初期のシグネチャーの1つでもある、圧倒的なオーラを放つハイカラーネックレス。暖かみのあるイエローゴールドとダイヤモンドの列によって構成されたこの作品には、緻密なスノーセッティングによりファンシーヴィヴィッドオレンジイエローからホワイトへと移ろうグラデーションで配置された4,700石を超えるパヴェダイヤモンドが眩い光を湛えます。Dカラー、IFクラリティを誇る5.12カラットのLV モノグラムスターカットダイヤモンドが頂点に燦然と輝くこのネックレスの製作には、合計2,860時間が費やされました。

TRIUMPH

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「Triumph」は、究極の試練の先にある再生としなやかな強さ、そしてそこから生まれる自己創造と超越を讃えるテーマです。不死鳥の飛翔、とりわけ輝かしい勝利と共に蘇るその翼を中心にデザインされています。メゾンは今回初めて、手作業でゴールドに彫刻を施す熟練職人と協働し、唯一無二の不死鳥の翼を形づくりました。片面には繊細な砂目調のマット仕上げのエングレービングを、もう片面にはブリリアント仕上げを施し、見事な質感のコントラストを通して、ヒロインの飛躍に宿る多面的な魅力を描き上げます。

メインピースは、ひときわ存在感を放つロングネックレス。彫刻的に造形されたイエローゴールドの翼が、「V」シェイプを描きながらロープを想わせるホワイトゴールドを包み込むデザインで、全面にパヴェセッティングされた1,350石のダイヤモンドが輝きに満ちたグラフィカルなパターンを描きます。ホワイトゴールドとイエローゴールドのシグネチャーコンビネーションが、詩的なコントラストと壮麗な光の戯れを創出。その輝きは「Triumph」のほかの作品にも受け継がれ、立体感豊かに表現された翼のモチーフが、2つめのネックレス、ブレスレット、2組のイヤリング、そして2点のリングを飾ります。

VICTORY

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「Mythica」の比類なき旅路は、ヒロインの輝きに満ちた飛躍を飾る「Victory」と共に、眩いフィナーレを迎えます。神話は、ほとばしる光と色彩の中でその頂点へと達し、成功を讃える華やかな祝祭へと展開。「Victory」のインスピレーション源である壮麗な月桂冠は、虹のように輝く色彩が美しいマスターピースネックレスとして表現されています。1枚1枚がさりげなく有機的な「V」シグネチャーを描くゴールドリーフを編み込んで仕上げた、繊細なデザインが印象的です。卓越した技巧で編み込まれたゴールドには、サイズから色調のグラデーションにいたるまで、1点1点丹念に選び抜かれた、唯一無二の魅力を湛えたコレクターズピースに相応しい38石のカラーダイヤモンドが巧みに織り込まれています。オレンジやイエロー、グリーンからブルー、さらにパープルやピンクへといたる、豊かな色彩のスペクトラムを描くダイヤモンドは、合計19.71カラットに達します。その頂点に輝くのは、ペアカットが施された3カラットのファンシーヴィヴィッド オレンジイエローのダイヤモンド。この上なく純粋な品質を誇る3.88カラットのLV モノグラムスターカットダイヤモンドから優雅に吊り下げられています。完成までに1,900時間が費やされた、魅惑と優美、フェミニニティとエレガンスを宿したネックレスです。

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このマスターピースに呼応するのが、「Victory」の卓越したリングです。眩いばかりの光を放つ3.31カラットのファンシーヴィヴィッドピンクのペアカットダイヤモンドをセットしたこのリングは、ルイ・ヴィトンのハイジュエリー・コレクションにおいて、これまで発表された中でも最も特別なダイヤモンドの1つ。1.01カラットのグリーンダイヤモンド、そして2.08カラットのLV モノグラムスターカットダイヤモンドの色調と優雅に響き合い、魅惑に満ちた色彩のハーモニーを奏でます。

「Mythica」が体現するのは、110点におよぶ唯一無二の壮麗な作品によって紡がれる、自己創造と超越を巡る内なる探求の旅。自らの物語とアイデンティティの中心に立つ、ルイ・ヴィトン ウーマンを讃える見事なオマージュであると同時に、ルイ・ヴィトンのハイジュエリーの比類なきデザイン美学を鮮やかに形づくり、未来へと押し進めています。そして、その先に待つ数々の新たな冒険へとつながっていきます。

ルイ・ヴィトンについて

1854年の創業以来、ルイ・ヴィトンは、革新とスタイルを組み合わせた独自のデザインを常に最高級な品質で提供し続けています。現在もトラベルラゲージ、バッグ、アクセサリーなどの製品を通じて、クリエイティブでありながらエレガントで実用的である、創業者ルイ・ヴィトンが生み出した「旅の真髄(こころ)」の精神を忠実に受け継いでいます。ルイ・ヴィトンというストーリーを作り上げたのは「大胆さ」でした。伝統を重んじ、歴史の中で建築家やアーティスト、デザイナーに門戸を開き、プレタポルテ、シューズ、アクセサリー、ウォッチ＆ファインジュエリー、ビューティー、フレグランスなどの分野を開拓してきたのです。これらの丁寧に 製作された製品は、ルイ・ヴィトンがクラフツマンシップにいかにこだわりを持ってきたかという証となっています。

詳細は、ルイ・ヴィトン 公式サイトhttps://www.louisvuitton.com をご覧ください。