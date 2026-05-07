マークスライフ、東京証券取引所TOKYO PRO Marketに上場のお知らせ

マークスライフ株式会社

不動産の可能性を追求し、社会課題の解決に取り組むマークスライフ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：花原浩二、以下「当社」）は、2026年5月7日（木）に東京証券取引所 TOKYO PRO Marketへ上場いたしました。

ここに謹んでご報告申し上げるとともに、創業以来当社を支えてくださったお客様、提携企業の皆様、そして共に歩んできた社員やその家族をはじめ、すべてのステークホルダーの皆様に心より感謝申し上げます。

■上場の背景と目的

当社は2016年の創業以来、「世のために。人のために。」という企業理念のもと、不動産の可能性を追求し、世の中の困りごとを解決する事業に取り組んでまいりました。

2019年には、人が亡くなられて心理的な影響が残る物件、いわゆる事故物件を専門に取り扱うサービス「成仏不動産」を開始し、ご遺族の皆様に寄り添いながら不動産の新たな価値を見出し、市場への流通を実現してまいりました。

また、葬祭事業者様や介護事業者様をはじめとする多様なパートナー企業様との連携を強化するとともに、全国への拠点展開を進めることで、対応可能な課題領域を着実に拡大してまいりました。

このたびの上場を機に、当社はさらなる事業基盤の強化と社会的信頼の向上を図り、

不動産を起点とした社会課題の解決に取り組んでまいります。

さらに今後は、不動産領域にとどまらず、地方創生や生活にまつわるさまざまな社会課題の解決にも挑戦し、ライフソリューション企業として持続的な価値創出を目指してまいります。

代表取締役 花原浩二 コメント



このたびの東京証券取引所「TOKYO PRO Market」への上場は、当社にとって新たなスタートであると同時に、これまで支えてくださったすべてのステークホルダーの皆様へ深く感謝申し上げます。

当社は創業以来「世のために。人のために。」という理念のもと、不動産の可能性を追求しながら社会の困りごとに向き合ってまいりました。なかでも「成仏不動産」に代表されるように、これまで十分に光が当たってこなかった領域に価値を見出し、新たな選択肢を提供してきたことが当社の原点です。

今後は上場企業としての社会的責任を全うし、不動産の枠を超えた「ライフソリューション企業」として、地方創生や暮らしに関わるさまざまな社会課題の解決に取り組むとともに、持続的な成長と社会への価値提供の両立を目指してまいります。

【会社概要】

社名：マークスライフ株式会社（マークスライフカブシキガイシャ）

本社所在地：東京都中央区日本橋本石町3-1-2 大阪ガス都市開発日本橋ビル4階

代表取締役：花原 浩二

宅地建物取引業：国土交通大臣(1)第10129号

事業内容： 不動産買取事業 ／ 不動産仲介事業（売買仲介および賃貸仲介）／ 不動産活用コンサルティング事業 ／ 生活関連サービス業

サービス一覧：じつまど ／ 富動産市場 ／ 0円空き家管理 ／ 中立不動産 ／ 海外不動産 ／ 成仏不動産 ／ M＆A仲介

コーポレートサイト：https://marks-house.jp/

なお、新規上場に関する詳細につきましては東京証券取引所のウェブサイトを、当社のIR情報についての詳細は当社コーポレートサイトIRページをご覧ください。

※TOKYO PRO Marketは東京証券取引所が運営する特定投資家向けの株式市場です。

東京証券取引所 URL：https://www.jpx.co.jp/equities/products/tpm/issues/index.html

マークスライフコーポレートサイトIRページURL：https://marks-house.jp/irs/