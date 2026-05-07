2026年7月14日（火）「リフォーム事業で売上3億・5億・10億　1店舗で年商10億円！ 営業ゼロでも月250件の問合せが舞い込む　超地域密着経営の極意」開催決定！

一般社団法人日本優良ビルダー普及協会

一般社団法人日本優良ビルダー普及協会（事務局：東京都港区、代表理事：田島亮、以下「JGBA」）は工務店・リフォーム会社向けに「リアル」にこだわった学びの機会を提供し、加盟企業の更なる情報共有と交流機会創出のため、様々なセミナーや視察会を開催しています。

本セミナーでは、株式会社キタセツ 代表取締役 北川拓氏にご登壇いただき「超地域密着のドミナント戦略」から、最新のAI 活用、そして社員の主体性を引き出す組織づくりのリアルまで、包み隠さずお話しいただきます 。

☑ なぜ、営業しなくても毎月250件もの問合せが来るのか？

☑車で30分以内 狭い商圏で10億円を稼ぎ出す驚異のドミナント戦略

☑アナログな地域活動 × 最先端AI・デジタル 高収益を生むハイブリッド経営の正体

お誘いあわせの上、ぜひご参加ください！

【開催概要】

イベント名：JGBA 「リフォーム事業で売上3億・5億・10億 1店舗で年商10億円！ 営業ゼロでも月250件の問合せが舞い込む 超地域密着経営の極意」～集客コストを下げ、１店舗当たりの売上を最大化させる仕組みと社風の作り方～

開催日時：2026年7月14日(火) 16:00~18:00

開催場所：≪リアル≫ JGBA東京オフィス(ネクストワンインターナショナル株式会社内)

東京都港区赤坂3-5-5 ストロング赤坂ビル4F

≪オンライン≫ zoomウェビナー

参加費：《JGBA加盟企業》リアル・オンライン共に無料

《JGBA未加盟企業》リアル：20,000円

オンライン：10,000円or最初の30分視聴無料

懇談会：実費（6,000～8,000円）

参加対象：住宅会社、リフォーム会社、不動産会社

経営者、管理職、営業担当、広報担当、アフター担当

【お申し込み方法】

1 イベント詳細（https://jgba.net/event/2026-7-14-seminar/）

2 申込みフォームより参加登録をお願いいたします。

※同じ会社の方がご一緒に参加される場合でもお1人ずつお申込ください。

登壇者紹介

〈司会〉

JGBA 年間イベントスケジュール

JGBAは年間を通してイベントを開催しております！

セミナーもリフォーム会社向け、地域密着の工務店向け、集客・施工・管理・アフター・採用等と多岐にわたります。セミナー以外にも視察会は会員企業・未会員企業からも大人気イベントとなっています。そのほかにもゴルフコンペや地方交流会など多数のイベントを開催中です。

■年間イベントカレンダー：https://jgba.net/schedule/

一般社団法人日本優良ビルダー普及協会《JGBA》について

地域の工務店、ビルダー、住宅設備関係の企業が集まり、共に切磋琢磨し合い、住宅業界を盛り上げるべく発足。会員企業の発展が住宅業界の発展に繋がると捉え、様々な勉強会・視察会を開催。

“リアル”にこだわった情報発信やノウハウ共有のための多角的な活動を展開しており、未会員にも情報を一部公開している。

【会社概要】

社名：一般社団法人日本優良ビルダー普及協会

本社所在地：東京都港区赤坂3-5-5 ストロング赤坂ビル4F

代表理事：田島 亮

設立： 令和3年1月20日

HP：https://jgba.net/



＜報道関係の方からのお問い合わせ先＞

TEL：03-6277-6079

MAIL：info@jgba.net