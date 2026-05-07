『PSO2 ニュージェネシス ver.2』バーチャルライバーグループ『にじさんじ』『NIJISANJI EN』とのコラボ第4弾開催決定！
株式会社セガは、好評サービス中の『PSO2 ニュージェネシス ver.2』（以下、NGS ver.2）と、バーチャルライバーグループ『にじさんじ』『NIJISANJI EN』とのコラボレーション第4弾を2026年6月に開催します。
今回のコラボには、五十嵐梨花(https://www.youtube.com/@IgarashiRika)さん（にじさんじ）、狂蘭 メロコ(https://www.youtube.com/@MelocoKyoran)さん（NIJISANJI EN）、倉持めると(https://www.youtube.com/@KuramochiMeruto)さん（にじさんじ）、ソフィア・ヴァレンタイン(https://www.youtube.com/@Sophia_Valentine)さん（にじさんじ）の4名のライバーが登場します。
コラボライバーになりきれるコスチューム、ヘアスタイル、アクセサリーなどのアバターアイテムや武器迷彩のほか、ボイスチケットやアクリルスタンド風ビルドパーツなど、さまざまなコラボアイテムを配信予定です。
『にじさんじ』『NIJISANJI EN』と『NGS ver.2』とのコラボレーションにご期待ください！
◆「にじさんじプロジェクト」「NIJISANJI ENプロジェクト」とは
「にじさんじプロジェクト」とは多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトです。
次世代のエンタメを加速させていくことを目的としてYouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。
「NIJISANJI ENプロジェクト」は主に英語を用いて活動するVTuber/バーチャルライバープロジェクトで主に英語圏を中心にYouTube等の動画配信プラットフォームや各SNS等にてインフルエンサー活動を行っています。
(C)ANYCOLOR, Inc.
NIJISANJI Project にじさんじプロジェクト - ANYCOLOR：https://www.anycolor.co.jp/service/nijisanji
◆『NGS ver.2』とは
2012年にサービスを開始した国産オンラインRPG『ファンタシースターオンライン2』（PSO2）シリーズ最新作。全世界の総登録ユーザー数は1,100万を突破しています(2023年6月時点)。
2023年6月には超進化アップデートとなる『NGS ver.2』の配信を開始。
究極のキャラクタークリエイトには、新たな表現として「トゥーン表示」機能が追加され、さらに進化。世界に1人だけの英雄を作って冒険にでかけましょう。
また、新コンテンツ「クリエイティブスペース」では、自分だけの島を丸ごと一つ編集することが可能に。様々な建材や機能を駆使し、多種多様な遊びを作り出すことができます。
最大32人ものプレイヤーが行き交うシームレスなオープンフィールドに、「ポータブルホログラム」などの新要素も加わり、冒険の世界にさらなる繋がりや広がり、新たな出会いや驚きが生まれます。
新エネミー種「スターレス」など、強大な敵との戦闘では、簡単操作の爽快なアクションでスピード感のある戦闘が楽しめます。
集え。創れ。想うままに。
『NGS ver.2』公式PV：https://www.youtube.com/watch?v=l0QrG2AeLFE(https://www.youtube.com/watch?v=l0QrG2AeLFE)
【『NGS ver.2』商品概要】
商品名 ：PSO2 ニュージェネシス ver.2
対応機種 ：PlayStation(R)4、Windows PC、クラウド版（Nintendo Switch(TM)、Windows PC）
サービス時期 ：
2021年6月9日（水）サービス開始
PSO2 ニュージェネシス ver.2 2023年6月7日（水）サービス開始
価格 ：基本プレイ無料（一部有料アイテムあり）
ジャンル ：オンラインRPG
メーカー ：株式会社セガ
CERO表記 ：D区分（17歳以上対象）
著作権表記 ：(C)SEGA
公式サイト ：https://pso2.jp
公式Discord ：https://discord.com/invite/kH6dDMQqCX
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