コロッケ 特別防犯支援官　警視庁渋谷警察署特殊詐欺防止イベントにて広報啓発を実施

「ストップ・オレオレ詐欺47～家族の絆作戦～」プロジェクトチーム

「ストップ・オレオレ詐欺47～家族の絆作戦～」プロジェクトチーム（略称：SOS47）は、全国で被害が相次ぐ特殊詐欺に関する知識や被害防止策を分かりやすく伝え、被害を防止するため、2018年より、全国47都道府県警察と共に対策及び広報啓発活動を行っています。

この度、警察庁特別防犯支援官のコロッケ氏が、警視庁渋谷警察署が開催した特殊詐欺防止イベントに特別ゲストとして参加し、広報啓発を実施しました。

■コロッケ支援官「頭に＋（プラス）がついている外国からの電話には特に注意を」

コロッケ支援官はイベント冒頭、「年々、特殊詐欺の手口は巧妙化してきており、被害額も増えてきているんです」と最近の特殊詐欺の被害状況について語り、「今まではご高齢の世代を狙った特殊詐欺が多かったが、最近はSNSを通じて若い世代の被害も増えてきている。犯人は『あなたの口座がマネーロンダリングに使用されている疑いがある。今から警察が逮捕しに行く』などと言って焦らせて来るんです。」とその手口についても語りました。

さらに続けて、「特殊詐欺にはよく使われるのが国際電話です。電話番号の頭に＋（プラス）がついている外国からの電話には特に注意をしてくださいね。」と注意喚起を行いました。

■コロッケ支援官「携帯電話は、警察庁推奨アプリやデジポリスで対策を」

イベント終盤では携帯電話にかかってくる国際電話への対策として、警視庁防犯アプリ「デジポリス」の国際電話ブロックシステムや警察庁推奨アプリを挙げ「デジポリスをインストールして、国際電話の着信拒否設定をしてもらえば海外からの詐欺電話をブロックすることができます。また、デジポリスだけでなく警察庁が推奨している特殊詐欺対策アプリでも同様にブロックできるものがあるので是非こういったアプリをダウンロードして活用してもらいたいです。」と話しました。

イベント終盤では会場に集まった方々に対して「人と人との繋がりを大切にしている日本という国があります。でも、その中に、その日本の中の優しさにつけ込んでくる悪い奴がたくさんいるんです。本当に皆さんそこは注意して疑うべきところは疑いながら、詐欺には気を付けていきましょうね」と呼び掛けました。

【開催概要】

■催事名：警視庁渋谷警察署 特殊詐欺防止イベント

■実施日：令和8年4月24日（金）

■実施会場：渋谷駅東口地下広場

■出席者：警察庁 特別防犯支援官 コロッケ氏