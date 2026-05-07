ロイヤルミント新作　英国鉄道黄金時代を駆けた機関車「ダッチェス・オブ・ハミルトン」記念コイン

株式会社コインパレス

英国王立造幣局（以下ロイヤルミント）の公式代理店として、資産保全に人気の希少なイギリスコインを販売する株式会社コインパレス（本社：神戸市中央区、以下コインパレス）は、「イギリス 2026 ダッチェス・オブ・ハミルトン プルーフ金/銀貨」を、2026年5月7日（木）に発売いたしました。

商品概要

ダッチェス・オブ・ハミルトンは、英国を代表する蒸気機関車のひとつとして広く知られています。

出典： cooldudeandy01 / CC BY 2.0(https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/) 元画像はこちら(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/82/6229_Duchess_of_Hamilton_at_the_National_Railway_Museum.jpg)

1938年にクルー工場にてロンドン・ミッドランド・アンド・スコティッシュ鉄道（LMS）のために製造され、ロンドンとグラスゴーを結ぶ最も格式高い急行列車を牽引するために設計されました。

流線型の美しいフォルムと、アール・デコ様式を思わせる特徴的なメタリックストライプをまとったその姿は、スピードと優雅さを兼ね備え、英国鉄道の黄金時代を象徴する存在として高い評価を受けてきました。

この歴史的機関車を称え、英国王立造幣局ロイヤルミントは同機関車をテーマとした2ポンド記念コインを発表しました。

画像：女王生誕95周年銀貨

本コインのデザインはゲイリー・ブリーズ（Gary Breeze）氏によるもので、躍動感あふれる側面視点から走行中の姿が描かれており、その力強さと気品を見事に表現しています。



なお同氏は、2021年の女王生誕95周年記念コインや、昨年9月発行のRRSディスカバリー号記念コインのデザインも手がけており、その実績からも高い評価を受けているデザイナーです。

「ダッチェス・オブ・ハミルトン」プルーフ金貨

今回は、プルーフ金貨、プルーフ銀貨（カラー）、およびプルーフピエフォー銀貨（カラー）の各仕様で展開され、それぞれに機関車の歴史と魅力を伝えるパッケージや説明書が付属いたします。

本作は、鉄道史や英国文化に関心のある方にとって非常に魅力的なテーマのコインです。 ぜひこの機会にお手元にお迎えください。

詳細を見る :https://www.coinpalace.jp/blog_detail/?id=567

株式会社コインパレス

株式会社コインパレスは、ロイヤルミントの公式代理店として、資産保全に人気の高いコインを輸入販売しています。

第三者コイン鑑定機関であるPCGS社とNGC社による審査を通過して認証を取得した公式認定ディーラーです。

神戸芸術センターの30階に構えるショールームからは、海と山に囲まれた神戸のパノラマを堪能できます。

コインパレス神戸ショールーム

2012年12月に神戸の地にて創業。2013年2月には自社オンラインショップを開設し、国際化の時代を迎えて多様化しつつある英国コインを取り巻く社会に対応させていただいております。

その他、英国コイン関連の書籍の出版と翻訳、世界有数のオークションにおける入札・出品代行、委託販売のサポート、英国コインをテーマとするレクチャーやワークショップの開催等、その業務内容は多岐にわたります。

それぞれのお客様のニーズを最優先しながら、アンティーク・モダンを問わず、英国コインを媒体とする最善の資産運用法をアドバイスをさせていただきます。

公式オンラインショップ「コインパレス」 :https://www.coinpalace.jp/

アクセス :https://www.coinpalace.jp/user_data/about_access

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YouTubeをはじめとしたSNSを通じ、コインの持つ2つの魅力「資産的な魅力」「情緒的な魅力」を発信しております。



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＜コーポレートサイト＞

https://coinpalace.co.jp/





株式会社コインパレス

所在地：神戸市中央区熊内橋通7丁目１-１３神戸芸術センター30階

設 立：2016年2月（創業2012年12月）



事業内容：

・コインの売買

・出版事業

・セミナー事業

・オークション代行事業

・鑑定代行事業