【導入実績】 高密度超音波機器「Optyl（オプティル）」、導入わずか4ヶ月で全国サロン累計施術500件を突破

株式会社INFINIX HOLDINGS

株式会社INFINIX HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役：森 翔太）が展開する高密度超音波美容機器「Optyl（オプティル）」が、2026年5月、日本市場への投入からわずか4ヶ月で、取扱全サロンにおける累計施術症例数500件を突破しました。

なお、本数値は本社への報告ベースであり、未報告分を含めると実態はさらに上回る見込みです。

新規性・即効性・継続体感の三拍子が揃った本機器は、導入サロンの売上構造をも変えつつあります。

背景：美容サロン市場に広がる「体感格差」の課題

エステサロン市場では、施術満足度と顧客継続率の維持が長年の課題となっています。

特に「効果を感じる前に離脱する」という顧客体験の断絶が、サロン経営における収益不安定の主因のひとつとして挙げられています。

こうした課題に対し、「Optyl」は炎症性サイトカインの抑制と肌構造の再構築に着目した高密度超音波技術により、1回目の施術から顧客が体感できる変化を提供。

導入サロンでは顧客継続率・客単価・サロン内での施術選択率にいずれも変化が現れています。

導入サロンの声（一部抜粋）

サロンA（導入1ヶ月半時点）

「即日効果・体感がわかりやすい（タイトニング、目の開き具合、食いしばりのハリが緩くなる、むくみが取れる）ため、月2回来店してくれるお客様が増えました。

サロンB（導入約4ヶ月時点）

「導入前はスキンケア単体メニューのみでしたが、今ではお客様自身がOptylとのセットを選んでくださるようになりました。施術単価が平均5,000円上がり、月30～40万円の売上増を継続的に実感しています」

サロンC（導入後半年時点）

「初月にお試し価格で全顧客に体験いただき、翌月から回数券を販売開始。リピート率はほぼ100%で、導入前と比較した施術売上は4～5倍になりました。先月実施したアンケートでは、シワ・シミ・たるみへの効果実感を報告する顧客が多数を占めています」

Optylが生む「顧客自ら選ぶ」施術体験

従来の美容機器では、施術効果が顧客に伝わるまでに一定の通院回数が必要なケースが多く、その期間に顧客が離脱するリスクがありました。

Optylでは1回目の施術からタイトニング・むくみ改善・目元の開きなど即時体感が得られるケースが多く、「顧客がリピートしたいと思う理由を施術中に作れる」という点が、導入サロンから高い評価を得ています。

また、施術者側のカスタマイズ性も特長のひとつです。1MHz・3MHz・10MHz・17MHzの複数周波数を肌状態に応じて使い分けられるため、顔・首肩・ボディと部位を問わない対応が可能。

導入サロンでは「顔＋ボディのセットコース」へと施術内容が自然に拡張するケースも報告されています。

導入サポート体制

INFINIX HOLDINGSでは、Optyl導入サロンに対して以下のサポートを提供しています。

- 導入前の実技研修- 毎月開催の無料オンライン勉強会（参加率90%以上）

今後の展開

累計500件突破を一つの節目とし、今後は取扱サロンのさらなる拡大と、施術プロトコルの標準化を推進してまいります。Optylを通じて、「1回で体感が変わる」エステティック体験を、より多くの施設とその顧客に届けることを目指します。

製品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/109787/table/95_1_28766ee93fe58e42429ade46d25a8996.jpg?v=202605070651 ]

会社概要

会社名：株式会社INFINIX HOLDINGS

代表者：代表取締役 森 翔太

所在地：〒141-0001 東京都品川区北品川5-1-18 住友不動産大崎ツインビル東館7階

設立：2025年8月1日

本件に関するお問い合わせ先：株式会社INFINIX HOLDINGS

ブランドマーケティング本部 Email：okawara@infinix-holdings.com