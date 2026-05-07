【petit main】15周年記念アイテム『親子リンクTシャツ＆15周年スペシャル5点セット』を5月8日（金）より発売

株式会社ナルミヤ・インターナショナル

株式会社ナルミヤ・インターナショナル（本社：東京都港区、代表取締役社長執行役員：保坂 大輔）が展開する子ども服ブランド「petit main（プティマイン）」（https://www.narumiya-online.jp/shop/brand/18/(https://www.narumiya-online.jp/shop/brand/18/)）は、ブランド誕生15周年を記念し、親子でリンクコーデが楽しめるTシャツ（レディース、ガールズ＆ボーイズ（キッズ））やガールズ＆ボーイズ各アイテムの5点セットを、5月8日（金）より全国のpetit main店舗およびオンラインストアで発売いたします。

全国の百貨店、ショッピングセンターを中心に、トレンドファッションに子どもらしさをプラスしたアイテムを展開するガールズ＆ボーイズブランド「petit main（プティマイン）」は、デイリープライスながら、上品で洗練されたデザインのアイテムを多数ラインアップしています。

petit mainから感謝をこめてー 15周年記念スペシャルアイテムを発売！

ブランド誕生から15周年を記念し、これまでご愛顧いただいた多くのお客さまに感謝の気持ちを込めて、このアニバーサリーイヤーを、お客さまと共にワクワクする1年にしていきます。

15周年特設ページはこちら！ :https://www.narumiya-online.jp/shop/pages/PM_15thanniversary.aspx?utm_source=PRtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=pm_0318

petit mainから15周年の感謝を込めた記念アイテムを、5月8日（金）より発売いたします！

親子の日常に笑顔と彩りを届ける、スペシャルなアイテムをご用意しました！

親子でリンクコーデが楽しめるTシャツは、「MERCY」の文字と、15周年を記念して描き起こしたイラストモチーフをプリントした特別なデザインです。

また、ガールズ＆ボーイズそれぞれのアイテムをまとめた、15周年スペシャル5点セット（各3,900円（税込4,290円））をラインナップします。

ガールズセットは「ワンピース、チュニック、レギンス、巾着バッグ、スワンのチャーム」、ボーイズセットは「Tシャツ、ポロシャツ、ハーフパンツ、巾着バッグ、ドッグのチャーム」がそれぞれ入った特別感たっぷりの限定セットです。

※各セットは巾着バッグに入った状態で発売します。巾着バッグは単体でもご使用いただけます。

ぜひこの機会に、petit main店舗、ナルミヤオンラインストアでチェックしてください！

【petit main 15th Anniversary Special Item】

15周年記念アイテムはこちら :https://www.narumiya-online.jp/id/petitmain-15thitem＜Special Item 01＞

◆＜KIDS＞【接触冷感/リンク】15th 花柄ドッキングチュニック

・価格：\2,090（税込）

・サイズ：80 - 130 cm

・カラー：オフホワイト/ライトピンク/ミント

詳細を見る :https://www.narumiya-online.jp/shop/g/g96622380301/?onsale=n

◆＜KIDS＞【リンク】15th MERCI袖折り返し半袖Tシャツ

・価格：\2,090（税込）

・サイズ：80 - 130 cm

・カラー：オフホワイト/薄ベージュ

詳細を見る :https://www.narumiya-online.jp/shop/g/g95622340301/

◆＜LADYS＞【リンク】15th MERCI半袖Tシャツ

・価格：\3,190（税込）

・サイズ：F

・カラー：オフホワイト/薄ベージュ

詳細を見る :https://www.narumiya-online.jp/shop/g/g33622340301/?onsale=n＜Special Item 02＞

◆＜KIDS＞15th girls merci bag

・価格：\4,290（税込）

・サイズ：80 - 130 cm

・カラー：マルチ

詳細を見る :https://www.narumiya-online.jp/shop/g/g96626199101/?onsale=n

◆＜KIDS＞15th boys merci bag

・価格：\4,290（税込）

・サイズ：80 - 130 cm

・カラー：マルチ

詳細を見る :https://www.narumiya-online.jp/shop/g/g95626139101/?onsale=n

＜Special Item 03＞

◆左＜BABY＞15th boys merci bag

・価格：\4,290（税込）

・サイズ：80 - 130 cm

・カラー：マルチ

◆右＜BABY＞15th boys merci bag

・価格：\4,290（税込）

・サイズ：80 - 130 cm

・カラー：マルチ

※BABYアイテムは店頭先行発売・ナルミヤオンラインは5月中旬入荷となります。

【発売概要】

・発売開始日：2026年5月8日（金)

※オンラインストアでの発売は、5月8日（金）10:00～

※数量限定のため、無くなり次第終了となります。

・商品の取り扱い

petit main店舗：https://www.narumiya-online.jp/staffblog/storelist/?brand=18

NARUMIYA ONLINE：https://www.narumiya-online.jp/shop/brand/18/

■ ブランドについて

「petit main（プティマイン）」

トレンドファッションに子どもらしさをプラスした、デイリープライスで楽しめるガールズ＆ボーイズブランド。ママをはじめ活動的な女性に向けた「リアン」とリンクコーディネートを楽しめます。

対象： 0～12歳（プティマイン）

サイズ： 50～130cm（プティマイン）、F（レディースブランド：リアン）



Instagram 公式アカウント「@petitmain_official」

https://www.instagram.com/petitmain_official/(https://www.instagram.com/petitmain_official/)

公式サイト

http://petitmain.jp/(http://petitmain.jp/)

公式オンラインショップ「ナルミヤオンライン」

https://www.narumiya-online.jp/shop/brand/18/?from=PR(https://www.narumiya-online.jp/shop/brand/18/?from=PR)

株式会社ナルミヤ・インターナショナル

株式会社 ナルミヤ・インターナショナル（本社：東京都港区芝公園／代表取締役社長執行役員 保坂 大輔）は、新生児・ベビー・キッズからジュニアまで、「プティマイン」「ラブトキシック」「メゾ ピアノ」など販売チャネル・テイストの異なる26のブランドを展開し、国内最大手の子ども服メーカーとして、高品質な最新キッズファッションを提供しています。

■OFFICIAL ONLINE STORE「ナルミヤオンライン」

http://www.narumiya-online.jp/webshop/?from=PR

■お問い合わせ

https://www.narumiya-online.jp/shop/contact/contact.aspx