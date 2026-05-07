国産Web会議サービス『bizmee』、全面リニューアル。“3秒で始まる会議”をコンセプトにUI/UXとブランドを刷新。

株式会社grabss

株式会社grabss（グラブス／本社：東京都世田谷区、代表取締役CEO：下平誠一郎）が運営するWebRTC技術を活用した無料Web会議サービス「bizmee（ビズミー）」は、このたびサービスを全面リニューアルし、2026年5月7日より新たな無料版として提供を開始します。今回のリニューアルでは、ブランドを刷新するとともに、UI/UXを再設計。「誰でも、安全に、3秒で会議をはじめられる」というコンセプトのもと、リアルタイム文字起こし機能を新たに追加し、より自然でストレスのないコミュニケーション体験を実現します。

■リニューアルの背景

2014年の提供開始以来、bizmeeはブラウザだけで完結するシンプルなWeb会議の場として、インストール不要・無料という形でユーザーに届け続けてきました。

オンライン会議が日常となった今、私たちが問い直したのは「機能の多さ」ではなく、「会議をはじめる瞬間」の体験です。従来は機能中心の設計でしたが、今回はプロダクトの「見え方」「感じ方」「使われ方」を、体験とブランドの観点からゼロベースで再設計しました。

■bizmee コンセプト

「誰でも、安全に、3秒で会議をはじめられる

国産Web会議サービス」

bizmeeは、複雑さを削ぎ落とし、直感的に使えることを最優先に設計されています。

日本発のサービスとして、細やかな使いやすさと安心感を両立し、誰もが迷わず使える体験を提供します。

■今回のアップデート概要

今回のリニューアルでは、ブランドと体験の両面から再設計を行いました。

・ブランド刷新

ロゴ表記を大文字から小文字へと変更。より柔らかく、日常に溶け込む存在へとアップデートしました。

・UI/UXの再設計

会議画面を中心に、よりシンプルで直感的なインターフェースへ刷新。操作に迷わない設計を追求しています。

・モバイル体験の最適化

スマートフォンでも快適に利用できるよう、体験全体を見直しました。

・リアルタイム文字起こしの追加

会話を補助し、よりスムーズなコミュニケーションを支援します。

■今後の展開

bizmeeは今回のリニューアルを起点に、さらに体験価値を高める進化を予定しています。

今後は、より多様なビジネスシーンに応える形で、段階的な機能拡張や提供プランの展開を行ってまいります。

また、新バージョンを基盤としたカスタマイズパッケージの提供を、2026年6月1日以降順次開始予定です。

企業ごとのニーズに応じた独自のWeb会議体験の構築を支援していきます。

◼️ bizmee (ビズミー)

【サービス概要】

名称 ： bizmee (ビズミー)

開始日 ： 2014年9月3日

URL ： https://bizmee.net/

■株式会社grabss（グラブス）

所在地 ： 東京都世田谷区太子堂4-1-1 キャロットタワー 15階

代表者 ： 代表取締役会長兼社長CEO 下平 誠一郎

設立 ： 2012年10月1日

URL ： https://www.grabss.co.jp