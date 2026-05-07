『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』十二聖レイド「リヴァイア挑戦応援キャンペーン」開催！「ストーリー・オブ・メン坊 ★アダマス＆ケーリュケイオン★」イベントクエスト後半も開催！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESにおいて本日5月7日（木）より、共感できる「推し」が見つかるRPG『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』にて新しいイベントが開催されたことをお知らせいたします。

■十二聖レイド「リヴァイア挑戦応援キャンペーン」開催！

『3部位』のマルチターゲット、新難易度『リヴァイア ULTRA』追加！

『厳水の解放勲章』や『厳水の軍旗』を集めて、魂友「リヴァイア」やレイド武器を強化しましょう。

【開催キャンペーン】

・キャンペーン(1)

リヴァイアの自発回数＋1、水属性レイド救援時のRP1/2、水属性レイドのドロップ報酬2倍

・キャンペーン(2)

「原神石×1000個」や「覇王の解放勲章」「超魂の絆杯」など、豪華報酬が手に入る限定ミッション開催！

【機能更新】

(1) 十二聖レイド交換所「水」の「異空の軍旗」交換回数を増加

(2) リヴァイアの能力解放に5ページ目を追加

(3) 水属性レイド武器に進化4段階目を追加

(4) 水属性「異空シリーズ」武器に進化4段階目を追加

(5) 一部SSR魂友・神器の特異武器に進化4段階目を追加

さらに、新魂友「ラヴァディーグ」に加えて土属性の復刻季節限定キャラ2人が登場する「十二聖レイド リヴァイア挑戦応援キャンペーンガチャ」や、原神石や冒険に役立つアイテムがお得にお買い求めいただける期間限定パックも登場！ ぜひこの機会をお見逃しなく！

【開催期間】5月7日（木）メンテナンス終了後～5月14日（木）12:59まで

▼SSR魂友「ラヴァディーグ」

■「ストーリー・オブ・メン坊 ★アダマス＆ケーリュケイオン★」イベントクエスト後半開催！

1日20回挑戦可能な特設クエストに挑戦！

クエストでドロップする「クッキーの抽選器」を使用して特別なガチャを引くことで、以下の報酬が入手可能です。

・5月のみ使用可能なスキップチケット

・スタミナ上薬

・レイドドリンク

・強化素材 など

スキップチケットを入手して、5月のクエストを快適にプレイしましょう！

■『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』とは

男性しか存在しない異世界「ヴェストリア」。

多様な種族が住まうその土地は、人間を統制し理想郷を築こうとする天使と、

欲望と嗜虐の限りを尽くす悪魔の脅威にさらされていた。

創造神である原神王アルケーによりヴェストリアに転生した主人公は、

導師として救世の旅に出る！

絆の力で世界を護れ！導師の冒険譚、ここに開幕!!

▼こちらからゲームをプレイ！

https://games.dmm.com/detail/cravesaga

■ゲーム概要

タイトル：『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』

ジャンル：共感できる「推し」が見つかるRPG

プラットフォーム： PC（ブラウザ版）/ スマートフォン（ブラウザ版）

利用料金：基本無料プレイ（ゲーム内課金あり）

ゲーム配信開始日：2023年2月16日（木）

(C)2022 EXNOA LLC

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『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』公式サイト：

https://crave-saga.jp/

『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』公式X：

https://x.com/CraveSaga

『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』公式Instagram：

https://www.instagram.com/crave_saga/

『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』公式YouTubeチャンネル：

https://www.youtube.com/@crave-saga