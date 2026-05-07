パルクールアスリート 永井音寧 ASIAN PARKOUR CHAMPIONSHIP「WAY TO THE TOP2026」優勝

株式会社ジャパンエフエムネットワーク

株式会社ジャパンエフエムネットワーク（以下、JFNC）は、自社がマネジメントを手がけるパルクールアスリートの永井音寧選手が、2026年5月4日から5日にかけて韓国で開催されたASIAN PARKOUR CHAMPIONSHIP「WAY TO THE TOP 2026」の女子スタイル部門にて優勝したことをお知らせいたします。

今大会についての永井のコメントは以下の通りです。

永井音寧 コメント

2日間にわたる非常にハードな大会でしたが、予選から決勝まで集中することができて、自分らしいパフォーマンスを出し切ることができました。

シーズン初戦として、最高のスタートが切れたと思います。

優勝という結果はもちろん嬉しいですが、それ以上に「パルクールが本当に楽しい」と改めて感じられたことが、自分にとって大きな収穫でした。

この大会を通して得た経験や感情が、これからの自信とモチベーションになると思います！日頃から応援してくださっているスポンサーの皆様、コーチ、家族、そして支えてくださるすべての方々に心より感謝しています。

本当にありがとうございます。

来週はフランスで開催されるワールドカップに出場します。引き続き、自分らしく全力で挑んでいきますので、応援よろしくお願いいたします。

《永井音寧（ながいねね） プロフィール》

2019年、若干13歳にして、淡路島で開催された第１回パルクール日本選手権女子フリースタイルで優勝。初代女王に輝いて以降、女子パルクール界のフリースタイル部門では、絶対的なエースとなる。また国外のトップトレーサーが参加する大会でも優勝しており、現在はパルクール日本代表としてワールドカップに参戦している。