情報過多の時代に″未来を見通す力″をどう磨くか。Off Topic初著書『未来検索　情報の海から「これから」を見つけ出す技術』本日予約開始！

クロスメディアグループ株式会社

ビジネス書や実用書を中心に出版する株式会社クロスメディア・パブリッシング（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：小早川幸一郎）は、2026年9月18日に書籍『未来検索 情報の海から「これから」を見つけ出す技術』を刊行します。

本書は、累計再生数1億回を超える人気ポッドキャスト「Off Topic」の宮武徹郎氏・草野美木氏による初の著書です。

アメリカの最新テック・ビジネス・カルチャー情報を約7年にわたり深掘りしてきた二人が、情報過多の時代に「未来を見通す力」をいかに養うかを体系化。Off Topicならではの「脱線しながら本質に迫る」スタイルで解説します。起業家、マーケター、クリエイター、そしてこれからの時代を切り拓きたいすべての人に向けた、未来を検索するための実践的思考法の書です。

◆関連URL（当社サイトなど）

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4295412279

楽天ブックス（特典あり）https://books.rakuten.co.jp/rb/18611190/

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●なぜ過去の成功法則は通用しないのか――「文脈」こそが希少な時代

YouTubeが動画の共有・埋め込み機能でユーザーを獲得し、Tinder が大学キャンパスを回って広まり、初期D2CブランドがFacebook広告で急成長した――。こうした有名な成功事例を聞いた多くの起業家が犯す間違いは、施策や行動を単純にコピーしてしまうことです。しかし、当時うまくいった理由は「当時の文脈においてのみ効果があった」からにほかなりません。

米国の経済学者タイラー・コーエンは「コンテクスト（文脈）こそが希少である」と語りました。2023年時点で現存するデータの90%は直近2年間に生成されたとも言われ、YouTubeは1日に約72万時間分もの動画コンテンツを生み出しています。情報そのものは溢れている。本当に希少なのは、バラバラのパズルのピースがどのように組み合わさるかを示す「箱の絵柄」――つまり文脈なのです。

本書では、この文脈を読み解き、未来を見通すための具体的な技術を「未来検索」と名付け、体系的に解説します。

●Off Topic流「未来検索」3ステップ――情報収集、フレームワーク構築、多層的視点

本書の核となるのが、未来検索に必要な3つのステップです。

ステップ１.：情報を集める――信頼できる「トラストネットワーク」を築き、自分だけの情報源を構築する方法。著者の宮武氏はSubstackで200以上のニュースレターを購読し、そのうち約100を日常的にチェックしています。同時に、フィルターバブルに閉じ込められないよう「積極的なランダム性」を取り入れることの重要性も説きます。

ステップ２.：フレームワークを構築する――単発のニュースを「点」として消費するのではなく、複数のデータポイントから「線」を見出し、仮説を立てる思考法。MrBeastのチョコレートブランド「Feastables」の事例では、単なる「YouTuberがモノを売った」というニュースではなく、「クリエイターが次世代の起業家になる」「ステータスの価値観が変化している」というフレームワークを構築する過程を具体的に示します。

ステップ３.：深みを持たせる――ひとつの現象をテクノロジー、ビジネス、文化、歴史など多角的な視点から掘り下げ、相互の関連性を見出す力。

本書ではOff Topicが練り上げた複数のフレームワークの事例を紹介し、読者自身がフレームワークを構築するための土台を提供します。

●ポップカルチャーが未来を先取りする――文化を理解することがビジネスの武器になる理由

本書のもうひとつの大きな特徴は、ポップカルチャーの重要性を正面から論じている点です。「若者文化→SNS→C向けサービス→B向けサービス」という明確な波及の流れがあり、SlackはWhatsAppのB2B版、ZoomはFaceTimeのB2B版として捉えられます。

経済史家ジョエル・モキールの研究が示すように、文化は経済成長に先行して変化します。イギリス産業革命も、科学に対する態度の文化的進化が先にあったことが、約17万冊以上の書籍分析から裏づけられています。

さらに本書では、Appleの「1984」CMや飲料ブランドLiquid Deathに見る「悪役づくり」の戦略、マクドナルドのトラビス・スコット・ミールに見る「文化を構成する（Composing Culture）」の概念、ラッパーLil Nas Xのバイラル戦略の全貌など、豊富な事例を通じて「なぜ文化を理解することがビジネスの最大の武器になるのか」を解き明かします。

▼本書にぴったりの方

・起業家・経営者で、次の大きな波を見極めたい人

・マーケターで、過小評価されたアテンションを見つけたい人

・ビジネスパーソンで、トレンドに振り回されず自分の軸を持ちたい人

・テック・スタートアップ業界に関心がある人

・アメリカのビジネス・カルチャーの最前線を知りたい人

・AI時代にどう考え、どう行動すべきか模索している人

・ポッドキャスト「Off Topic」のリスナー

●著者紹介

Off Topic（宮武徹郎・草野美木）

宮武徹郎（みやたけ・てつろう）

Off Topic CEO 兼 共同創業者。

バブソン大学卒。事業会社の投資部門で主に北米スタートアップ投資に従事。2018 年から人気テック系情報ポッドキャスト「Off Topic」（Twitterフォロワー数1.8万人）を運営。Off Topic 株式会社を 2021 年に立ち上げ、メディアやコンサルを行う。Twitterフォロワー数は6.9万人。

草野美木（くさの・みき）

Off Topic 共同創業者。

慶應義塾大学在学中にスタートアップに興味を持ち、オフィス訪問ブログをスタート。その後、新卒で事業会社の投資部門で国内投資とアクセラレータープログラムに従事。退職後、米国のスタートアップやビジネストレンドを発信するメディア『Off Topic』をスタート。コンテンツ編集・ディレクションを行う。Twitterフォロワー数は1.1万人。

●書籍情報

『未来検索 情報の海から「これから」を見つけ出す技術』

著者：Off Topic（宮武徹郎・草野美木）

定価：1,980円（本体1,800円＋税）

体裁：四六判 ／240ページ

ISBN：978-4-295-41227-4

発行：株式会社クロスメディア・パブリッシング（クロスメディアグループ株式会社）

発売日：2026年9月18日

◆関連URL（当社サイトなど）

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