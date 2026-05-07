ギブリー、Forwardforceとの業務提携に関するお知らせ

株式会社ギブリー

株式会社ギブリー（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：井手 高志、以下「ギブリー」といいます。）は、株式会社Forwardforce（本社：東京都港区、代表取締役社長：金山 泰英、以下「Forwardforce」といいます。）と、以下の内容の業務提携について確認いたしましたので、お知らせいたします（以下「本提携」といいます。）。

本提携を通じて、両社は生成AIの社会実装を加速させ、クライアント企業のAI導入支援の確実な成果創出に貢献してまいります。

■ 本提携の背景

近年、日本企業における生成AI活用は急速に広がる一方で、「戦略提言・PoC止まりで本番実装に至らない」「導入後の定着・改善サイクルが回らず、現場利用が形骸化する」といった、いわゆる"ラストワンマイル"における支援の断絶が、AI投資の成果創出を阻む大きな課題となっています。

こうした課題を構造的に解決するため、Forwardforceは、顧客の現場に深く入り込み、生成AI導入の「課題探索 ― PoC ― 本番実装 ― 運用定着」までを一気通貫で伴走支援する新たな専門家集団として、株式会社Dirbatoが培った生成AI実装ノウハウ・人材・実績を継承し、クライアントの確実な成果創出を実現することを目指しています。

ギブリーは、2023年春より企業向けの生成AI活用支援を開始し、3年間で累計1,000社以上のAX支援実績を有しています。さらに当社は、人的資本インテリジェンス、マーケティングDX、サイバーセキュリティなど複数領域のAIプラットフォーム事業をひとつのグループ内で統合的に展開し、のべ4,000社以上の支援実績を有する国内でも稀有な総合AIプレイヤーです。

こうした事業基盤を背景に、ギブリーは、生成AI・AIエージェントを単なるツール導入で終わらせず、企業の戦略・人材・組織・業務プロセスを一体として変革する独自のAI Enablementアプローチ（https://givery.co.jp/ai-enablement/）を提唱・実践し、日本企業のAX推進をリードしています。

Forwardforceの「現場伴走型・一気通貫の生成AI導入支援力」と、ギブリーが有する「グローバル最先端モデルの活用ノウハウ・幅広い導入実績に裏打ちされたAI導入の統合アプローチ」は、いずれも「生成AIを単なるツール導入で終わらせず、クライアントの業務・組織に深く根付かせ、確実な成果創出につなげる」という共通の思想に基づくものです。このような背景のもと、両社のケイパビリティを相互に掛け合わせることで、クライアント企業のAI導入をより強力に加速すべく、本提携を行うこととなりました。

■ 本提携の概要および今後の展望

本提携では、Forwardforceの現場伴走型・一気通貫の生成AI導入支援力と、ギブリーのグローバル最先端モデルの活用ノウハウ及びAI導入の統合的アプローチを掛け合わせ、クライアント企業のAX推進を強力に加速するための協力体制を構築・推進してまいります。

具体的には、Forwardforceが有する現場密着型の課題探索・実装・定着支援力と、ギブリーが有する最先端基盤モデルへの深い知見、及び1,000社を超えるAI活用支援実績に裏打ちされた実践的ノウハウを組み合わせることで、クライアント企業が最先端のAI技術を最速かつ確実に自社業務へ社会実装する共同提供モデルを構築します。

両社は、本提携を通じた取組みにより、生成AIを「導入して終わり」とするのではなく、クライアント企業の戦略・人材・組織・業務プロセスに深く根付かせ、持続的な成果創出につなげる支援体制を確立してまいります。

Forwardforce・ギブリーは、本提携を通じて、生成AIの実装・定着における日本企業のあらゆる課題に対する解決策を提供してまいります。今後も、両社の強みを生かした新たなサービス・プロダクトの共同開発、共同提案活動を積極的に推進し、日本企業のAI導入推進に貢献してまいります。

■ 会社概要

【株式会社Dirbato・株式会社Forwardforce】

所在地：東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー32階

代表取締役社長 金山 泰英

URL：https://www.dirbato.co.jp/

URL：https://www.forwardforce.co.jp/ (https://www.forwardforce.co.jp/)

【株式会社ギブリー】

所在地：東京都渋谷区南平台町15-13 帝都渋谷ビル7・8F

代表取締役社長：井手 高志

URL：https://givery.co.jp/