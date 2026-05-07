静岡・山梨・長野エリアの移住定住促進サポートの強化

株式会社みらいワークス

株式会社みらいワークス（本社：東京都港区、代表取締役社長 岡本 祥治、以下「当社」）は、「富士山・アルプス アライアンス」（*1）と連携した特設求人サイトを公開いたしました。「富士山・アルプス アライアンス」は株式会社静岡銀行（本店所在地：静岡県静岡市、頭取 八木 稔）、株式会社山梨中央銀行（本店所在地：山梨県甲府市、頭取 古屋 賀章）、株式会社八十二長野銀行（本店所在地：長野県長野市、頭取 松下 正樹）の3行が2025年3月に包括業務提携をして新たな事業展開として発足し、地域社会の持続的な成長に貢献しています。当社は「富士山・アルプス アライアンス」の移住検討者向けランディングページと連携した特設求人サイトを運営し、移住検討者の仕事の不安を解消することで、定住促進を支援します。

背景

近年、働き方の多様化やリモートワークの普及を背景に、「どこで働くか」に加え、「どこで生きるか」を重視する人が増えています。静岡・山梨・長野の3県は、豊かな自然環境と都市圏へのアクセスの良さを兼ね備え、暮らしやすさと働きがいの両立を実現できる立地から、移住地として高い人気を誇っています。（*2）

一方で、地方における深刻な人口減少と労働力不足は喫緊の課題です。当社は、地方転職マッチングプラットフォーム『Glocal Mission Jobs（GMJ）』（https://glocalmissionjobs.jp/）を運営し、地方中小企業が抱える経営課題の解消と、事業成長をけん引するプロフェッショナル人材を、経営幹部や後継者としてマッチング支援するとともに、地方の魅力の情報発信に取り組んでまいりました。また、静岡銀行、山梨中央銀行、八十二長野銀行の3行は、地域経済の担い手として、社会課題解決を通じた持続的な地域成長を推進しています。当社は、既存のパートナーである静岡銀行、八十二長野銀行に加え、新たに山梨中央銀行と2026年4月に副業プロ人材活用や正社員採用の強化における業務提携を締結しました。（*3）

このたび、地域企業と密接なネットワークを持つ金融機関3行と、当社の高度人材マッチングノウハウを融合させることで、首都圏への一極集中を緩和し、地方へ新たな人の流れを生み出す社会課題の解決に寄与するとともに、地域経済の活性化を推進してまいります。

特設サイト

『Glocal Mission Jobs（GMJ）』にて静岡・山梨・長野エリアに特化した特設サイトを開設いたしました。本特設サイトは、富士山・アルプス アライアンスが公開した移住検討者向け公式ランディングページ「静岡・山梨・長野で生きる。」（https://www.mt-fuji-alps-alliance-iju.shizuokabank.co.jp）と連携しています。

URL：https://glocalmissionjobs.jp/lp/mtfujialpsalliance

「富士山・アルプス 移住と暮らしフェア2026」出展のお知らせ

「富士山・アルプス アライアンス」が初めて移住フェアを開催。地域の経済と暮らしを長年支えてきた各銀行の専門部署や、現地で実際に活躍する先輩移住者たちが一堂に集結します。20 以上のブースを通じ、転職や住宅ローン、ライフプランニングまで、地方銀行ならではの「具体的で一歩踏み込んだ相談」に応えます。

当社は、移住×転職相談ブースを出展。『Glocal Mission Jobs（GMJ）』が3 行と連携し、移住サイトのご案内や優良求人のご紹介を通じ、移住転職をワンストップでご提案します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/16557/table/487_1_5ef851f0befd16e2a7f82098fd9981c0.jpg?v=202605070751 ]

*1 静岡銀行「静岡銀行・山梨中央銀行・八十二銀行が包括業務提携を締結」

https://www.shizuokabank.co.jp/news/20250327_Xrw/250327_NR1.pdf

*2 ふるさと回帰支援センター 「【2025年】移住希望地ランキング公開」

https://www.furusatokaiki.net/topics/press_release/p54118/

*3 この提携をもって、128の地域金融機関と地方転職・副業人材の活用を推進することとなります。

≪株式会社静岡銀行 概要≫

本店所在地：静岡県静岡市葵区呉服町1丁目10番地

代表者 ：代表取締役 頭取 八木 稔

資本金 ：908億円

設立年月日：1943年3月1日

≪株式会社山梨中央銀行 概要≫

本店所在地：山梨県甲府市丸の内一丁目 20 番 8 号

代表者 ：代表取締役 頭取 古屋 賀章

資本金 ：154億円

設立年月日：1941年12月1日

≪株式会社八十二長野銀行 概要≫

本店所在地：長野県長野市大字中御所字岡田 178 番地 8

代表者 ：代表取締役 頭取 松下 正樹

資本金 ：522億円

設立年月日：1931年8月1日



≪株式会社みらいワークス 概要≫

所在地 ：東京本社：東京都港区

その他事業所：関西支社／九州支社／東北支社

代表者 ：代表取締役社長 岡本祥治

設立 ：2012年3月

証券コード ：6563（東証グロース）

資本金 ：94,910千円（2025年12月31日時点）

ＵＲＬ ：https://www.mirai-works.co.jp/

事業内容 ：・プロフェッショナル人材事業

フリーランス・業務委託／副業・業務委託／正社員

登録プロフェッショナル96,000名、クライアント9,200社（2026年3月31日時点）

・コンサルティング事業

・実践型リスキリング事業

・オープンイノベーション事業

・地方創生事業

・サステナビリティ経営支援事業

https://mirai-works.co.jp/service/

子会社 ：Greenroom株式会社

https://greenroom.eco/