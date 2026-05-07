【並木街珈琲】初夏の訪れを感じる「2026年初夏の新メニュー」が5月12日(火)より登場！ ～海老とそら豆のパスタや、フレッシュブルーベリーのパンケーキなど期間限定で販売～

株式会社ジョイフル

ファミリーレストラン 「ジョイフル」 を運営する株式会社ジョイフル (本社：大分県大分市 代表取締役社長：穴見くるみ) は、カフェ業態である「並木街珈琲（ナミキノマチコーヒー）」（大分中島店・大分光吉店・大分別府店・博多の森店）にて、2026年初夏の新メニューを5月12日(火)15時より販売いたします。

今回のフェアでは、ぷりぷり食感の海老にアボカドとそら豆を合わせた、彩り豊かな「贅沢パスタ」が登場。 さらに、柔らかな牛ロースをメインに彩り野菜を添え、紫蘇（しそ）ジュレとバルサミコソースで爽やかに仕上げた一皿もお楽しみいただけます。看板商品のパンケーキからは、新鮮なブルーベリーとバナナを贅沢に盛り付け、アイスクリームを添えた新作が登場。 あつあつのパンケーキの上で、冷たいアイスがとろりと溶け出す至福の味わいをご堪能ください。

他にも、ソーダ、スムージー、紅茶と、気分に合わせて選べる爽やかなアイスドリンク3品を取り揃えました。

風薫る爽やかな季節、ぜひ並木街珈琲でゆっくりとした安らぎのひとときをお過ごしください。

【並木街珈琲 初夏の限定メニュー ～ フード】

*お食事（デザートを含む）をご注文の方は、ドリンク100円引き（税込110円引き）でご注文いただけます。

◆「ぷりぷり海老のスパゲッティジェノベーゼ」：1,690円（税込1,859円）

ぷりぷり食感の海老に、アボカドやそら豆の爽やかな彩り。ガーリックを効かせた、バジル風味の贅沢なスパゲッティです。

＜サラダのドレッシング・スープは下記よりお選びいただけます＞

●ドレッシング：カンキツまたは野菜すりおろし ●スープ：ミネストローネまたはカボチャのポタージュ

◆「牛ロースのカットステーキ～紫蘇ジュレとバルサミコソース」：1,790円（税込1,969円）

柔らかな牛ロースに、紫蘇ジュレとバルサミコ。ポテトの甘みにトマトとそら豆を散らし、ラぺとピクルスを添えた彩り豊かな初夏の一皿。

＜サラダのドレッシングおよびスープは下記よりお選びいただけます＞

●ドレッシング：カンキツまたは野菜すりおろし ●スープ：ミネストローネまたはカボチャのポタージュ※パンはライスに変更できます。※お肉に関しては圧着肉を使用したものです。

【並木街珈琲 初夏の限定メニュー ～ スイーツ＆ドリンク】

◆「ブルーベリーとバナナのパンケーキ」

・単品：1,690円（税込1,859円） ・ドリンクセット：1,790円（税込1,969円）

季節限定の看板商品、今回はたっぷり盛り付けたフレッシュブルーベリーに、バナナを添えたパンケーキの登場です。温かい生地と冷たいアイスが溶けあう、至福のコンビネーションです。

★ドリンクセットのドリンクは以下メニューよりお選びいただけます★

「ブレンド珈琲」・「アメリカン珈琲」・「アイス珈琲」・「カフェラテ（HOT/ICE）」・「ダージリン（HOT/ICE）」

◆「ブルーベリーのクリームソーダ」：890円（税込979円）・セット：790円（税込869円）

フレッシュブルーベリーの果肉がたっぷり入った、子供から大人まで喜ばれるクリームソーダ。

◆「ブルーベリースムージー」：890円（税込979円）・セット：790円（税込869円）

鮮やかな色合いが可愛い！デザート感覚で味わっていただきたいベリースムージー。

◆「初夏のレモンティークーラー」：730円（税込803円）・セット：630円（税込693円）

レモン本来の味が際立つレモネードシロップと紅茶をあわせた爽やかな味わいのドリンクです。

【テイクアウトメニュー】※テイクアウト商品の価格には容器代が含まれています。

「ブルーベリーのクリームソーダ」

930円（税込1,004円）

「ブルーベリースムージー」

930円（税込1,004円）

「初夏のレモンティークーラー」

760円（税込820円）

【並木街珈琲 各店舗のご案内】

「並木街珈琲」は、家族や友人と、楽しく食事をしながら語り合ったり、一人でのんびり過ごしたり、

気の合う仲間や地域の人と集まったり。

カフェタイムはもちろん、モーニングやランチ、夜になれば軽く一杯…と、さまざまなシーンに応じてご利用いただけるお店です。

「並木街珈琲 大分中島店」

大分県大分市碩田町2-1-36

「並木街珈琲 大分光吉店」

大分県大分市宮崎字天神目897-1

「並木街珈琲 大分別府店」

大分県別府市浜町10-1（グッドイン別府1F）

「並木街珈琲 博多の森店」

福岡県福岡市博多区東平尾1丁目182-1

◆「並木街珈琲」の最新メニューはこちらから

https://namikinomachi.joyfull.co.jp/

※写真は全てイメージです。

※テイクアウト商品の価格には容器代が含まれています。

※メニューの付け合わせの野菜等は変更になる場合がございます。

※食器は変更になる場合がございます。

※調理器具、食器類は同一のものを使用しており、本来メニューに含まれないアレルギー物質が意図せず混入する場合がございます。

※一部店舗では販売時間が異なります。

会社概要

・会社名 ： 株式会社ジョイフル

・本社所在地 ： 〒870-0141大分県大分市三川新町一丁目1番45号

・代表取締役社長 ： 穴見 くるみ

・事業内容： ファミリーレストラン「ジョイフル」のチェーン展開等