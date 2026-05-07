VTuberプロジェクト「にてぃも」より第一期生デビュー！！

合同会社Abelia

にてぃもプロジェクトから第一期生『羽錵（うか）』がデビュー！

2026年5月9日（土）18時から初配信します！

VTuberプロジェクト「にてぃも」から、第一期ライバーがデビューいたしました。

ライバーのX（旧Twitter）での活動は、本日2026年5月7日（木）より始動します。

今後、X（旧Twitter）やYouTubeなどの配信プラットフォームで活発に活動してまいります。

▼ティザー動画はこちら▼

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=YonJqaPztHs ]

▼初配信はこちら▼

https://youtube.com/live/5Q5BZg7xqd8?feature=share

ライバー紹介

羽錵(uka)

【プロフィール】

キラキラしたものがだーいすきな「だてんし」。

天界に住んでいたが訳あって人間界に堕ちた。

戻りたくないためこちらで生活をしている。

好奇心旺盛で直感的な性格。立派なゲーマーとキラキラアイドル目指して活動🎶

誕生日：11月05日

年齢：年齢不詳(お酒は飲めるよ～)

身長：153cm

お母様：@yo_865

▼X：https://x.com/uka_nitimo_

▼YouTube：https://www.youtube.com/@uka_nitimo

配信について

デビュー配信の5月9日（土）より、以下にて配信を予定しております。

※企画内容などは予告なく変更になる場合がございます、あらかじめご了承ください。

▼5月9日（土）18時～ デビュー配信

https://youtube.com/live/5Q5BZg7xqd8?feature=share

▼5月9日（土）20時～ 初ゲーム配信

https://youtube.com/live/isqlwG2BE88?feature=share

▼5月10日（日）18時～ ゲーム配信

※詳しい配信内容などライバーのXなどをご確認ください

プロジェクト概要

プロジェクト名：にてぃも - nitimo -

目的：VTuberを核としたIP創出、継続的なコンテンツ制作・配信、グッズの展開など

主な展開領域：YouTube配信（ゲーム・歌・企画）、オリジナルコンテンツ制作、

グッズ・EC販売、コラボ・タイアップ施策

にてぃも【公式】：https://x.com/ni_ti_mo_

公式サイト：https://www.abelia-llc.com/nitimo

■合同会社Abeliaについて

CEO：山本 優樹

事業内容：タレントマネジメント、動画・ライブ配信制作、SNS運用・コンサル

設立：2025年8月15日

所在地：神奈川県横浜市西区浅間町1-4-3

企業：https://www.abelia-llc.com/