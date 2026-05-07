VTuberプロジェクト「にてぃも」より第一期生デビュー！！
にてぃもプロジェクトから第一期生『羽錵（うか）』がデビュー！
2026年5月9日（土）18時から初配信します！
VTuberプロジェクト「にてぃも」から、第一期ライバーがデビューいたしました。
ライバーのX（旧Twitter）での活動は、本日2026年5月7日（木）より始動します。
今後、X（旧Twitter）やYouTubeなどの配信プラットフォームで活発に活動してまいります。
▼ティザー動画はこちら▼
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=YonJqaPztHs ]
▼初配信はこちら▼
https://youtube.com/live/5Q5BZg7xqd8?feature=share
ライバー紹介
羽錵(uka)
【プロフィール】
キラキラしたものがだーいすきな「だてんし」。
天界に住んでいたが訳あって人間界に堕ちた。
戻りたくないためこちらで生活をしている。
好奇心旺盛で直感的な性格。立派なゲーマーとキラキラアイドル目指して活動🎶
誕生日：11月05日
年齢：年齢不詳(お酒は飲めるよ～)
身長：153cm
お母様：@yo_865
▼X：https://x.com/uka_nitimo_
▼YouTube：https://www.youtube.com/@uka_nitimo
配信について
デビュー配信の5月9日（土）より、以下にて配信を予定しております。
※企画内容などは予告なく変更になる場合がございます、あらかじめご了承ください。
▼5月9日（土）18時～ デビュー配信
https://youtube.com/live/5Q5BZg7xqd8?feature=share
▼5月9日（土）20時～ 初ゲーム配信
https://youtube.com/live/isqlwG2BE88?feature=share
▼5月10日（日）18時～ ゲーム配信
※詳しい配信内容などライバーのXなどをご確認ください
プロジェクト概要
プロジェクト名：にてぃも - nitimo -
目的：VTuberを核としたIP創出、継続的なコンテンツ制作・配信、グッズの展開など
主な展開領域：YouTube配信（ゲーム・歌・企画）、オリジナルコンテンツ制作、
グッズ・EC販売、コラボ・タイアップ施策
にてぃも【公式】：https://x.com/ni_ti_mo_
公式サイト：https://www.abelia-llc.com/nitimo
■合同会社Abeliaについて
CEO：山本 優樹
事業内容：タレントマネジメント、動画・ライブ配信制作、SNS運用・コンサル
設立：2025年8月15日
所在地：神奈川県横浜市西区浅間町1-4-3
企業：https://www.abelia-llc.com/