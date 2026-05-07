VTuberプロジェクト「にてぃも」より第一期生デビュー！！

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合同会社Abelia

にてぃもプロジェクトから第一期生『羽錵（うか）』がデビュー！


2026年5月9日（土）18時から初配信します！



VTuberプロジェクト「にてぃも」から、第一期ライバーがデビューいたしました。



ライバーのX（旧Twitter）での活動は、本日2026年5月7日（木）より始動します。


今後、X（旧Twitter）やYouTubeなどの配信プラットフォームで活発に活動してまいります。



▼ティザー動画はこちら▼


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=YonJqaPztHs ]



▼初配信はこちら▼


https://youtube.com/live/5Q5BZg7xqd8?feature=share


ライバー紹介




羽錵(uka)

【プロフィール】


キラキラしたものがだーいすきな「だてんし」。


天界に住んでいたが訳あって人間界に堕ちた。


戻りたくないためこちらで生活をしている。


好奇心旺盛で直感的な性格。立派なゲーマーとキラキラアイドル目指して活動🎶



誕生日：11月05日


年齢：年齢不詳(お酒は飲めるよ～)


身長：153cm



お母様：@yo_865



▼X：https://x.com/uka_nitimo_


▼YouTube：https://www.youtube.com/@uka_nitimo





配信について



デビュー配信の5月9日（土）より、以下にて配信を予定しております。


※企画内容などは予告なく変更になる場合がございます、あらかじめご了承ください。



▼5月9日（土）18時～　デビュー配信


　https://youtube.com/live/5Q5BZg7xqd8?feature=share


▼5月9日（土）20時～　初ゲーム配信


　https://youtube.com/live/isqlwG2BE88?feature=share


▼5月10日（日）18時～　ゲーム配信



※詳しい配信内容などライバーのXなどをご確認ください





プロジェクト概要


プロジェクト名：にてぃも - nitimo -


目的：VTuberを核としたIP創出、継続的なコンテンツ制作・配信、グッズの展開など


主な展開領域：YouTube配信（ゲーム・歌・企画）、オリジナルコンテンツ制作、


　　　　　　　グッズ・EC販売、コラボ・タイアップ施策


にてぃも【公式】：https://x.com/ni_ti_mo_


公式サイト：https://www.abelia-llc.com/nitimo



■合同会社Abeliaについて


CEO：山本 優樹


事業内容：タレントマネジメント、動画・ライブ配信制作、SNS運用・コンサル


設立：2025年8月15日


所在地：神奈川県横浜市西区浅間町1-4-3


企業：https://www.abelia-llc.com/