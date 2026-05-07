【新宿高島屋】新宿タカシマヤ タイムズスクエア×ポムポムプリン 30周年記念コラボレーション企画を実施

株式会社高島屋

■2026年5月8日（金）～6月6日（土） ■新宿タカシマヤ タイムズスクエア

新宿タカシマヤ タイムズスクエアは、本年10月4日に、開店30周年を迎えます。これに際して、30周年を記念したイベント開催や商品の販売などを今後予定しておりますが、5月8日（金）から6月6日（土）までの期間、同じく本年30周年を迎えた株式会社サンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」とコラボレートした企画を実施いたします。

※「ポムポムプリン」とは・・・こげ茶色のベレー帽がトレードマークの、ゴールデンレトリバーの男のコ。のんびり屋で、好きな言葉は「おでかけ」。嫌いな言葉は「おるすばん」。くつ集めが趣味。

【新宿タカシマヤ タイムズスクエア×ポムポムプリン コラボレーション企画の概要】

ポムポムプリンPOP UP SHOP

■５月８日（金）～19日（火）

■新宿高島屋４階ハンズ側エスカレーター前

新宿タカシマヤ タイムズスクエア×ポムポムプリンのコラボレート商品をはじめ、ポムポムプリンの30周年記念グッズなどを販売いたします。

※混雑時は整理券を配布し、入場制限を行う場合がございます。

※画像はすべてイメージです。

ミニトートバッグ 新宿高島屋限定 ポムポムプリン 2,970円

フラットポーチ 新宿高島屋限定 ポムポムプリン 1,760円

2連アクリルキーホルダー 新宿高島屋限定 ポムポムプリン 880円

オリジナルショッパー

■５月８日（金）～ なくなり次第終了させていただきます。

■新宿高島屋地下１階から11階までのフロアで、1回のお会計で税込2,000円以上お買上げのお客様に先着でお渡しいたします。

※画像はイメージです。

※対象外の売場がございます。

※専門店エリアは除きます。

スタンプラリー

■５月８日（金）～ スタンプラリー台紙がなくなり次第終了させていただきます。

９階サンリオショップまたは４階ポムポムプリンPOP UP SHOP（5月8日～19日）で税込3,000円以上お買上げのお客様に、先着でオリジナルスタンプラリー台紙をお渡しいたします。

ポムポムプリンを探して新宿タカシマヤ タイムズスクエアを巡ってお楽しみください。

※画像は、スタンプラリー台紙のイメージです。

ステッカープレゼント

■５月13日（水）～ なくなり次第終了させていただきます。

■12～14階レストランズ パーク

税込1,000円以上ご飲食いただいたお客様に、１回のお会計につき１枚オリジナルステッカーをプレゼントいたします。全３種類。ステッカーのデザインはお選びいただけません。

※画像はイメージです。

フォトスポット ～ねころびプリンに会いに行こう！～

■５月13日（水）～6月6日（土）

■13階テラス・ホワイトガーデン入口（「セストセンソ」横）

ポムポムプリンとお友だち（マフィン、スコーン、ベーグル）がゴロゴロのんびり過ごしています。一緒に写真を撮ってお楽しみください。

ポムポムプリン 特別ステージ

■５月31日（日）＜一部座席予約制＞

■新宿高島屋１階JR口特設会場（屋外）

新宿タカシマヤ タイムズスクエアとポムポムプリンは、今年ともに30周年。一緒にこのアニバーサリーイヤーをお祝いするために、ポムポムプリンが遊びにきます。

※スケジュール等詳細は、今後、新宿高島屋WEBサイトに掲載いたします。

※詳しくはこちらをご覧ください。

https://www.takashimaya.co.jp/shinjuku/topics/2_1_20260417150158

※品数には限りがございます。売切れの節はご容赦願います。

※このプレスリリースの情報は５月７日（木）午後2時時点のものです。予告なく内容が変更となる場合がございます。

※お問い合わせ：TEL03-5361-1111（新宿高島屋 代表）