【Dior】ディオール メゾンより「ディオリビエラ」コレクションが登場

クリスチャン・ディオール合同会社(C) JEAN-MARIE BINET

ジョナサン・アンダーソンが大切にする瑞々しい生命力を追求し、ディオール メゾンの「ディオリビエラ」コレクションは、輝きに満ちた新作として生まれ変わりました。

クリスチャン・ディオールの自然界と芸術への情熱に、繊細なオマージュを捧げる「ディオール アラベスク」プリントは、アーティストのクリスチャン・ベラール*が『VOGUE』誌のために制作した作品を再解釈しました。そこには、花とフェミニンなデザインで構成された、息をのむようなシュルレアリスム的なブーケが描かれています。この魅惑的なモチーフは、プレートやカップなどのテーブルウェアやノートブック、そして繊細な刺繍が施されたスローやクッションを彩ります。今シーズン復活を遂げるパラソルやデッキチェアといったガーデンファニチャーも、このデザインで彩られています。

グラフィカルなインパクトとエレガンスを兼ね備えたグラスは、「エスカル ア ポルトフィーノ」の香水ボトルからインスピレーションを得ており、パステルカラーやスモーキーな色合いで展開されます。一方、「カナージュ プロヴァンス」トレイには、クリスチャン・ディオールが愛したピンクとグレーがあしらわれています。ウォーターボトルやマグカップには、繊細なリボンがアクセントとなったメダリオンが施されています。

このユニークなコレクションは、卓越した職人技が生み出した4つの類まれなクリエイションにより完成されます。その中には、1798年創業の「マニュファクチュール デ エモー ドゥ ロンウィ」とのコラボレーションにより制作された3つの陶器モデルも含まれています。

陽気な日々への序章として構想された、軽やかさに満ちた喜びの体験です。

*この多才な芸術家は、創設者でありクチュリエでもあるクリスチャン・ディオールの最も親しい友人の一人でした。彼は、メゾンの創設当初から、30モンテーニュや「コリフィシェ」ブティックの装飾に積極的に携わっていました。

(C) JEAN-MARIE BINET(C) JEAN-MARIE BINETジュースグラスセット \56,000カクテルグラスセット \54,000スクエアクッション \210,000スモールボックス \430,000

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