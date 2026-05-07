「静岡・山梨・長野で生きる。」富士山・アルプス アライアンス、移住検討者向けランディングページを公開

株式会社山梨中央銀行

山梨中央銀行（頭取 古屋 賀章）、静岡銀行（頭取 八木 稔）、八十二長野銀行（頭取 松下 正樹）は、静岡県、山梨県、長野県の3県における移住検討者向けランディングページ（以下、LP）を公開しました。

本LPでは、「静岡・山梨・長野で生きる。」をコンセプトに、仕事・住まい・コミュニティに関する情報を一体的に発信し、移住検討から具体的な行動までをワンストップで支援します。

＜公式LP＞ https://www.mt-fuji-alps-alliance-iju.shizuokabank.co.jp

LP公開の背景

・近年、働き方の多様化やリモートワークの普及を背景に、「どこで働くか」に加え、「どこで生きる

か」を重視する人が増えています。

・静岡・山梨・長野の3県は、首都圏へのアクセスの良さと豊かな自然環境を兼ね備え、多様な産業や

暮らし方が共存する魅力あるエリアです。

・富士山・アルプス アライアンスは、こうした3県の魅力を横断的に発信し、移住検討者が仕事・住ま

い・地域との関わり方を具体的にイメージできるよう、本LPを公開しました。

LPの主な内容

（１）移住生活費シミュレーション

（２）3県の求人情報

（３）3行による移住応援ローンの紹介

（４）移住に役立つ各種情報コンテンツ

※求人情報は、株式会社みらいワークスが運営する「Glocal Mission Jobs（GMJ）」内の特設ページ

（https://glocalmissionjobs.jp/lp/mtfujialpsalliance）へ遷移して閲覧できます。