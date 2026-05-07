「富士山・アルプス アライアンス」移住応援ローン100億円突破！

株式会社山梨中央銀行

株式会社山梨中央銀行（頭取 古屋 賀章）、株式会社静岡銀行（頭取 八木 稔）、株式会社八十二長野銀行（頭取 松下 正樹）は、「富士山・アルプス アライアンス」における移住促進プロジェクトの一環として取り組んでいる「移住応援ローン」について、累計実行額が100億円を突破しました。

本ローンは、移住促進プロジェクトの第1弾として2025年7月の取扱開始以降、順調に利用が拡大し、これまでに350人以上の移住者の住まいや資金面を支援してきました。

また、本日公開した移住検討者向けランディングページと合わせ、情報提供から資金面の支援まで一体的にサポートすることで、移住検討から実現に至るまで切れ目ない支援を実践していきます。

今後も、移住検討者の多様なニーズに対応した金融サービスの提供を通じて、3県への移住促進と地域の活性化に取り組んでまいります。

移住応援ローンの主な特長

（１）勤続年数による制限なし

移住に伴う就業・転職が生じてもご利用いただけるよう、勤続年数に関する審査要件を設けてい

ません。

（２）返済開始時期の選択が可能

・移住直後の生活の変化に配慮し、返済開始時期を選択できます。

・ローンの借入後、最長5年間、利息のみの支払いとすることができます。

（３）旧居の売却を住み替え後に設定可能

住み替えまでに旧居を売却されていなくてもお借入れ可能です

※総合的な審査により、旧居売却後のご融資とさせていただく場合があります。