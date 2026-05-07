【Dior】ディオール メゾンによる「オート ウェルネス」コレクションが新たに登場
クリスチャン・ディオール合同会社
(C) BETINA DU TOIT
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「カナージュ」ボトル \34,000
「カナージュ」ヨガブロック \27,500
「カナージュ」レジスタンスバンド セット \78,000
【お問合せ先】
(C) BETINA DU TOIT
個々人の充足感へオマージュを捧げた、コーデリア・ドゥ・カステラーヌによる「オート ウェルネス」コレクションは、スポーツとウェルビーイング*に特化したアイテムが揃います。本コレクションは、軽い運動、マインドフルネス、そして、睡眠という3つの柱を中心に考案されたルーティンで構成されます。
快適さと、メゾンの象徴的なモチーフであるグラフィカルなデザインの「カナージュ」を組み合わせ、ブルーとアイボリーのカラーパレットで登場します。
フィットネスセットには、3つのゴムバンドやヨガブリックが含まれ、運動の美学を祝福します。そして、ヨガマット、ピラティスマット、魅力的なウォーターボトルがこのセットを完成させます。この穏やかなひとときを延長線上には、ウェルネスに必要不可欠なシルクのピローケースとスリープマスクも登場します。究極のサプライズとして登場する、「5 ミニッツ ジャーナル」は、思考力を刺激する問いと、インスピレーションを与えるクオートの数々によって、集中力を高め、心を養うための招待状となります。
これらのアクセサリーはすべて、喜びと自由、すなわち、活力みなぎる瞬間のために考案されています。
*パルファン・クリスチャン・ディオールとのコラボレーションにより、これらのアイテムは、提携スパやホテルにおけるディオール ウェルネスのエクスペリエンスを彩ります。一部のアイテムはディオールブティックおよび公式オンラインブティック(https://x.gd/8dqyq)、ならびにディオール スパで特別に展開されます。
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「カナージュ」ボトル \34,000
「カナージュ」ヨガブロック \27,500
「カナージュ」レジスタンスバンド セット \78,000
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