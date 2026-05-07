【ブルガリ】ハドソン・ウィリアムズがニューヨークで開催されたメットガラでブルガリを纏う

ブルガリ・ジャパン合同会社Getty Images

2026年5月6日（ニューヨーク、アメリカ） - 俳優のハドソン・ウィリアムズがニューヨークで開催されたメットガラにブルガリを着用して出席しました。ハドソンは、ハイジュエリーのダイヤモンド ネックレスとダイヤモンド リング、そしてブラックアセテート&スモークカラーレンズのレクタングルシルエットが特徴の「ビー・ゼロワン」のサングラスを合わせました。テンプルには、アイコニックなリングにインスパイアされた装飾があしらわれています。

GABRIELE DI MARTINO

着用商品

ネックレス PT x DIA

リング WG x DIA「セルペンティ ヴァイパー」ピアス WG x DIA「ビー・ゼロワン」サングラス

お問い合わせ先：ブルガリ・ジャパン 0120-030-142 https://www.bulgari.com/ja-jp/

#ブルガリ

#bvlgari