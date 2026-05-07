５月10日は黒糖の日

沖縄県黒砂糖協同組合

沖縄県の「令和8年度沖縄黒糖販路拡大推進事業」の一環として、沖縄県黒砂糖協同組合（本社：沖縄県那覇市、代表理事：上原直彦）と公益財団法人流通経済研究所沖縄営業所（営業所：沖縄県那覇市、沖縄営業所長：吉間めぐみ）は、沖縄県含みつ糖対策協議会が制定した５月10日（黒糖の日）に沖縄県内にて、セレモニー等のイベントを実施いたします。本イベントは、沖縄県内の皆様に「黒糖の日」を周知することで、沖縄黒糖の消費拡大を促進することを目的に開催いたします。

本年はサンエー那覇メインプレイスにて、セレモニーやラジオ公開放送、ステージライブ、県内外の事業者による沖縄黒糖・沖縄黒糖使用商品の販売を実施いたします。本イベントを皮切りとした、９月６日（黒の日）までの販売促進期間を通じて、沖縄県内における沖縄黒糖の認知拡大と消費喚起に取り組んでまいります。

実施日時・場所

５月10日（日）10:00~18:00

サンエー那覇メインプレイス １階中央コート

（住所：沖縄県那覇市おもろまち４丁目４-９）

実施内容

オープニングセレモニー（10時30分～11時00分）

ラジオ公開放送（13時00分～15時30分）

アフターステージ（15時35分～17時30分）

沖縄黒糖オブ・ザ・イヤー（試食&投票：10時00分～17時00分、PRタイム：12時30分～12時45分）

沖縄黒糖・沖縄黒糖使用商品の販売（10時00分～18時00分）

オープニングセレモニー

沖縄県含みつ糖対策協議会の会長の喜屋武盛人氏はじめ、各製糖工場関係者が、沖縄黒糖の更なる発展を祈念し、30kgブロックの新糖を使って黒糖割を行います。（以下、昨年度の様子）

ラジオ公開放送

当日会場では、ラジオ沖縄の出張公開生放送を実施いたします。かーなー（羽地 奏絵）となみなみ（桃原 菜美花）による2人組音楽ユニット「いーどぅし」、現役ハルサーミュージシャン「アイモコ」によるライブ、ゲストに賀数仁然さんをお迎えしたトークをお届けいたします。また、出展ブースへの参加企業と黒糖商品のレポートも行ないます。盛りだくさんの内容をぜひお楽しみください。

アフターステージ

「いーどぅし」や「アイモコ」によるライブや、沖縄のカラオケ軍団「わいわい団」による歌の祭典 黒糖の日スペシャルなど、沖縄黒糖を盛り上げるステージコンテンツを予定しております。締めくくりには、「沖縄黒糖オブ・ザ・イヤー」（下記）の表彰式を実施します。昨年度は波照間島が優勝しており、本年度はどの島産が受賞するのか注目が集まります。

沖縄黒糖オブ・ザ・イヤー

「沖縄黒糖オブ・ザ・イヤー」は、イベント冒頭より来場者から人気投票を受け付けます。12時30分頃からは、ステージにて離島８島の黒糖の人気No.1を決定する「沖縄黒糖オブ・ザ・イヤー」2026年チャンピオンを目がけ、各製糖工場の代表が自慢の黒糖の魅力をPRいたします。皆様の積極的なご投票をお待ちしております。

出店事業者と主な販売商品（順不同）

沖縄県黒砂糖協同組合：八島黒糖、各島のかちわり黒糖小袋、沖縄黒糖Ｔシャツ等

三幸食品株式会社：多良間ジェラート黒糖、黒糖アイス等

The Sinmay：生黒糖ラテ等

竹商事 具志堅商店：黒糖アガラサー、黒糖わらびもち、黒糖かりんとう等

米屋株式会社：沖縄黒糖羊羹、黒糖まんじゅう等

株式会社丸玉：タンナファークルー等

島ジェラートMAON：黒糖キャラメルソフトクリーム等

バードランドカフェ：米粉のシフォンケーキはてるま黒糖、米粉のカステラはてるま黒糖等

brown sugar cafe KAFLO：黒糖豆腐プリン

■沖縄黒糖について

沖縄黒糖は、限定された製糖工場（8つの離島工場）で生産される含みつ糖の代表的なもので、さとうきびの搾り汁をそのまま煮沸濃縮し、加工しないで冷却して製造しています。糖分の他にカリウム、カルシウム、鉄等多くのミネラル成分を豊富に含み、特有の香りが特徴です。沖縄の伝統的な家庭料理から昨今では、スイーツや飲料など幅広く取り入れられています。

■情報発信について

沖縄黒糖の情報発信に取り組んでおり、沖縄県黒砂糖協同組合のウェブサイト、TikTok、インスタグラム、YouTube、フェイスブック、Xにて、沖縄黒糖情報や沖縄黒糖を使用した新商品の情報をご覧いただけます。

ウェブサイト：沖縄県黒砂糖協同組合(https://www.okinawa-kurozatou.or.jp/)

TikTok：https://www.tiktok.com/@okinawa.kokuto

インスタグラム：https://www.instagram.com/okinawa.kokuto/

YouTube：沖縄県黒砂糖協同組合okinawa-kurozatou - YouTube(https://www.youtube.com/channel/UCLjadZKo-oSv0_-gBqmHjlg/featured)

Facebook：https://www.facebook.com/okinawa.kokuto/

X：https://x.com/bokukokuto

■取材の申込

本件に関する取材の申込は５月8日（金）17時までに、沖縄県黒砂糖協同組合または公益財団法人流通経済研究所の以下のお問い合わせ先まで電話またはメールでご連絡ください。

本件に関するお問い合わせ先

■沖縄県黒砂糖協同組合 沖縄県那覇市古波蔵1-24-27 沖縄畜産振興センター1階

担当：宇良（うら）、伊地（いち）

TEL 098-851-8188 FAX 098-851-8877 MAIL 下記QRコードよりご連絡ください。

◀沖縄県黒砂糖協同組合メールアドレス

■公益財団法人流通経済研究所 沖縄営業所 沖縄県那覇市久茂地1-1-1 ９階

担当：吉間（よしま）、盛（もり）、高橋（たかはし）

TEL 03-5213-4534 FAX 03-5276-5457 MAIL 下記QRコードよりご連絡ください。

◀公益財団法人流通経済研究所メールアドレス