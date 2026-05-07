「５月10日は黒糖の日」のPR

沖縄県黒砂糖協同組合

沖縄県黒砂糖協同組合（本社：沖縄県那覇市、代表理事：上原直彦）と公益財団法人流通経済研究所（本社：東京都千代田区、理事長：加藤弘貴）は５月10日（日）に沖縄を発着する便を運航する航空会社（5社）に沖縄黒糖を提供し、航空会社より、搭乗者への無償配布を実施し、PR活動を致します。

沖縄にいらっしゃる観光客を始め、各航空会社の沖縄発着路線を利用される消費者の方々へ『５月10日が黒糖の日』であることを周知することを目的に、無償で沖縄黒糖（純黒糖）の個包装の配布を実施いたします。※5月10日が沖縄黒糖の日であることは沖縄県含蜜糖対策協議会で制定しており、また一般社団法人日本記念日協会にて記念日登録されています。

尚、こちらのPRについては沖縄総合事務局の「令和８年度沖縄黒糖販売力強化支援事業」の一環で実施いたします。

実施日

５月10日（日）

配布予定航空会社と配布場所・方法

日本航空株式会社：那覇空港出発便搭乗ゲート、ラウンジでの設置

全日本空輸株式会社：ANA出発カウンター、ラウンジ等での設置

日本トランスオーシャン航空株式会社：運航便全便でのCAによる配布

琉球エアーコミューター株式会社：運航便全便の搭乗口付近での設置

株式会社ソラシドエア：運航便全便でのCAによる配布

※天候や運航状況等により、配布場所・方法が変更となる場合があります。

配布予定個数

合計 44,170 個

配布予定沖縄黒糖

多良間島産黒糖個包装

■沖縄黒糖について

沖縄黒糖は、限定された製糖工場（8つの離島工場）で生産される含みつ糖の代表的なもので、さとうきびの搾り汁をそのまま煮沸濃縮し、加工しないで冷却して製造しています。糖分の他にカリウム、カルシウム、鉄等多くのミネラル成分を豊富に含み、特有の香りが特徴です。沖縄の伝統的な家庭料理から昨今では、スイーツや飲料など幅広く取り入れられています。

■情報発信について

沖縄黒糖の情報発信に取り組んでおり、沖縄県黒砂糖協同組合のウェブサイト、TikTok、インスタグラム、YouTube、フェイスブック、Xにて、沖縄黒糖情報や沖縄黒糖を使用した新商品の情報をご覧いただけます。

ウェブサイト：沖縄県黒砂糖協同組合(https://www.okinawa-kurozatou.or.jp/)

TikTok：https://www.tiktok.com/@okinawa.kokuto

インスタグラム：https://www.instagram.com/okinawa.kokuto/

YouTube：沖縄県黒砂糖協同組合okinawa-kurozatou - YouTube(https://www.youtube.com/channel/UCLjadZKo-oSv0_-gBqmHjlg/featured)

Facebook：https://www.facebook.com/okinawa.kokuto/

X：https://x.com/bokukokuto

■取材の申込

本件に関する取材の申込は５月8日（金）17時までに、沖縄県黒砂糖協同組合または公益財団法人流通経済研究所の以下のお問い合わせ先まで電話またはメールでご連絡ください。

本件に関するお問い合わせ先

■沖縄県黒砂糖協同組合 沖縄県那覇市古波蔵1-24-27 沖縄畜産振興センター1階

担当：宇良（うら）、伊地（いち）

TEL 098-851-8188 FAX 098-851-8877 MAIL 下記QRコードよりご連絡ください。

◀沖縄県黒砂糖協同組合メールアドレス

■公益財団法人流通経済研究所 沖縄営業所 沖縄県那覇市久茂地1-1-1 ９階

担当：吉間（よしま）、盛（もり）、高橋（たかはし）

TEL 03-5213-4534 FAX 03-5276-5457 MAIL 下記QRコードよりご連絡ください。

◀公益財団法人流通経済研究所メールアドレス