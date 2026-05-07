BIM/CIM講演会2026東京

一般財団法人建設物価調査会

一般財団法人建設物価調査会（本部：東京都中央区日本橋大伝馬町11‐8 理事長：白土昌則）は、BIM/CIM講演会2026東京を2026年6月5日（金）に開催（一般社団法人Civilユーザ会と共催）します。この講演会は、これからBIM/CIMに関わる方やBIM/CIMを推進していく方が、理解を深める内容になります。

開催について

令和5年度からのBIM/CIM原則適用から３年が経過し、現在は「維持管理」分野での活用・検討が本格化しつつあります。本講演会では、「BIM/CIMのこれから」などをテーマに開催いたします。BIM/CIMにご関心をお持ちの皆様のご参加を心よりお待ちしております。

イベントの詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/181525/table/3_1_c451e9bb43223bb9d75326d97bf045b3.jpg?v=202605070651 ]

プログラム・内容

・BIM/CIM概論とマネジメント

・BIM/CIM積算の現状

・官民連携のチャレンジ（埋設編）

など、詳しくはお申込みサイトをご覧ください。

参加方法

- 参加定員：100名（先着順）- 参加申込お申し込みはこちら（※アンケートのご協力をお願いします。）https://www.i-buhinget.com/index.php?dispatch=pages.view&page_id=57(https://www.i-buhinget.com/index.php?dispatch=pages.view&page_id=57)

2026年度 全国開催予定

大阪（8月7日）、福島（9月8日）、名古屋（9月30日）、徳島（10月8日）

鹿児島（10月23日）、新潟（11月11日）、札幌（11月26日）、盛岡（12月11日）

広島（12月17日）

その他（有料講座のご案内）

・東京都市大学主催「BIM/CIM塾」（東京会場）

これまで開催しておりました「CIM塾」東京会場が、東京都市大学主催の「BIM/CIM塾」として新た

にスタートいたします。

お申し込み・詳細はこちら

https://cim-cug.jp/news/view.php?iid=714

お問い合わせ

一般財団法人建設物価調査会

企画開発課

kikaku@kensetu-bukka.or.jp