BIM/CIM講演会2026東京
一般財団法人建設物価調査会
[表: https://prtimes.jp/data/corp/181525/table/3_1_c451e9bb43223bb9d75326d97bf045b3.jpg?v=202605070651 ]
- 参加定員：100名（先着順）
- 参加申込
お申し込みはこちら（※アンケートのご協力をお願いします。）
https://www.i-buhinget.com/index.php?dispatch=pages.view&page_id=57(https://www.i-buhinget.com/index.php?dispatch=pages.view&page_id=57)
一般財団法人建設物価調査会（本部：東京都中央区日本橋大伝馬町11‐8 理事長：白土昌則）は、BIM/CIM講演会2026東京を2026年6月5日（金）に開催（一般社団法人Civilユーザ会と共催）します。この講演会は、これからBIM/CIMに関わる方やBIM/CIMを推進していく方が、理解を深める内容になります。
開催について
令和5年度からのBIM/CIM原則適用から３年が経過し、現在は「維持管理」分野での活用・検討が本格化しつつあります。本講演会では、「BIM/CIMのこれから」などをテーマに開催いたします。BIM/CIMにご関心をお持ちの皆様のご参加を心よりお待ちしております。
イベントの詳細
[表: https://prtimes.jp/data/corp/181525/table/3_1_c451e9bb43223bb9d75326d97bf045b3.jpg?v=202605070651 ]
プログラム・内容
・BIM/CIM概論とマネジメント
・BIM/CIM積算の現状
・官民連携のチャレンジ（埋設編）
など、詳しくはお申込みサイトをご覧ください。
参加方法
- 参加定員：100名（先着順）
- 参加申込
お申し込みはこちら（※アンケートのご協力をお願いします。）
https://www.i-buhinget.com/index.php?dispatch=pages.view&page_id=57(https://www.i-buhinget.com/index.php?dispatch=pages.view&page_id=57)
2026年度 全国開催予定
大阪（8月7日）、福島（9月8日）、名古屋（9月30日）、徳島（10月8日）
鹿児島（10月23日）、新潟（11月11日）、札幌（11月26日）、盛岡（12月11日）
広島（12月17日）
その他（有料講座のご案内）
・東京都市大学主催「BIM/CIM塾」（東京会場）
これまで開催しておりました「CIM塾」東京会場が、東京都市大学主催の「BIM/CIM塾」として新た
にスタートいたします。
お申し込み・詳細はこちら
https://cim-cug.jp/news/view.php?iid=714
お問い合わせ
一般財団法人建設物価調査会
企画開発課
kikaku@kensetu-bukka.or.jp