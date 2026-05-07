株式会社ウィザス

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび、株式会社グローバルウィザスが運営する元気日本語文化学校（Genki Japanese and Culture School、以下「GenkiJACS」）は、2026年5月11日、新たに「GenkiJACS名古屋校」を開校いたします。

近年、国際的な人の往来の活性化とともに、日本留学のニーズは多様化し、語学の習得にとどまらず、地域社会との関わりや実践的な多文化理解を重視する傾向が強まっています。特に、習得した語学力を実社会で活用し、異なる文化を持つ人々と協働する力を養うことの重要性が高まっており、教育現場には、教室内外をつなぐ実践的な学びの提供が求められています。

このような背景のもと、GenkiJACS名古屋校は、40年以上の日本語教育実績を有し、現在、世界41の国や地域から留学生が集う姉妹校 I.C.NAGOYAと同じ建物の別フロアにて、会話と体験を重視した“実践型”日本語教育を展開いたします。様々な国や地域の異なる価値観を持つ学生が、ともに日本語・日本文化を学び、互いを尊重しながら協働する力を育むことで、学習者一人ひとりが主体的に学びを深められる教育環境の構築を目指します。さらに、歴史やものづくり文化が息づく愛知の地域性を活かし、伝統文化に触れる体験型プログラムや地域の方々との交流等を通じて、「心の豊かさ」を育む学びを提供いたします。

その他、ウィザスグループの第一学院高等学校や、提携する大学・専門学校の学生達との交流機会を創出し、世代や国籍を越えた対話と協働を促進することで、グローバルな視野を持つ世界で活躍できる人材の育成にも寄与してまいります。

5月25日（月）に開催します学校内覧会ならびに記者発表会では、本校の教育理念や事業のご紹介とともに、今後、地域や提携する教育機関との連携を通じて展開してまいります学びのビジョンや具体的な取り組みについてご説明いたします。

皆様方におかれましては、ご多忙の折とは存じますが、万障お繰り合わせのうえ、ご出席いただければ幸甚に存じます。学校内覧会ならびに記者発表会に参加いただける場合には、大変恐れ入りますが、別紙のお申込み用紙に必要事項をご記入のうえ、 5月22日（金）17:00迄にメールもしくはFAXにてご返信をお願い申し上げます。また、ご不明な点などございましたら、担当者まで、お気軽にお問い合わせください。敬具

＜学校内覧会ならびに記者発表会 開催概要＞

■日 時

2026年5月25日(月) 12:00～14:00

■会 場

GenkiJACS名古屋校（名古屋市中村区則武1-2-2 4階）

■出席者

株式会社グローバルウィザス 代表取締役社長 鈴木貴之

同社執行役員 兼 GenkiJACS 名古屋校 学校責任者 吉口朋江

株式会社ウィザス 代表取締役社長 生駒富男

提携する大学・専門学校関係者、その他関係者

■内 容

12:00～

受付開始 GenkiJACS 名古屋校 学校見学

（授業の様子をご覧いただけます。）

12:30～

株式会社グローバルウィザス・GenkiJACS紹介・説明会

13:00～

教育関係者様・報道関係者様向け質疑応答、懇親会

※ご利用いただける駐車場がありませんので、公共交通機関にてご来校ください。

※諸般の事情により 、 開催内容が一部変更となる可能性がございます。詳細につきましては、別途ご案内させていただきます。

＜本イベントご案内に関する問い合わせ＞

株式会社ウィザス キャリア支援事業統括部 井筒（いづつ）

MAIL ： izutsu.mihoko@with-us.co.jp

株式会社グローバルウィザス スクール事業推進本部 山崎（やまざき）

MAIL ： yuuki@genkijacs.com

■ 元気日本語文化学校（Genki Japanese and Culture School）について

東京・京都・福岡・沖縄の4都市で日本語教育・日本文化教育事業を展開しており、これまで106の国と地域から、年齢・国籍問わず学習者を受け入れています。日本語を「真に理解し、正しく使い、そのために学習することが最も大切である」という理念のもと、日本語教育に日本文化、習慣、精神を交え、学習者一人一人のニーズに応えるべく、インターアクティブでコミニカティブなレッスンを行っています。

GenkiJACS 名古屋校（2026年5月11日開校）

所在地：愛知県名古屋市中村区則武1-2-2 4階

URL：https://www.genkijacs.com/ja/

＜GenkiJACS 名古屋校 学校責任者コメント＞

愛知県を中心とした中部地方は、日本の歴史や産業、文化を支えてきた地域であり、ものづくりの精神や武将文化、伝統、そして人の温かさなど、外国の方々にもぜひ知っていただきたい魅力が数多くあります。私たちは、日本語を学ぶために来日する留学生に、言語だけではなく、この地域ならではの文化や価値観、人とのつながりも感じてもらえる学校を目指して参ります。そして、学校での学びを通して、地域の皆さまと留学生がつながり、新しい交流や発見が生まれる場を創出していきたいと考えております。GenkiJACS名古屋校が、中部地方の魅力を世界へ発信する架け橋となれるよう、スタッフ一同努めて参ります。

GenkiJACS 名古屋校 学校責任者 吉口朋江■ 株式会社グローバルウィザスについて

株式会社グローバルウィザスは、GenkiJACSおよびI.C.NAGOYAという2つのブランドの日本語学校を展開し、日本語教育をはじめ、英語・諸外国語教育、日本語教師養成など、多角的な教育サービスを提供しております。留学生への日本語教育にとどまらず、日本で就労・生活する外国人に向けた日本語教育や、日本人への異文化理解研修など、それぞれの目的に応じた学びの機会を創出してまいりました。

言語知識の習得にとどまらず、言葉の背景にある文化や価値観、物事の捉え方までを含めて伝えることこそが、真の語学教育であると考え、学習者一人ひとりの個性や目標に寄り添いながら、主体的な学びを促す教育環境の構築を推進しております。併せて、教室内での学びと実社会とのつながりを重視し、異なる文化を持つ人々との交流や体験を通じて、実践的なコミュニケーション力と多文化理解の醸成にも注力しています。多様な価値観が共存する未来社会で活躍できる人材の育成を目指し、教育の質の向上と新たな価値の創出に取り組んでおります。

所在地：愛知県名古屋市中村区則武1-2-2

代表者：代表取締役社長 鈴木 貴之

URL：https://globalwithus.co.jp/

株式会社グローバルウィザス 代表取締役社長 鈴木貴之■ 株式会社ウィザスについて

株式会社ウィザスは、「教育は人の幸せに寄与すべき」を第一義とし、一人ひとりの幸せに寄り添い抜く教育を軸に事業を展開しております。広域通信制高校を中心とした高校・大学事業、第一ゼミナールを主軸とする学習塾事業、さらに未就学児から社会人までを対象とした能力開発・コンテンツ提供、ならびに外国人への日本語教育などのキャリア支援事業を通じて、多様な学びの機会を提供しております。

「もっともっと尊敬できる自分づくり」を人間力向上の基軸に据え、社員・スタッフのみならず、学習者の自己成長の促進に取り組んでいます。ウィザスグループの教育理念である「1／1の教育」のもと、個々と真摯に向き合う教育を実践し、事業ドメインの拡大とグループシナジーの発揮を通じて、学習者一人ひとりの幸せに寄与する「自己成長支援企業」として、持続的な成長を目指してまいります。

本社所在地：大阪府大阪市中央区備後町3丁目6番2号 KFセンタービル4F

東京本部 ：東京都港区芝1丁目5番9号 住友不動産芝ビル2号館5F

代 表 者 ：代表取締役社長 生駒 富男

URL： https://www.with-us.co.jp/

株式会社ウィザス 代表取締役社長 生駒富男