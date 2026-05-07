【ど冷えもん導入事例】開湯1300年の歴史を持つ『信州 渋温泉』街に新登場！

株式会社Cqree

株式会社Cqree(本社:東京都品川区、代表取締役社長:鶴田晃平)が設置協力した有限会社ホテルさかえやのど冷えもんをご紹介！

関連URL(Cqreeど冷えもんサイト)：https://frozen-vender.jp/

こだわりの自販機デザイン風光明媚な渋温泉の街並み

運営は『やさしくなれる宿』がコンセプトの春蘭の宿さかえや。旅館から約1分ほどのところに冷凍自販機ど冷えもんが設置されています。渋温泉に観光に来た海外のお客様や従業員など様々な方に利用されています。中でもラーメン、あん食パンは大変人気で毎日買いに来られる方もいらっしゃいます。販売商品は季節に合わせたラインナップを検討しているとのことでまだまだ目が離せません。

春蘭の宿さかえやロビー電子レンジやコーヒーメーカー完備のフリースペース

宿泊されている方は、フリースペースにある電子レンジで調理してそのまま召し上がっていただけます。また、館内は可愛らしい装飾も多く、どこか家に帰って来たような温かみを感じる雰囲気となっています。それもそのはず、全国約1600軒の旅館が参加して行われる『旅館甲子園』にて春蘭の宿さかえやは2連覇という快挙を成し遂げています。

旅館甲子園は、自館の取り組みや従業員の皆様が仕事への思いや魅力を伝える大会となっており、その熱意が『お客様』を超えた『家族の一員』のような接客を可能にしていると考えられます。

渋湯橋は人気のフォトスポットロビーで販売中、しぶざるくん味噌ぷりん

ほんのりと味噌が香る甘さ控えめのオリジナルプリンはご家族やご友人のお土産としてぴったりです。

また、入浴する野生の猿が見られることで有名な地獄谷温泉もほど近く、かつ渋温泉は九つ全てに入ると万病に効くと言われている外湯巡りも大変人気です。

日頃の疲れを忘れて癒しを求める場合はぜひ春蘭の宿さかえやにご宿泊、ど冷えもんの商品をお楽しみください。

詳細を見る :https://frozen-vender.jp/

・会社情報等

株式会社Cqreeについて

株式会社Cqreeは、2014年10月より高級弁当の宅配サービス「yuizen」の運営を開始。

現在47都道府県から選りすぐりの約3,000店の飲食店にご加盟頂いており、各飲食店にてこだわり抜いたお弁当を日本全国へデリバリーするサービスを展開している他、出張ケータリング専門サービス「ケータリングセレクション」も運営。またコロナ禍においては、フードプロデュース事業や、中食コンサルティング、バーチャルレストランブランド提供、オンライン飲み会ハコシェフなど、現在の状況に即した飲食店の支援に特化したサービスを展開しております。

会社概要

会社名：株式会社Cqree（シークリー）

所在地：東京都品川区南大井6-16-16 鈴中ビル大森４階

代表者：鶴田晃平

設立：2014年10月

事業内容：高級弁当yuizen、食材包材卸、バーチャルレストランブランド提供、ケータリングセレクションサイト運営、フードプロデュース事業、ハコシェフオンライン飲み会サイト運営、中食コンサルティング事業、ど冷えもん事業、急速凍結機事業



・高級弁当宅配サイト 結膳 yuizen：https://yuizen.cqree.jp/premium/

・ケータリング・オードブル宅配サイト ケータリングセレクション：https://catering-selection.jp/

・オンライン飲み会向け料理宅配サイト ハコシェフ：https://hacochef.cqree.jp/

・冷凍自動販売機ど冷えもん 販売代理店事業：https://frozen-vender.jp/

・Cqreeど冷えもんLINE公式アカウント：https://line.me/R/ti/p/@373sonrm

お問い合わせ先

フードプロデュース部門

関野 丈 / SEKINO JO

TEL：070-1526-4561（直通）

e-mail：sekino@cqree.co.jp