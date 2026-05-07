キルギスのハチミツ専門店「ジェベックジョル」を運営する株式会社こぶた舎は、2026年8月29日(土)～9月6日(日)の9日間「キルギス オーガニック・スタディツアー」が開催されることをご案内します。





キルギス オーガニック・スタディツアー





【遊牧民の大運動会へ】

シルクロードを旅して出会ったキルギスの白い生はちみつに惹かれて、ジェベックジョルという蜂蜜屋を立ち上げた店長(信田陽吉)が、2018年に観戦した「ノマドゲーム・世界遊牧民競技大会」の熱闘に感動。8年ぶりのキルギスでの開催をご案内します。

さらに、ブータンに次いで世界で2番目に「オーガニック100％」宣言をしたキルギスの【小さな国の大きな挑戦】の実情も、学んで食べて体験するスペシャルツアーです。





キルギスの白いはちみつ三姉妹





【キルギスって？】

ユーラシア大陸の真ん中、2019年に国家成長戦略としてオーガニック農業100％宣言をしたキルギス。国土の90％が標高1,500m以上の高原と湖の国です。

人工的に整えられたリゾートではなく、ありのままの自然と人の暮らしが残る場所としてヨーロッパからの旅行客には知られていますが、日本では、まだ知られていない秘境です。

中央アジアのオアシスと称される手つかずでダイナミックな自然が残る美しい国キルギス。

ここで自然の営みと共に暮らす遊牧民の大運動会観戦とオーガニックの体験旅です。





一般社団法人オーガニックフォーラムジャパン協力の本ツアーでは、

(1)オーガニック工房を訪問

チーズ工房やハチミツ生産現場を訪れ、自然の恵みいっぱいのチーズを使ったピザ作りやハチミツを試食していただきます。





(2)生産者との出会い

養蜂家やラベンダー畑を運営する生産者に直接会い、安全・健康を生み出す生産者のリアルな姿に触れていただきます。





(3)大自然の中で過ごす非日常

手つかずの自然が残るダイナミックなキルギスの自然が感じられるスポットを散策し、心も体もまるごと、リフレッシュします。





(4)ノマドゲーム・世界遊牧民競技大会

遊牧民の大運動会、ノマドゲームは世界遊牧民競技大会としてキルギス、トルコ、カザフスタンを主催国として2年ごとに開催されます。2026年は、キルギスが主催国。世界100か国以上から参戦予定があり、格闘技、馬術、鷹匠など40種類以上の種目で熱闘が繰り広げられます。2018年は、日本からアームレスリングで参戦しています。日本人は100人も来ていなかったようです。(信田店長談)

注：チケット発売前なので、プログラムでは(予定)としています。





ノマドゲーム





ノマドゲーム4





★このツアーでは“消費する観光”ではなく“体験する旅”を提供します。





こんな人におすすめ

(1)忙しい日常から離れてリセットしたい

(2)健康・サステナブルな旅に興味がある

(3)一生に一度の“特別な体験”をしたい





2026年8月29日成田空港発、9月6日帰着 9日間

ツアー料金は、405,000円(税込み)

※1名様追加料金33,000円(税込み)





含まれるもの：

行程内の専用車

食事(朝食7回・昼食6回・夕食6回)

プログラムに記載される観光入場料、体験代金

宿泊7泊

日本語ガイド

航空券





含まれないもの：

行程に含まれない食事(9月5日昼食)

追加飲食費(アルコール代・ジュース代など)

チップ代、ポーター代

ノマドゲーム開会式と試合チケット(発売前のため)





ご注意

1. ノマドゲームの開会式と観戦のスケジュールに関しては行程が変更になる可能性があります。

2. ツアー最低催行人数：10名、最大人数15名。

3. 定員15名様のコンパクトツアーです。満員になり次第、締め切りとなります。





詳細は、キルギスに住んでいる日本人の経営するNHTへ

https://nhtabi.jp/1431/





お申し込みは、ジャパンスタートラベル

https://form.jst77.com/kgz-organictour