全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：降籏邦義）は、笑福亭鶴瓶さんと阿川佐和子さんがMCを務めるトークバラエティ「鶴瓶ちゃんとサワコちゃん～昭和の大先輩とおかしな２人～」を放送しております。第65回目は5月11日（月）よる9時00分～青木功さんをゲストに迎えて放送いたします。

1．「鶴瓶ちゃんとサワコちゃん～昭和の大先輩とおかしな２人～」番組概要

笑福亭鶴瓶と阿川佐和子がダブルMCとして初タッグ！

芸能界でも大御所クラスの笑福亭鶴瓶（芸歴53年）と阿川佐和子（芸歴42年）。芸能界随一の聞き上手で引き出し上手な2人がMCとなり、そんな2人を「鶴瓶ちゃん」「サワコちゃん」と呼ぶような昭和の大先輩をゲストに迎える。鶴瓶＆阿川のコンビが大先輩ゲストに恐縮しながらも、他では見せないゲストの素顔に迫る大人のためのトークバラエティ。 ■番組MC：笑福亭鶴瓶、阿川佐和子

2．「鶴瓶ちゃんとサワコちゃん～昭和の大先輩とおかしな２人～」#65 について

第65回のゲストは、日本ゴルフ界をけん引し続けた生ける伝説・青木功さん。 まずは、幼少期、野球少年だったという青木さんが野球をやめた理由、小遣い稼ぎでゴルフ場のキャディのバイトを始めたときのことなど、ゴルフとの出会いや始めたきっかけをお話しいただきます。 林由郎さんを師に持つ兄弟弟子、ジャンボ尾崎(尾崎将司)さんの話題では、「彼が出てきたから今私はここにいる」と語る場面も。生涯のライバル・ジャンボ尾崎さんへの想いとは…。 そして、妻・チエさんとの出会いや、日本ゴルフツアー機構(JGTO)の会長時代のお話、日米首脳によるゴルフ外交同伴時のエピソードについても！ 生涯現役！“世界のアオキ”のゴルフ人生をたっぷり1時間お楽しみください！ 【ゲスト】青木功 ■番宣映像：https://youtu.be/05Nn-EY6kS0 ■番組HP：https://www.twellv.co.jp/program/variety/tsurube-sawako/archive-tsurube-sawako/tsurube-sawako-065/

3．放送スケジュール

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=05Nn-EY6kS0

#65 5月11日（月） よる9時00分～9時55分 【ゲスト】青木功 #66 5月18日（月） よる9時00分～9時55分 【ゲスト】村井邦彦 #67 6月15日（月） よる9時00分～9時55分 【ゲスト】舟木一夫 #68 6月22日（月） よる9時00分～9時55分 【ゲスト】毒蝮三太夫

7月に放送される#69以降のゲストもお楽しみに！

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